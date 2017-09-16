Очень серьёзные и совсем не смешные "клоуны"





Возвращаясь в родную столицу, слушали всем коллективом радио [здесь могла быть ваша реклама]. Минут сорок подряд, наверное, радиолюдишки говорили про мою любимую прокурорицу Няш-Мяш и про какого-то учителя, который Няшу огорчил. Скотиняка такая.





Уважаемая Синяя Ворона вот –



Возьмём хоть отвратительный балаган, который буржуйские холуи устроили в честь говнофильма "Матильда". Это чего вообще происходит? Впечатление, что в дурдоме день открытых дверей устроили. Дегенераты проводят дегенеративные акции под окнами кинотеатров, чтобы не допустить выхода на экран дегенеративного фильма о царьке-дегенерате.







Любопытно, как левая опчественность оценивает происходящее. Как я понял, версий, в основном, две. Первая: весь "эль шкандаль" это тупо пиар учительской говнокиношки. Второй вариант: всё происходящее есть демонстрация сил депутатши Поклонской и её штурмовичков. При этом почему-то считается, что первая версия напрочь исключает вторую. Как будто нельзя одновременно пиарить и говнотворчество, и депутатшу со штурмовиками! Наоборот, так же ещё эффективнее выходит – два в одном, типа. Экономия и всё такое. И всем профит. Режиссёр Учитель получает ореол "гонимого Творца-мученика, пострадавшего от страшных и ужасных рюсских фанатиков-мракобесов-фашистов" – такая вот репутация сегодня может очень пригодиться, особенно если ты своё кино-говно собираешься везти в Венецию или Канны. Штурмовики же получают прекрасную возможность продемонстрировать потенциальным клиентам-заказчикам своё могущество: вот, мол, устроили несколько поджогов (статья 167 УК РФ, до пяти лет, есличо), и всё с рук сошло. Так что, уважаемые коммерсанты, милости просим, обращайтесь – если, там, конкурента нужно запугать, или на неудобного свидетеля надавить, или взбунтовавшихся работяг приструнить.



Кстати, есть ещё и третья





Но мне эта версия кажется притянутой за уши – большинство расейских пролетариев про Юбилей и думать не думают, так что нет нужды их специально "отвлекать". Пролетарии-то, ан масс, всё равно не понимают ни смысла, ни сути происходивших век тому назад событий, они не понимают, как те события связаны с теперешней пролетарской прожитухой, теперешними проблемами и нуждами трудящихся. Ну, и зачем при таких раскладах нужны отвлекающие манёвры? Не-не-не, эта версия мне кажется нежизнеспособной. Так что её обсуждать не будем, лучше поговорим подробнее о штурмовиках.



А то, как я смотрю, многие товарищи ругают черносотенцев, но ругают их за какую-то несусветную фигню, типа "царебожия". Или искренне считают всю эту "Чёрную сотню 2.0" – кучкой неприятных, но в целом безвредных и даже смешных дурачков.







Гы-гы-гы, ну что за клоуны! Борода, топор, папаха с кокардой – оборжаться, сцуко, можно! Ну вот как этих ряженых петросянчиков всерьёз воспринимать? Ага, ага, знакомая темка. Помнится, лет 10 тому назад примерно то же самое рассказывали про украинских нациков – клоуны, мол. Гы-гы-ы, чубчики! Гы-гы-гы, шаровары! Гы-гы-гы, характерники-протоукры! Гы-гы-гы, боевой гопак! Гы-гы-гы, жгите дальше, дебилы! Ну, "дебилы" и "зажгли". В той же Одессе, например. Оказалось, что клоунские "оселедцы" ни разу не мешают бодяжить и метать куда надо "коктейли Молотова", шаровары можно мигом сменить на современный и модный камуфляж, а заместо пируэтов боевого гопака можно быстро усвоить приёмы обращения с АК.

Так что из этого:



Ха-ха-ха, очень смешно…



В кратчайшие сроки получается вот это:



"Получается" оно, значит, берёт нож с автоматом и начинает лить самую настоящую кровь самых настоящих, живых людей.

И чё-то как-то совсем не смешно уже.



