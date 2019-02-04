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Сталин и победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации

08:42. 4 февраля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

(Посвящается 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина)

В монографии раскрывается всемирно-историческое значение деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина как продолжателя дела Ленина, а также великой победы в Великой Отечественной войне.

Автор показывает, что в деятельности Сталина, в трудовых подвигах советского народа, в достижениях науки, культуры и искусства, освященных энтузиазмом строителей социализма в СССР, в победе в Великой Отечественной войне отразилась такая высота духа Советской Цивилизации, которой история никогда не знала.

По автору, советская история, её исторические уроки становятся стартовой площадкой грядущего Ноосферного Прорыва человечества и России в XXI веке.


ПОСВЯЩАЕТСЯ

140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, «Апостола Социализма», Строителя Советского Государства, Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны, продолжателя Дела Ленина – Общего Дела Русского Социалистического Прорыва человечества!

ПОСВЯЩАЕТСЯ

памяти о советскому человеке, советском народе и советской цивилизации – всемирно-историческом феномене, символе высоты Духа Творчества, Созидания, Правды и Справедливости, ярким выражением которого стали «сталинские пятилетики» и Великая Победа в Великой Отечественной войне!

ПОСВЯЩАЕТСЯ

всем Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда, а также безымянным героям труда и войны в Советскую эпоху!

Россия, как и человечество в целом, в соответствии с научно-мировоззренческой системой Ноосферизма, разработанной автором, – «на пороге» Ноосферного Социалистического Прорыва, который охватит весь XXI век. И Социалистический Прорыв человечества из России – СССР во главе с коммунистической партией под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина будет постоянным «маяком», освещающим своим светом «путь в Будущее»!




Оглавление




Предисловие от автора

Литература

Часть I

Пролог

1. Главная идея концепции

2. Российская цивилизация и советская цивилизация, как её развитие, есть духовная цивилизация

3. Советский человек – феномен всемирно-исторического масштаба. Противостояние империализма и социализма продолжается

4. Сталин – Апостол Социализма. Вне Ноосферного Экологического Духовного Социализма – у человечества и России нет Будущего

5. Всемирно-историческое значение опыта советского социалистического строительства для Будущего

Литература

Часть II.

И.В. Сталин – Апостол Социализма

1. Соратники и общественные деятели о И.В. Сталине

2. В.И. Ленин и И.В. Сталин – главные исторические фигуры ХХ века и последующей истории человечества на ноосферных основаниях своего бытия

3. И.В. Сталин, ленинизм и каутскианство

3.1. Сущность ленинизма

3.2. Догматический марксизм каутско-плехановского «замеса» в начале XXI века в России против ленинизма

3.3. Сталин как продолжатель дела Ленина

3.4. Сталин – «русский человек грузинской национальности»

4. Становление И.В. Сталина как будущего преемника В.И. Ленина

4.1. Юность: стремление к образованию и становление революционного мировоззрения

4.2. 1904 – 1917: хроника становления Сталина как крупного деятеля партии большевиков

5. Сталин как выдающийся партийный деятель и военно-политический стратег в период гражданской войны. Первые столкновения с троцкизмом

5.1. Конфликт между ленинизмом и троцкизмом. Сталин – защитник ленинской линии в партии

5.2. Сталин как военно-политический стратег в период Гражданской войны

5.3. Гражданская война в оценках Сталина

5.4. Сталин и национальная политика в годы Гражданской войны

5.5. Сталин и «новый троцкизм»

6. Переломный момент в политической судьбе Сталина. Борьба против троцкизма

6.1. Переломный момент в политической судьбе Сталина – избрание в 1922 году Генеральным секретарём партии

6.2. 1924 – 1938 гг.: борьба с троцкизмом, укрепление партии

6.3. Разгром троцкизма в СССР – важнейший фактор будущей победы в Великой Отечественной войне

7. Сталин – организатор победы социализма в СССР. Сталинизм как развитие ленинизма

