Чего только не делают наши соотечественники на льду — даже пьют из него!

«Не выходите на неокрепший лед» — ежегодно предупреждают сотрудники МЧС граждан России.

Однако только водоемы покрываются первыми слоями льда, россияне тут же выходят на замерзшие реки и озера, и все ради забавы.

Девушка в купальнике на коньках Getty Images Getty Images

Самое популярное и любимое развлечение — катание на коньках.

Люди гуляют по льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге AP AP

Причем многие предпочитают «натуральный» лед.

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

NurPhoto/Getty Images NurPhoto/Getty Images

При этом возраст любимому занятию — не помеха.

Любовь Мореходова катается на коньках по озеру Байкал. Первые коньки из заточенных лезвий пилы для нее смастерил отец. Сейчас женщина использует беговые “норвеги” 1945 года выпуска, привезенные сестрой из Иркутска. Она привязывает лезвия прямо к валенкам Наталия Федосенко/ТАСС Наталия Федосенко/ТАСС

Некоторые просто гуляют и катаются на лыжах по льду — особенно это распространено в Санкт-Петербурге.

В Питере на лыжах Dmitry Marchenko/EyeEm/Getty Images Dmitry Marchenko/EyeEm/Getty Images

Многие увлекаются подледной рыбалкой, и устраивают турниры по подледному лову.

Legion Media Legion Media

Более рисковые люди предпочитают сноукайтинг на льду.

Спортсмены с кайтами во время гонки в дисциплине курс-рейс на Кубке Сибири по зимним дисциплинам парусного спорта на льду водохранилища Новосибирской ГЭС Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Часть любят бегать по льду, и устраивают целые полумарафоны по замерзшей воде. Ежегодно участвуют в ледовых забегах более тысячи человек — и это только в одном Владивостоке.

Участники ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run у острова Русского. Участниками забегов на дистанции в 5, 10 и 21,1 километра стали более 1 тыс. человек из 15 регионов России. Для детей подготовлены трассы в 1 и 0,5 километра Дмитрий Ефремов/ТАСС Дмитрий Ефремов/ТАСС

Ледовые марафоны проводят и на Байкале.

Старт участников международного байкальского ледового марафона ” За сохранение чистых вод” на льду озера Байкал в окрестностях поселка Сахюрта в Ольхонском районе Алена Шатуева/ТАСС Алена Шатуева/ТАСС

Там же бывают и хоккейные матчи.

Во время хоккейного матча на озере Байкал в поселке Большое Голоустное. 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Туристы на Байкале с удовольствием пробуют коктейль «Поцелуй Байкала» — во льду вырезают небольшое отверстие, выливают туда настойку, водку, коньяк или шампанское, ложатся на лед и выпивают, закусывая ягодами.

Ну а привыкшие к холодам «моржи» уже по привычке открывают сезон плавания в жутко холодных водоемах.