А многие товарищи склонны вообще этой угрозы не замечать. Хотя какая, нафиг, "угроза", опасность нам не "грозит", она уже на пороге. Пока что штурмовички тренируются на кошках на гражданах, которые обществу вапче ни разу не нужны, только раздражают. Ну в самом деле – кого волнуют проблемы говнорежиссёра Учителя? Ну, сожгли под его офисом пару машин – да и плевать тыщу раз! Дебилы какие-то развлекаются – пофиг ваще. Так рассуждать может только тот, кто не представляет, насколько это сложное дело – поджог. Поджог организовать, дорогие товарищи, это вам не шуточки. Когда поджог устраивают "какие-то дебилы" – это выглядит примерно вот так:











Ребята же, что "работали" под офисом г-на Учителя, спалили пару иномарок дотла, при этом не подожгли сами себя, не попались полицаям и даже, насколько я понимаю, ни разу не "засветились" на камерах наблюдения, которых сегодня везде – как грязи. Это не "дебилы". Это – про-фес-си-о-наль-ны-е прес-туп-ни-ки, ребзя. А идиотские папахи, фуражки, лампасы, медальки, кокарды, хоругви, двухпудовые крестики -нолики – просто маскировка, мимикрия.

Вот, к примеру, ржачный дядя – посмейтесь с него, товарищи читатели! (Я про того, который лысоватый, седенький, с бородкой.)







Самопальная генеральская форма, куча каких-то "левых" значков и медалек (прям как в Верховный атаман Международного объединения "Союз Казаков России и Зарубежья" Владимир Податев, также известный в определённых кругах под прозвищем "Пудель". Ещё более ржачно, да? Теперь смотрим вот эту фотку.







Наш "забавный" герой – сидит, а за его спиной расположилась, монаскыть, "элита" дальневосточного криминального мира. Кому интересно, погуглите "Вор в Законе Джем", например. А мы смотрим фотки далее. Вот будущий "Верховный атаман Вселенной" – зависает в каком-то кабаке с патриархом Кириллом.







Шютка, конечно. Просто Вор в Законе "Япончик" реально на г-на Гундяева обличьем похож.

На самом же деле, с Патриархом будущий атаман Податев-Пудель фоткался в другой раз:







Может быть, наш Главказак только в прежние времена был влиятельным и уважаемым человеком? Он жеж на фотках не в идиотской "казачьей форме" предстаёт, а во вполне себе респектабельных пинжаках. Может, сегодня от г-на Податева, одетого в несуразный мундир, серьёзные люди шарахаются? Ой, нет! Сегодня-то пан Пудель тоже не круглый год в медальках и лампасах зажигает! Вот, к примеру, наш атаман принимает участие в "Русском марше", действие происходит уже не в лихие 90-е, а вовсе даже в благополучном и стабильном 2013-м.







Никакой клоунады, всё очень стильно, современно, молодёжно! А вот атаман, снова одетый не в казачью "сбрую", а во вполне себе европейский костюм с отливом, проводит благотворительный вечер, заради помощи бедным детишечкам-сироткам ("Отовсюду мы слышим стоны", классика жанра!!!). На это мероприятие не погнушался заглянуть сам великий и ужасный Кобзон, Ёсик сделал пожертвование в пользу сирот, а потом получил из рук Пуделя орден.







И если кто-то думает, что в богоспасаемой РФ только деятели искусства да мракобесы-попЭ такие неразборчивые – вот вам ещё фотка, тут уже самого г-на Пуделя награждают. Коммунисты (типа, какбе "коммунисты") награждают. Орденом "Герой Трудовой России", сцуконах. Владимир Ильич глядит с портрета на это действо и тихо выпадает в осадок.







Кстати, в своих мемуарах (ссылку не хочу давать, это произведение можно легко в гугле-яндексе найти, если интересно) Податев выводит себя лютым, прямо-таки зоологическим антикоммунистом. Прям так он сызмальства марксизм-ленинизм, советскую власть и жЫдобольшевиков ненавидит, что аж кюшат нэ можэт. Однако, борцу против коммунизма не западло ручкаться с коммунякой Анпиловым и принимать от коммуняки награды. Равно как и коммуняке Анпилову не западло провозглашать "героем" открытого черносотенца. Имидж ничто, жажда – всё. Ясное дело, с КПРФ наш Верховный атаман тоже – бхай-бхай. Патриот патриоту глаз не выклюет.







Я это к чему, товарищи читатели? Я к тому, что хватит уже глумиться над казачьей и прочей хоругвеносной движухой. Это – ни разу не клоунада. Откровенных клоунов там держат только для виду, чтоб почтенная публика не сильно переживала. Вообще сию мерзотную движуху затеивали особо умные ребята из числа криминальных элементов, которые ещё в конце святых 90-х годов поняли, что иметь под рукой "бригаду" мрачных бандосов в кожанках – это хорошо, но ещё лучше будет, если называть свою команду не "братвой", а ЧОПом, например. А ещё лучше – если будет у тебя даже и не ЧОП, а какая-нибудь "патриотическая" и обязательно "православная" тусовка. Казаки тут подходят прям идеально – под казачьим "соусом" можно вполне легально сколотить себе частную армию и даже какое-то количество оружия можно будет свободно хранить. А потом – можно будет и использовать это оружие.