7.1. Сталин во главе строительства социализма. Сталинизм как практика строительства социализма в СССР – России

7.2. Главные направления сталинской созидательной стратегии

7.3. Культурная и человеческая революция в СССР

8. Конституция победившего социализма

8.1. Сталинская конституция

8.2. 30-е годы: противостояние империализма, фашизма и советского социализма Борьба за мир

9. Сталин – организатор побед в Великой Отечественной войне и при восстановлении народного хозяйства

9.1. «Кадры решают всё!». Укрепление морально-политического единства народа

9.2. Сталин – выдающийся полководец

9.3. Сталин как выдающийся дипломат и геополитик. Сталинская геополитика

10. Ответ Сталина на вызов «холодной войны». Создание основ ракетно-ядерного щита страны

10.1. Манифест «холодной войны» против СССР и ответ Сталина Черчиллю

10.2. Угроза ядерной войны англо-американского империализма против СССР и создание в ответ в короткие сроки ракетно-ядерного щита под руководством Сталина

10.3. Уход из жизни

11. Апостол социализма. Значение Сталина для будущего России и человечества

11.1. «Апостол социализма»

11.2. В чём состоит историческое значение Сталина?

11.3. Значение сталинской эпохи для будущего в XXI веке через призму ноосферно-социалистического императива

11.4. В.И. Ленин и И.В. Сталин – Титаны Эпохи Русского Возрождения

12. Духовно-нравственный урок из жизни Сталина

12.1. Скромность и отсутствие эгоизма

12.2. Соединение русского и грузинского начал

12.3. Единство теоретика и практика, организационный и управленческий гений

12.4. Значение гения И.В. Сталина в истории будет возрастать

12.5. Сталин – символ побед социализма в ХХ веке и будущих побед социализма в XXI веке. Крах рыночных мифов и либеральной идеологии в современной России

Литература

Часть III

Победа в Великой Отечественной войне – Гимн Советскому Человеку и выражение Величия Духа Советской Цивилизации

1. Почему именно так формулируется мною утверждение: «Победа в Великой Отечественной войне – Гимн Советскому Человеку и выражение Величия Духа Советской Цивилизации»?

2. В чём смысл Победы в Великой Отечественной войне? Историческая коллизия XXI века. Природа фашизма и миссия Великой Отечественной войны

3. В чём состоит источник ожесточения противостояния в вооружённой схватке с немецко-фашистскими вооруженными силами? Победить гитлеровский фашизм мог только советский человек

4. Становление советского человека. Советская история в период с 1917 по 1945 годы как великий созидательный труд и великое просвещение и образование

5. Советская эпоха как эпоха новых героев. Русский народ как ядро советского народа

6. Советский человек – это коллективист высшего качества, поистине свободный человек

7. В Великой Отечественной войне победил советский десятиклассник и советский учитель

8. Великая Отечественная война – великое испытание Духа Советской Цивилизации

9. Советское искусство и советская песня тяжелых лет войны как зеркало величия советского духа

10. Советский человек стал важнейшим фактором мобилизационной экономики СССР

11. Недооценка социалистической культурной и человеческой революции в логике развития советской цивилизации со стороны коммунистической партии в пост-сталинский период истории СССР как одна из причин рыночно-капиталистической контрреволюции

12. Эпоха рыночно-капиталистической контрреволюции как война против Победы в Великой Отечественной войне. Начало XXI века – начало Эпохи Краха рынка, капитализма и либерализма и Родов Действительного Человека

13. Советский Социализм, СССР в глубинных основаниях своего исторического бытия не исчез, он стал «мощным прожектором», освещающим путь в Будущее всего человечества. Великая Победа 1945 года – Гимн Советскому Человеку, всему Духу Советской Цивилизации, который будет услышан не только XXI веком, но и будущими тысячелетиями всемирной истории человечества

