Старинная городская кадриль. Ансамбль народного танца СССР Игоря Моисеева (1980)
Старинная городская кадриль из цикла “Картинки из прежней жизни”. Исполняет Государственный академический ансамбль народного танца СССР. Художественный руководитель Игорь Моисеев. Музыка народная, обработка – Анатолий Гусь.
Главная редакция народного творчества, 1980 г.
#АнсамбльМоисеева #СтариннаяГородскаяКадриль
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