Это "смешной" дядя Податев-Пудель в Донецке. С самым настоящим автоматом наперевес. За что-то там он воевать приехал. За Православную Веру, не иначе.



Дядя Пудель – исключительно умный, решительный и опасный тип. С другими-то г-да Джем и Япончик не обнимались, будьте уверены, товарищи читатели. И вот такие ребята, стало быть, рулят православно-патриотической движухой… Серьёзные ребята, хоть по мануфте и не скажешь.

Мундир на Пуделе, правда, всё ещё очень ржачный – лампасы, кокарда и значки… Но это, уверен, специально так. Для понту. Чтобы есличо – технично отмазаться: "Какая ещё "банда", гражданин начальник? Вы фотки гляньте, это ж я дуру гоню! Видали, какие несуразные штаны с лампасами? А фуражку, фуражку видели? Судите сами – кто ж будет в таком виде бандитствовать? Ведь курам на смех!" Придёт время, когда уже можно будет не оправдываться перед ментами – и г-н Податев переоденется во что-нибудь посолиднее.

А многие "казаки" переоделись по-современному уже сегодня.







Вишь вот, тренируются ребята. Молодцы, да. И ментов почему-то ни разу не беспокоит непонятная толпа здоровяков с автоматами, рассекающая по лесу туда-сюда. Даже напротив – менты сами с удовольствием прибегают к помощи "казаков".

"Казаки" уже и на спецоперации с ментами катаются. Зачем? Типа, 500 000 гвардейцев нашим отцам-основателям уже не хватает, чтобы порядок поддерживать? Без казачков некому было страшных узбеков-нелегалов скрутить? Видимо, некому было.







И вот, расейские горожане потихоньку привыкают лицезреть "казачьи патрули" на улицах. Пока что "казаки" охраняют "порядок" одними только дубинками. Но, как мы можем понять из ролика выше, огнестрел пацаны успешно осваивают. Есличо – застрелят и глазом не моргнут. Так что – всему своё время. Сперва собираемся в подвальчиках-качалках, тренируемся и усваиваем основы черносотенной идеологии. Потом начинаем ходить по улицам и "наводить порядок" – сперва под руководством настоящих ментов, а потом, в першпективе, уже сами по себе. Далее – первые "акции" с устрашением и насилием. Для начала, срываем выставки и концерты, обливаем картинки мочой, распыляем перцовый газ и т.п. А дальше – по нарастающей. Вот, оказалось уже, что в богоспасаемой РФ можно поджечь кинотеатр и ничегошеньки тебе не будет – только пой псалмы и осеняй себя крестным знамением, чтобы свои своего опознали вовремя. А виноватыми в итоге окажутся все, кроме поджигателей – виноватой окажется жертва поджога, которая сглупила и не договорилась с "православными патриотами", виноватыми окажутся менты, которые, вишь, должны были вовремя жертву поджога посадить в тюрьму и, таким образом, разрулить конфликт…



"А что, все квиты. Этот делает то, что этим неприятно, а те делают то, что ему неприятно", – сказал Смирнов. По его словам, на такие поступки толкает бездействие правоохранительных органов. "Допустим, у меня убили близкого человека. Я пытаюсь через правоохранительные органы открыть дело, какие-то действия предпринять. А власть предержащие ничего не делают. Что мне останется? Мне остается взять ружье", – пояснил Смирнов.



Поняли, да? ПопЭ просят полицаев закрыть какой-нибудь кинотеатр, запретить какой-нибудь фильм или книгу, посадить в тюрьму какого-нибудь общественного деятеля, или же вынести Ленина из Мавзолея – полицаи не спешат выполнять указания попЭ, "бездействуют", и тогда попЭ заявляют, что им, мол, "ничего не остаётся, кроме как взяться за ружьё (биту, нож, топор, коктейль Молотова)". Отлично-с! Ни суда не нужно, ни прокуратуры, ни дискуссий. Всё очень просто – либо прогибайся под волю черносотенцев, либо сдохни. Спорить с тобой, что-то тебе доказывать – черносотенцы не собираются. Им попЭ в церкви авторитетно разжевали: надо не разговоры разговаривать, а жОстко нагибать несогласных под свою волю. Вот, какие рассуждения православной прихожанки приводит в своём блоге "Русская француженка", большая любительница и почитательница "святого Ники":



Таня,здравствуйте! Мне очень хочется Вас поддержать – Ваша позиция относительно Николая II абсолютна правильная. Это нужно чувствовать сердцем, и тогда никакие аргументы не нужны. К сожалению, у большинства людей пропало чувство Святыни. Отсюда так много злобы и непонимания. Но дискуссии на эту тему безполезны. Это как раз тот случай, о котором сказал Христос про бисер.