Литература

Часть IV

Эпилог

1. «Создать сверхновую Россию». Либерально-рыночно-генная системная катастрофа основ бытия человека в России и императив прорыва к Ноосферному Будущему

2. Закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта, качества образовательных систем в обществе и Закон опережения человеческим прогрессом научно-технического прогресса

3. Ноосферная апология человека как Прорыв к его новой, ноосферной ответственности и становления в нём ноосферного человека. Советский человек как предтеча ноосферного человека

4. Историческое бессмертие Советской Цивилизации и её вождей – В.И. Ленина и И.В. Сталина

Литература


«… «русский прорыв человечества» к социализму во главе с В.И.Лениным и партией большевиков-коммунистов не был случайным, а исторически обусловленным, в том числе исторически обусловленным цивилизационными основаниями России.

Россия, как исторический предиктор, указывала вектор движения истории человечества и подземный гул будущих революционных потрясений мировая капиталократия услышала.

Гитлеровский фашизм, как и в целом фашизм как таковой, был взращен на «хлебах» западного капитала, в первую очередь американского капитала… и как военная машина капитализма, был направлен против СССР…

Ноосферный социализм, как социализм XXI века, является… продолжением и Дела Ленина, и цивилизационной логики развития России, потому что и «Ленинский Русский Прорыв человечества к социализму» в начале ХХ века, и грядущий «Ноосферный Прорыв» человечества, начинающийся из России, является «утверждением онтологической правды как всемирной истории человечества, так и истории России как самостоятельной цивилизации»

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Уважаемый читатель! Эта моя новая монография посвящена осмыслению всемирно-исторического феномена, каковым является высочайший Дух Советской Цивилизации и Советского Человека, которому ничего не было равного в предшествующей до-социалистической истории человечества – истории, в которой сочетались:


  • созидательный труд и эксплуатация человека человеком, насилие, рабство, войны, ростовщичество;

  • творчество, создание человеческим гением высочайших шедевров искусства, памятников архитектуры, научные открытия и культ денег, власть «скупых рыцарей» (если прибегнуть к этой поэтической метафоре А.С.Пушкина), т.е. власть Капитала-Сатаны («Мефистофеля» из поэмы-романа Гете «Фауст», поющего в опере Гуно, написанной по этому роману, знаменитую арию «Сатана там правит бал, люди гибнут за металл»);

  • прославление любви, проповедь «любви к ближнему» и жестокость, по отношению к «диким» народам, которая оправдывалась «властью золота», культом «золотого тельца» (пример – колонизация христианскими странами Западной Европы, вставшими на путь первоначального накопления капитала – Испанией, Португалией, Англией (ставшей потом Великобританией), Голландией, Бельгией стран Азии, Африки, Америки, сопровождающаяся фактически геноцидом индейских народов в Америке, превращением в рабов негров, которых везли в трюмах «невольничьих кораблей» в Америку как «рабочий скот» и т.д., и т.п.

Здесь я понятия «дух», «духовность» использую не в религиозном, христианском контекстах, а в культурно-нравственном, – в том контексте, который так прекрасно был описан как «дух народа» нашим великим русским писателем и мыслителем Львом Николаевичем Толстым в романе «Война и мир», посвященной Отечественной войне России против нашествия армии Наполеона, в которой находились не только французы, но и немцы, поляки, датчане и др.

Ярчайшими проявлениями Советского Духа стали: созидание советского народа, героический труд по построению социализма в СССР, особенно в 10-летие, предшествовавшее Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война в 1941 – 45гг. и Великая Победа в этой войне, спасшая всё человечество от фашистского рабства. Именно благодаря СССР, советскому социализму, мобилизации плановой советской экономики и героическими деяниями советских людей на фронтах этой войны, в тылу врага и в советском тылу, когда все, кто остался трудиться на колхозных и совхозных полях и фермах, на заводах и фабриках, откликнулись на зов партии коммунистов – «Всё для фронта, всё для победы!», «Родина-Мать зовёт на воинский и трудовой подвиг!».

