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Хуситы накрыли Абу-Даби

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Сообщают, что хуситы с помощью БПЛА накрыли новый терминал в международном аэропорту Абу-Даби, а также нанесен удар по хранилищам нефти.

Хуситы уже подтвердили факт атаки и обещали больше подробностей в течение дня. Полиция Абу-Даби сообщает о пожарах в аэропорту после попаданий. Ряд изданий сообщает о как минимум двух сильных взрывах на территории аэропорта. Есть неподтверждённые сообщения о трех уничтоженных бензовозах.
ОАЭ уже давненько не атаковали – ракеты и дроны хуситы массово запускали в направлении Саудовской Аравии. Теперь вот и эмиратчикам прилетело. "Аль-Маядин" заявляет, что по Абу-Даби якобы запустили 20 БПЛА-камикадзе и 10 баллистических ракет. Сколько смог сбить узел ПВО Абу-Даби не сообщается. Саудиты сегодня отчитались о 3х БПЛА-камикадзе сбитых над южными провинциями Саудовской Аравии.



В общем, ждем подробностей операции.
В любом случае, безотносительно кол-ва выпущенных дронов и ракет, а также нанесенного ущерба, хуситы демонстрируют, что достаточно легко могут достать и до столицы ОАЭ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7379612.html
Метки: война в йемене, йемен, оаэ, хуситы
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