Далее там "благочестивые" словеса про то, что надо, мол, не биться стенка на стенку, а собирать деньги и снимать "хорошее кино" про Николашку Кровавого, тогда, мол, этого упыря все россияне полюбят. Ну, а если некоторые россияне его таки не полюбят? Что тогда делать православному монархисту? Не очень ясно. Зато ясно, что монархисту делать НЕ следует: не следует изучать историю и социологию, не следует подыскивать аргументы, не следует спорить и убеждать. Любовь к Николашке Кровавому должна исходить "прямо из сердца", а у кого в сердце нет любви к царю-батюшке, тот и не человек вовсе, а жЫвотное, вроде тех свиней, под ноги которым Иисус, во времена оны, не рекомендовал бисер кидать. Ну да, ну да. Похожие мотивы, кстати, можно встретить в рассуждениях украинского ГлавпопЭ, пана Филарета.







А зачем же нашему правящему классу понадобились отряды штурмовиков? Чего ему, ментов, фэйсов и армии уже не хватает? Я про это писал уже как-то, но повторюсь ещё раз, не помешает. Кризис, братва. Вот, в чём фишка. Противоречия обостряются, ситуация может меняться очень быстро, а "официальные" силовики, при всех своих замечательных качествах, слишком неповоротливы, слишком завязаны на "закон", слишком… непредсказуемы, что ли… Им не скажешь просто: "Так, вон то здание захватить, всех жителей расстрелять, потом всё сжечь!" Официальные силовики начнут ныть: "Воооооот, а если меня военным преступником объявят? Вооооот, а как это ваше распоряжение соотносится с законом номер такой-то, параграф такой-то, пункт такой-то? Вооооот, а нельзя ли мне ваш приказ получить в письменном виде?" Как в хорошем фильме







Ну, грубо: запускаем в город Сашу "Белого" – Саша наводит нужные нам порядки, убивает и запугивает тех, кто нам мешает – убиваем Сашу нахуй и вешаем на него всех собак, мол, мы вапче демократы ниибаццо, это всё Саша, паскуда, беспредел творил – судьбу Саши приводим в пример каждый раз, когда нас обвинят в фашизме или военных преступлениях, мол, у нас только отдельные тёмные личности, навроде Саши, мутят воду, но мы таких личностей выискиваем и беспощадно с ними боремся. И – всё хорошо, прекрасная маркиза. Конечно, похожую схему можно и с обычными армейцами провернуть. Но со штурмовиками – удобнее. Их никому не жалко, они дёшевы, их много. Разменивай – не хочу. Потому, полагаю, скоро этот "бизнес" пойдёт в гору, собственным отрядом "казаков", "спортсменов-патриотов" или "православных хоругвеносцев" обзаведётся любой мало-мальски заметный "предприниматель". Вот благодать-то будет! Вышел из дома, пошёл на работу – по дороге пять раз паспорт проверили: сперва менты во дворе, потом казачий патруль в метро, потом хоругвеносцы возле церкви, потом бойцы "мизантропической дивизии" на блокпосте, потом снова казаки, но уже другие, ещё более православные, чем первые. Отлично-с! Кстати, сегодня домой не дойдёшь", "в лес вывезем" и т.д. Вот, господа работодатели смогут наконец-то перейти от слов к делу и показать быдлу, что его быдлячья участь – пахать, терпеть и гриву не поднимать. Ныне, и присно, и во веки веков. Кто не согласен – пущай-ка выскажет своё несогласие бойцам условного батальона "Азов" (такого же, как на Украине, только православного). В лесу пускай высказывается. Стоя в глубокой яме. В которой "несогласного" и закопают, после непродолжительного, но горячего спора об устройстве общества, религиозных нормах, традиционных ценностях и гражданском долге.



Вопчем, грустно, дорогие друзья. Украина какая-то творится, по полной программе. Вот, уже имеются у буржуинов отряды штурмовиков, которых возглавляют и "прикрывают" радикалы с депутатскими "корочками". И какая же у нас следующая "остановка"? Как считаете, товарищи читатели? Или вы, может, думаете – всё как-то само собой рассосётся и устаканится? Типа, вот тренируются-тренируются "казаки", учатся стрелять, снимать часовых, ножом грамотно махать – а потом плюнут, да и пойдут устраиваться на обычную работу, кто поваром, кто токарем, а кто водителем автобуса?