И призывным примером проявления такого Духа – были коммунисты. Коммунистическая партия сплачивала советский народ, была организатором трудовых побед, выполнения сталинских пятилеток в мирное время и Великой Победы в этой жестокой войне против гитлеровской Германии, а вернее против всей отмобилизованной германско-фашистским руководством во главе с Гитлером оккупированной Европы.

Не будем забывать, что в составе вооруженных сил гитлеровской Германии, напавшей вероломно на СССР, воевали воинские части, дивизии, скомплектованные из испанцев, итальянцев, румын, французов, чехов, поляков и т.д.

Владимир Маяковский, певец советского созидательного труда в 20-е годы развития СССР, писал:

«Сочтёмся

славою,

Ведь мы

свои же

люди,

Пусть

общим нам

памятником будет

Построенный

в боях

Социализм!».

Социалистическая революция, а затем социалистическое созидание поднимала человека труда на невиданную высоту исторического творчества, направленного на установление на Земле справедливого строя, на раскрытие скрывающихся мощных творческих потенций простых людей – рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции.

И яркими примерами высочайшей самоотдачи ради Общего Дела – построения социализма – были Владимир Ильич Ленин и его преемник на посту руководителя партии и государства – Иосиф Виссарионович Сталин. И это подтверждено, как историями их жизней, так и историей первого в мире социалистического государства – СССР.

Откликаясь на смерть Ленина Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» так писал о похоронах вождя в морозном январе 1924 года (95 лет назад):

«Мы

хороним

самого земного

Изо всех

прошедших

по земле людей.

Он земной,

но не из тех,

кто глазом

Упирается

в своё корыто.

Землю

всю

охватывая разом,

Видел

то,

что временем закрыто.

Он, как вы,

и я,

совсем такой же,

только,

может быть

у самых глаз

Мысли

больше нашего

морщинят кожей

Да насмешливей

и тверже губы

чем у нас».

Сталин, приняв эстафету от Ленина в руководстве партией, страной и строительством социализма, фактически поднял советскую цивилизацию на невиданную историей России «высоту» экономической мощи, сделав некогда плетущуюся в хвосте западных стран российскую империю, фактически уже ставшей в начале ХХ века экономической колонией Запада (по данным А.И. Фурсова иностранный капитал, в основном капитал Франции, Великобритании, Германии, США контролировал перед началом революции 1917 года деятельность до 80% промышленных предприятий и добычи угля и нефти), второй державой мира, причем социалистической державой, победившей гитлеровскую Германию, на которую де-факто «работала» вся мощь капиталистической Европы, оказавшейся «под сапогом» гитлеровского солдата.

В.И. Ленин и И.В. Сталин становятся символами Высоты Духа советской цивилизации, её свершений в науке, культуре, образовании, экономике, в управлении историей, в самой миссии труда человека на Земле, который не знала вся социальная история человечества за все века его развития, начиная с неолитической революции 100 веков назад, которая стала началом эволюции сельского хозяйства и экономики, выделивших человека из природы, началом овладения человеком «силами природы».

Г.А. Зюганов в книге «Сталина и современность» в 2008 году писал:

«Сталин бессмертен и его имя невозможно ничем вытравить из народной памяти. Пока отдельные ученые робко ставят вопрос о «политической и политологической реабилитации Сталина», в массовом сознании это давно уже произошло» [1, с. 19].

Он отмечает: «…далеко не случайно, что и Сталин, и Ленин уверенно лидировали в интернет-опросе в рамках проекта «Имя России. Исторический выбор – 2008», который проводил государственный телеканал «Россия», Институт российской истории РАН и фонд «Общественное мнение». Сейчас среди нас уже почти нет людей, живших в сталинскую эпоху и все годы после смерти Сталина считавших его своим вождём. Но на смену им пришли молодые поколения.

