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Мобилизация русского духа. Уроки русского духа. Геннадий Чеурин

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В 80-ые годы ХХ столетия впервые в мире была организована Полярная экспедиция газеты «Советская Россия». Это событие стало отправной точкой всей последующей деятельности Геннадия Семёновича Чеурина.
Экспедиция 1982-1983 годов дала огромный опыт по изучению психологического и практического опыта выживания коренных северных народов, традиционную методику воспитания молодёжи.
Сегодня, Чеурин Геннадий Семёнович — руководитель Уральского Учебного Центра по предотвращению природных и социальных экстремальных ситуаций, руководитель научно-методических программ молодёжной учебно-оздоровительной экспедиции «Сибирский путь», руководитель Центра экологического выживания и безопасности (г. Екатеринбург). Действительный член Русского географического общества с 1984 года, Почетный полярник.
В эфире Геннадий Семёнович раскроет различие западной, восточной и северной традиций.
В этой и последующих встречах мы познакомимся с Уроками русского Духа.

В данном эфире мы рассмотрим:

Способность к максимальной мобилизации в стрессовые, кратчайшие сроки.
Наличие многотысячелетней культуры постстрессового восстановления.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#русскийдух #ГеннадийЧеурин
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1LD2Nyz230k
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