Поняли, да? ПопЭ просят полицаев закрыть какой-нибудь кинотеатр, запретить какой-нибудь фильм или книгу, посадить в тюрьму какого-нибудь общественного деятеля, или же вынести Ленина из Мавзолея – полицаи не спешат выполнять указания попЭ, "", и тогда попЭ заявляют, что им, мол, "". Отлично-с! Ни суда не нужно, ни прокуратуры, ни дискуссий. Всё очень просто – либо прогибайся под волю черносотенцев, либо сдохни. Спорить с тобой, что-то тебе доказывать – черносотенцы не собираются. Им попЭ в церкви авторитетно разжевали: надо не разговоры разговаривать, а жОстко нагибать несогласных под свою волю. Вот, какие рассуждения православной прихожанки приводит в своём блоге "Русская француженка", большая любительница и почитательница "святого Ники":Далее там "благочестивые" словеса про то, что надо, мол, не биться стенка на стенку, а собирать деньги и снимать "хорошее кино" про Николашку Кровавого, тогда, мол, этого упыря все россияне полюбят. Ну, а если некоторые россияне его таки не полюбят? Что тогда делать православному монархисту? Не очень ясно. Зато ясно, что монархисту делать НЕ следует: не следует изучать историю и социологию, не следует подыскивать аргументы, не следует спорить и убеждать. Любовь к Николашке Кровавому должна исходить "прямо из сердца", а у кого в сердце нет любви к царю-батюшке, тот и не человек вовсе, а жЫвотное, вроде тех свиней, под ноги которым Иисус, во времена оны, не рекомендовал бисер кидать. Ну да, ну да. Похожие мотивы, кстати, можно встретить в рассуждениях украинского ГлавпопЭ, пана Филарета.А зачем же нашему правящему классу понадобились отряды штурмовиков? Чего ему, ментов, фэйсов и армии уже не хватает? Я про это писал уже как-то, но повторюсь ещё раз, не помешает. Кризис, братва. Вот, в чём фишка. Противоречия обостряются, ситуация может меняться очень быстро, а "официальные" силовики, при всех своих замечательных качествах, слишком неповоротливы, слишком завязаны на "закон", слишком… непредсказуемы, что ли… Им не скажешь просто: "" Официальные силовики начнут ныть: "" Как в хорошем фильме "Красный штат" ситуация сложилась, например. И вот в такой ситуации – очень неплохо иметь под рукой отрядик штурмовиков, которые тренированы не хуже полицаев, но, в отличие от последних, не связаны вообще никакими нормами, правилами и законами. Собственно, после того, как штурмовики затерроризируют и запрессуют тех, кого хозяин приказал терроризировать и прессовать – можно и самих штурмовиков в расход вывести.Ну, грубо: запускаем в город Сашу "Белого" – Саша наводит нужные нам порядки, убивает и запугивает тех, кто нам мешает – убиваем Сашу нахуй и вешаем на него всех собак, мол, мы вапче демократы ниибаццо, это всё Саша, паскуда, беспредел творил – судьбу Саши приводим в пример каждый раз, когда нас обвинят в фашизме или военных преступлениях, мол, у нас только отдельные тёмные личности, навроде Саши, мутят воду, но мы таких личностей выискиваем и беспощадно с ними боремся. И – всё хорошо, прекрасная маркиза. Конечно, похожую схему можно и с обычными армейцами провернуть. Но со штурмовиками – удобнее. Их никому не жалко, они дёшевы, их много. Разменивай – не хочу. Потому, полагаю, скоро этот "бизнес" пойдёт в гору, собственным отрядом "казаков", "спортсменов-патриотов" или "православных хоругвеносцев" обзаведётся любой мало-мальски заметный "предприниматель". Вот благодать-то будет! Вышел из дома, пошёл на работу – по дороге пять раз паспорт проверили: сперва менты во дворе, потом казачий патруль в метро, потом хоругвеносцы возле церкви, потом бойцы "мизантропической дивизии" на блокпосте, потом снова казаки, но уже другие, ещё более православные, чем первые. Отлично-с! Кстати, сегодня профсоюзным работникам частенько угрожают – "", "" и т.д. Вот, господа работодатели смогут наконец-то перейти от слов к делу и показать быдлу, что его быдлячья участь – пахать, терпеть и гриву не поднимать. Ныне, и присно, и во веки веков. Кто не согласен – пущай-ка выскажет своё несогласие бойцам условного батальона "Азов" (такого же, как на Украине, только православного). В лесу пускай высказывается. Стоя в глубокой яме. В которой "" и закопают, после непродолжительного, но горячего спора об устройстве общества, религиозных нормах, традиционных ценностях и гражданском долге.Вопчем, грустно, дорогие друзья. Украина какая-то творится, по полной программе. Вот, уже имеются у буржуинов отряды штурмовиков, которых возглавляют и "прикрывают" радикалы с депутатскими "корочками". И какая же у нас следующая "остановка"? Как считаете, товарищи читатели? Или вы, может, думаете – всё как-то само собой рассосётся и устаканится? Типа, вот тренируются-тренируются "казаки", учатся стрелять, снимать часовых, ножом грамотно махать – а потом плюнут, да и пойдут устраиваться на обычную работу, кто поваром, кто токарем, а кто водителем автобуса?