А подавляющее большинство пользователей Интернета, как известно, молодёжь, для которой имя Сталина становится символом величайших дел в истории России, знаменем побед, образцом преданного служения своему народу» [1, с. 18] (выдел. мною, С.А.).

Махатма Ганди прямо назвал В.И. Ленина «титаном духа». «Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает этот идеал ещё более возвышенным и прекрасным», – писал он [2, с. 462] (выдел. мною, С.А.).

Можно всю советскую эпоху, начиная с победой октябрьского восстания в ночь с 24-го на 25 октября 1917 года, и кончая периодом – с декабря 1991 года, с момента объявления акта о демонтаже СССР в Беловежской пуще, подписанного 3-мя «предателями века» – Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем., и по 4 октября 1993 года, когда был осуществлен расстрел «Белого Дома» в Москве, где заседал Верховный Совет РФ, и была уничтожена Б.Н. Ельциным советская власть в России, произведен де-факто конституционный переворот, задним числом оправданный вновь принятой Конституцией, назвать Эпохой Ленина – Сталина.

Эпоха Ленина – Сталина, т.е. советская цивилизация, которая олицетворяет, по Г.А. Зюганову [3], «подвиг социализма», своим достижениями в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, культуре, искусстве, образовании, в воспитании советского человека как человека-созидателя-творца, какого не знала история человечества, и это отмечали такие приезжавшие в СССР представители культуры и общественные деятели из разных стран, такие как Ганди, Л. Фейхтвангер, А. Барбюс, Ю. Фучик, Г. Уэллс, Д. Лукач, Д. Неру и другие, предстает прямой противоположностью «Эпохе Б.Н.Ельцина» [4] или, если её назвать по другому, «эпохе рыночно-капиталистической контрреволюции» – «эпохе колониальной капиталократии», сделавшую России финансовым и сырьевым придатком системы глобального империализма, т.е. экономической колонией Запада.

Вот данные, которые характеризуют подвиг советского социализма и значит высоту Духа Советской Цивилизации:


  • за «12 довоенных лет в СССР было построено 9 тысяч промышленных объектов»; «в среднем в год в строй вводилось более 600 предприятий» [3, с. 12];

  • «к концу 1930 года безработица в СССР была полностью ликвидирована» [3, с. 15];

  • «еще до войны в СССР впервые в мировой истории были конституционно закреплены и экономически обеспечены на деле важнейшие права человека: на труд, на оплачиваемый отдых, на бесплатное лечение и образование, на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и утраты трудоспособности»; «И это обеспечение было не сугубо символическим, не нищенским, как в сегодняшней России» [3, с. 16];

  • «с 1921-го по 1967 год реальные доходы советских рабочих выросли в 6,6 раза, а реальные доходы трудящихся крестьян – в 8,5 раза»;

  • «производство промышленной продукции в 1942 году», после оккупации значительной части территории европейской части СССР немецко-фашистскими захватчиками, падает, по сравнению с довоенным уровнем, «почти на четверть», но уже в 1945 году резко возрастает (а это и есть материальное воплощение подвига советских трудящихся в советском тылу), и по показателям отстаёт от показателей 1940 года только (вдумайся читатель в эти цифры) «на 8%» и обгоняет «показатели 1942-го на 15%» [3, с. 24];

  • уже «в 1945 году посевные площади выросли по сравнению с 1942 годом на 30%, а валовой сбор зерна – почти на 60%» [3, с. 25];

  • «…в 1940 году на развитие всего народного хозяйства выделялось 58,4 млрд. рублей – 39,5% от всех расходов союзного бюджета»; в то же время на социально-культурные мероприятия – 40,9 млрд. рублей, или около 24% от всех расходов, в том числе на просвещение и образование – 22,5 млрд.», т.е. «13% всех расходов госбюджета» [3, с. 24] (для сравнения – «либеральное правительство» Д.А. Медведева в 2017 году выделило на финансирование образования только 3,5% от расходной части бюджета, почти в 3,8 раза меньше, чем в СССР в 1940-м году); а «в 1945 году расходы советского государства на социальное обеспечение почти в 6 раз превысили довоенные расходы по этому направлению» [3, с. 43], т.е. оно реализовывало приоритет в восстановлении здоровья советской нации, понесшей в годы войны такие потери.