Это даже не «Предчувствие гражданской войны»! Война уже идёт, люди. Война нас любит. Возвращаясь в родную столицу, слушали всем коллективом радио [здесь могла быть ваша реклама]. Минут сорок подряд, наверное, радиолюдишки говорили про мою любимую прокурорицу Няш-Мяш и про какого-то учителя, который Няшу огорчил. Скотиняка такая.Уважаемая Синяя Ворона вот – не велит коммунистам буржуйскую повестку дня трогать . Мол, у буржуев свои новости, а у пролетариев – должны быть свои. И это отчасти справедливо, но отчасти – не совсем верно, кмк. Буржуйские новости очень важны, главное – уметь их правильно смотреть и правильно понимать.Возьмём хоть отвратительный балаган, который буржуйские холуи устроили в честь говнофильма "Матильда". Это чего вообще происходит? Впечатление, что в дурдоме день открытых дверей устроили. Дегенераты проводят дегенеративные акции под окнами кинотеатров, чтобы не допустить выхода на экран дегенеративного фильма о царьке-дегенерате.Любопытно, как левая опчественность оценивает происходящее. Как я понял, версий, в основном, две. Первая: весь "эль шкандаль" это тупо пиар учительской говнокиношки. Второй вариант: всё происходящее есть демонстрация сил депутатши Поклонской и её штурмовичков. При этом почему-то считается, что первая версия напрочь исключает вторую. Как будто нельзя одновременно пиарить и говнотворчество, и депутатшу со штурмовиками! Наоборот, так же ещё эффективнее выходит – два в одном, типа. Экономия и всё такое. И всем профит. Режиссёр Учитель получает ореол "" – такая вот репутация сегодня может очень пригодиться, особенно если ты своё кино-говно собираешься везти в Венецию или Канны. Штурмовики же получают прекрасную возможность продемонстрировать потенциальным клиентам-заказчикам своё могущество: вот, мол, устроили несколько поджогов (статья 167 УК РФ, до пяти лет, есличо), и всё с рук сошло. Так что, уважаемые коммерсанты, милости просим, обращайтесь – если, там, конкурента нужно запугать, или на неудобного свидетеля надавить, или взбунтовавшихся работяг приструнить.Кстати, есть ещё и третья версия , что скандалами вокруг злополучной Матильды буржуи отвлекают пролетариат от Юбилея Великой Октябрьской Социалистической Революции.Но мне эта версия кажется притянутой за уши – большинство расейских пролетариев про Юбилей и думать не думают, так что нет нужды их специально "отвлекать". Пролетарии-то, ан масс, всё равно не понимают ни смысла, ни сути происходивших век тому назад событий, они не понимают, как те события связаны с теперешней пролетарской прожитухой, теперешними проблемами и нуждами трудящихся. Ну, и зачем при таких раскладах нужны отвлекающие манёвры? Не-не-не, эта версия мне кажется нежизнеспособной. Так что её обсуждать не будем, лучше поговорим подробнее о штурмовиках.А то, как я смотрю, многие товарищи ругают черносотенцев, но ругают их за какую-то несусветную фигню, типа "царебожия". Или искренне считают всю эту "Чёрную сотню 2.0" – кучкой неприятных, но в целом безвредных и даже смешных дурачков.Гы-гы-гы, ну что за клоуны! Борода, топор, папаха с кокардой – оборжаться, сцуко, можно! Ну вот как этих ряженых петросянчиков всерьёз воспринимать? Ага, ага, знакомая темка. Помнится, лет 10 тому назад примерно то же самое рассказывали про украинских нациков – клоуны, мол. Гы-гы-ы, чубчики! Гы-гы-гы, шаровары! Гы-гы-гы, характерники-протоукры! Гы-гы-гы, боевой гопак! Гы-гы-гы, жгите дальше, дебилы! Ну, "дебилы" и "зажгли". В той же Одессе, например. Оказалось, что клоунские "оселедцы" ни разу не мешают бодяжить и метать куда надо "коктейли Молотова", шаровары можно мигом сменить на современный и модный камуфляж, а заместо пируэтов боевого гопака можно быстро усвоить приёмы обращения с АК.Так что из этого:В кратчайшие сроки получается вот это:"Получается" оно, значит, берёт нож с автоматом и начинает лить самую настоящую кровь самых настоящих, живых людей.А многие товарищи склонны вообще этой угрозы не замечать. Хотя какая, нафиг, "угроза", опасность нам не "грозит", она уже на пороге. Пока что штурмовички тренируютсяна гражданах, которые обществу вапче ни разу не нужны, только раздражают. Ну в самом деле – кого волнуют проблемы говнорежиссёра Учителя?Так рассуждать может только тот, кто не представляет, насколько это сложное дело – поджог. Поджог организовать, дорогие товарищи, это вам не шуточки. Когда поджог устраивают "какие-то дебилы" – это выглядит примерно вот так:Ребята же, что "работали" под офисом г-на Учителя, спалили пару иномарок дотла, при этом не подожгли сами себя, не попались полицаям и даже, насколько я понимаю, ни разу не "засветились" на камерах наблюдения, которых сегодня везде – как грязи. Это не "дебилы". Это – про-фес-си-о-наль-ны-е прес-туп-ни-ки, ребзя. А идиотские папахи, фуражки, лампасы, медальки, кокарды, хоругви, двухпудовые крестики– просто маскировка, мимикрия.Вот, к примеру, ржачный дядя – посмейтесь с него, товарищи читатели! (Я про того, который лысоватый, седенький, с бородкой.)Самопальная генеральская форма, куча каких-то "левых" значков и медалек (прям как в смешном стихе г-на Каганова ), лампасы, листики дубовые, вся клоунская униформа налицо, полный комплект. Наверное, перед нами какой-то очередной "психоделический фрик", гы-гы-гы, кавалер ордена "С днём рождения", гы-гы-гы, "удалой казак Степан узнаёт, что он е***н", гы-гы-гы! Это, между прочим, не хрен собачий, аВладимир Податев, также известный в определённых кругах под прозвищем "Пудель". Ещё более ржачно, да? Теперь смотрим вот эту фотку.Наш "забавный" герой – сидит, а за его спиной расположилась, монаскыть, "элита" дальневосточного криминального мира. Кому интересно, погуглите "Вор в Законе Джем", например. А мы смотрим фотки далее. Вот будущий "Верховный атаман Вселенной" – зависает в каком-то кабаке с патриархом Кириллом.Шютка, конечно. Просто Вор в Законе "Япончик" реально на г-на Гундяева обличьем похож.На самом же деле, с Патриархом будущий атаман Податев-Пудель фоткался в другой раз:Может быть, наш Главказак только в прежние времена был влиятельным и уважаемым человеком? Он жеж на фотках не в идиотской "казачьей форме" предстаёт, а во вполне себе респектабельных пинжаках. Может, сегодня от г-на Податева, одетого в несуразный мундир, серьёзные люди шарахаются? Ой, нет! Сегодня-то пан Пудель тоже не круглый год в медальках и лампасах зажигает! Вот, к примеру, наш атаман принимает участие в "Русском марше", действие происходит уже не в лихие 90-е, а вовсе даже в благополучном и стабильном 2013-м.Никакой клоунады, всё очень стильно, современно, молодёжно! А вот атаман, снова одетый не в казачью "сбрую", а во вполне себе европейский костюм с отливом, проводит благотворительный вечер, заради помощи бедным детишечкам-сироткам ("", классика жанра!!!). На это мероприятие не погнушался заглянуть сам великий и ужасный Кобзон, Ёсик сделал пожертвование в пользу сирот, а потом получил из рук Пуделя орден.И если кто-то думает, что в богоспасаемой РФ только деятели искусства да мракобесы-попЭ такие неразборчивые – вот вам ещё фотка, тут уже самого г-на Пуделя награждают. Коммунисты (типа, какбе "коммунисты") награждают. Орденом "Герой Трудовой России", сцуконах. Владимир Ильич глядит с портрета на это действо и тихо выпадает в осадок.Кстати, в своих мемуарах (ссылку не хочу давать, это произведение можно легко в гугле-яндексе найти, если интересно) Податев выводит себя лютым, прямо-таки зоологическим антикоммунистом. Прям так он сызмальства марксизм-ленинизм, советскую власть и жЫдобольшевиков ненавидит, что аж кюшат нэ можэт. Однако, борцу против коммунизма не западло ручкаться с коммунякой Анпиловым и принимать от коммуняки награды. Равно как и коммуняке Анпилову не западло провозглашать "героем" открытого черносотенца. Имидж ничто, жажда – всё. Ясное дело, с КПРФ наш Верховный атаман тоже – бхай-бхай. Патриот патриоту глаз не выклюет.