Чтобы оценить подвиг советских людей по восстановлению народного хозяйства в послевоенную сталинскую пятилетку, нужно вдуматься в цифры экономических потерь СССР за годы Великой Отечественной войны [3, с. 45 - 47]:


  • сожжено и разрушено 1710 советских городов, более 70000 посёлков, сёл и деревень;

  • лишились крова 25 миллионов человек;

  • разрушению подверглось 31850 советских предприятий;

  • взорвано и повреждено 4100 железнодорожных станций и 65000 километров железнодорожной колеи;

  • были разорены и разграблены 98000 колхозов, 1876 совхозов, около 29000 машинно-тракторных станций;

  • отобраны у крестьян немецкими захватчиками, зарезаны и угнаны в Германию 17 млн. голов крупного рогатого скота, почти 30 млн. овец и коз;

  • экономический ущерб от войны составил 2 трлн. 569 млрд. довоенных, ещё не обесцененных рублей.

«Уже в 1948 году, – отмечает Г.А. Зюганов, – всего за три года после Победы – промышленность СССР достигла довоенного уровня. А к концу 1950 года она в 13 раз превосходила промышленной потенциал России накануне Первой мировой войны.

Превосходила в 13 раз те самые показатели, которые записные антисоветчики то и дело приводят в пример, пытаясь доказать, что Россия в предреволюционные годы якобы достигла исторического пика своего развития, после чего это развитие было навсегда прервано революцией».

А вот данные о развитии во второй послевоенной пятилетке, старт которой дала «экономика Сталина» (понятие В.Ю.Катасонова):


  • за 5 лет – с 1950-го по 1955-й год число научных работников в ведущих НИИ увеличилось с 75,5 тысяч до 95,5 тысяч, а в течение следующих 5 лет их число достигло 200,1 тысячи. В «эти 5 лет количество научных работников ежегодно увеличивалось в СССР на 20 тысяч работников» [3, с. 58], и «эти специалисты были подготовлены на высочайшем уровне».

  • «Это они проложили нашей стране путь в космос. Это их достижениями по сей день гордится народ и восхищается весь мир» [3, с. 58].

Эпоха рыночно-капиталистической контрреволюции стала формой уничтожения всей мощи советской плановой экономической системы, и вслед за этим процессом – формой своеобразного рыночного геноцида населения, всех систем жизнеобеспечения [6], включая, вслед за деиндустриализацией страны процесс деинтеллектуализации, падения качественных и количественных показателей систем образования, науки и культуры.

Известный ученый, экс-ректор знаменитого советского и российского вуза «Военмех» Юрий Петрович Савельев провёл уникальное исследование – сравнение статистических данных советской экономики и экономики современной России – и показал, что фактически по своим последействиям «каток» рыночных реформ и приватизации по Саксу-Чубайсу на основе безымянных ваучеров (недавно в передаче «Бесогоны» Н.С. Михалков указал, что приватизация советских предприятий на сумму более 1 трлн. рублей была осуществлена через их продажу «прихватизаторам» за 2 млрд. с небольшим «хвостиком» рублей, т.е. по «цене» в 500 раз ниже, чем их действительная цена, что позволяет мне её определить, как экспроприацию «либеральным кланом» во главе с Ельциным, Гайдаром, Чубайсом, Черномырдиным и др. социалистической собственности у советского народа – его истинного хозяина) «прокатился» по стране подобно «катку» войны против нашего отечества, и потери сравнимы с потерями в Великую Отечественную войну.



А.И. Субетто


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4309868.html

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