Я это к чему, товарищи читатели? Я к тому, что хватит уже глумиться над казачьей и прочей хоругвеносной движухой. Это – ни разу не клоунада. Откровенных клоунов там держат только для виду, чтоб почтенная публика не сильно переживала. Вообще сию мерзотную движуху затеивали особо умные ребята из числа криминальных элементов, которые ещё в конце святых 90-х годов поняли, что иметь под рукой "бригаду" мрачных бандосов в кожанках – это хорошо, но ещё лучше будет, если называть свою команду не "братвой", а ЧОПом, например. А ещё лучше – если будет у тебя даже и не ЧОП, а какая-нибудь "патриотическая" и обязательно "православная" тусовка. Казаки тут подходят прям идеально – под казачьим "соусом" можно вполне легально сколотить себе частную армию и даже какое-то количество оружия можно будет свободно хранить. А потом – можно будет и использовать это оружие.Это "смешной" дядя Податев-Пудель в Донецке. С самым настоящим автоматом наперевес. За что-то там он воевать приехал. За Православную Веру, не иначе.Дядя Пудель – исключительно умный, решительный и опасный тип. С другими-то г-да Джем и Япончик не обнимались, будьте уверены, товарищи читатели. И вот такие ребята, стало быть, рулят православно-патриотической движухой… Серьёзные ребята, хоть по мануфте и не скажешь.Мундир на Пуделе, правда, всё ещё очень ржачный – лампасы, кокарда и значки… Но это, уверен, специально так. Для понту. Чтобы есличо – технично отмазаться: "" Придёт время, когда уже можно будет не оправдываться перед ментами – и г-н Податев переоденется во что-нибудь посолиднее.А многие "казаки" переоделись по-современному уже сегодня.Вишь вот, тренируются ребята. Молодцы, да. И ментов почему-то ни разу не беспокоит непонятная толпа здоровяков с автоматами, рассекающая по лесу туда-сюда. Даже напротив – менты сами с удовольствием прибегают к помощи "казаков"."Казаки" уже и на спецоперации с ментами катаются. Зачем? Типа, 500 000 гвардейцев нашим отцам-основателям уже не хватает, чтобы порядок поддерживать? Без казачков некому было страшных узбеков-нелегалов скрутить? Видимо, некому было.И вот, расейские горожане потихоньку привыкают лицезреть "казачьи патрули" на улицах. Пока что "казаки" охраняют "порядок" одними только дубинками. Но, как мы можем понять из ролика выше, огнестрел пацаны успешно осваивают. Есличо – застрелят и глазом не моргнут. Так что – всему своё время. Сперва собираемся в подвальчиках-качалках, тренируемся и усваиваем основы черносотенной идеологии. Потом начинаем ходить по улицам и "наводить порядок" – сперва под руководством настоящих ментов, а потом, в першпективе, уже сами по себе. Далее – первые "акции" с устрашением и насилием. Для начала, срываем выставки и концерты, обливаем картинки мочой, распыляем перцовый газ и т.п. А дальше – по нарастающей. Вот, оказалось уже, что в богоспасаемой РФ можно поджечь кинотеатр и ничегошеньки тебе не будет – только пой псалмы и осеняй себя крестным знамением, чтобы свои своего опознали вовремя. А виноватыми в итоге окажутся все, кроме поджигателей – виноватой окажется жертва поджога, которая сглупила и не договорилась с "православными патриотами", виноватыми окажутся менты, которые, вишь, должны были вовремя жертву поджога посадить в тюрьму и, таким образом, разрулить конфликт…Это НЕ рассосётся, товарищи читатели. Это дело само собой не исчезнет. Помнится, в 2011-м году я про Украину написал (по случаю организованного нападения тамошних штурмовиков на тамошних ветеранов Великой Отечественной):

Вот и у нас сейчас та же фигня происходит. Мы ждём начала войны, а война-то уже у нас дома. Война уже идёт, люди. Война нас любит. https://remi-meisner.livejournal.com/202 714.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com