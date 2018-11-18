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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 ноября 2018

12:04. 18 ноября 2018 Просмотров - 474 Один комментарий Опубликовал:

Бои на плато Ас-Сафа



Сирийские и российские военные после боя на плато Ас-Сафа в провинции Сувейда.
После переброски ССО и военных советников в Сувейду, а также привлечения бомбардировочной авиации с Хмеймима, дела с зачисткой остатков ИГИЛ сразу пошли на лад – освобождены захваченные заложники, убиты главари группировок и ликвидировано большое кол-во боевиков.
Сирийские источники отмечают снижение уровня сопротивления боевиков и освобождение сельской местности из которой боевики совершали набеги на близлежащие села для захвата заложников. Оставшиемя боевики продолжают скрываться в пещерах.
Бои в этом районе продолжались более трех месяцев.









Ниже, еще фотографии из Сувейды.












































На дальних подступах…


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Коммунистическая партия Палестины



Фото с конференции, на которой была воссоздана Коммунистическая Партия Палестины.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Армия Асада взяла под контроль последний оплот ИГИЛ на юге

Сирийская армия установила контроль над территориями в районе вулканического плато ас-Сафа, которые считаются последними оплотом боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщает “РИА Новости”.

Сообщается, что в ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать большое число террористов. “Продолжается зачистка освобожденных территорий от остатков боевиков ИГИЛ”, - добавил источник.

Агентство SANA со ссылкой на военного источника также отмечает, что среди ликвидированных боевиков числится главарь ИГИЛ по кличке Абу Хаджир аш-Шишани. 

* – запрещенная в РФ экстремистская организация

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+)

Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна

В результате атаки террористов в горах провинции Латакия были убиты 18 солдат Сирийской Арабской Армии.

Военнослужащие были застигнуты врасплох на горной заставе ранним утром во время сна. Боевики буквально вырезали отряд, расстреливая спящих в палатках и только что проснувшихся от звуков выстрелов солдат. Несколько военных попытались спастись бегством, но были расстреляны огнём в спину.

Соответствующие кадры были опубликованы медиа-крылом исламистской группировки, действующей в этом регионе — на границе провинций Идлиб и Латакия 

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимира Савченко, в ходе атаки были убиты 18 бойцов САА, 1 получил ранение.

«При обстреле населённого пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен 1 военнослужащий ВС САР», — сообщил командующий ЦПВС Минобороны России.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна
Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ходейда. 17.11.2018



Несмотря на объявленное "перемирие", боевые действия в районе Ходейды продолжаются.
К югу от аэропорта, хуситы накрыли артиллерией колонну хадистов.















Также продолжились вялые боевые действия в индустриальной зоне к югу от развалин госпиталя "22 мая", без существенного прогресса для обеих сторон.
Хуситы также в очередной раз совершили несколько набегов на участок kilo 16 (сожгли бульдозеры и тачанки) на трассе Сана-Ходейда, который находится фактически в тылу у войск противника ведущих бои в индустриальной зоне.
Интенсивность авиаударов под Ходейдой резко снизилась.
В Марибе по заявлениям интервентов, они сбили три баллистические ракеты хуситов.
Также в ходе боев интервенты потеряли часть Дамта (именно там мелькал на фотографиях Т-34-85).

Все это происходит на фоне заявлений о том, что в ближайшее время в Швеции начнутся мирные переговоры, подготовкой которых занимается МИД Швеции и структуры ООН.
Согласно источникам Wall Street Journal, хуситы согласились на переговоры с коалицией и сейчас проходят закрытые консульстации о их характере.
Достигнуты договоренности о вывозе раненых из Саны в Оман, а также об обмене пленными.

Согласно выводам ООН, штурм Ходейды привел к тому, что 18 млн. человек оказались под угрозой голода. ООН квалифицирует происходящее уже не как "угрозу катастрофы", а уже наступившую катастрофу, с которой надо что-то делать.
Руководитель мировой продовольственной программы ООН заявил, что страны мира должны обеспечить Йемену поступление хотя бы 200 млн. долларов в месяц, чтобы спасти людей от голодной смерти.
Заместитель постпреда США в СБ ООН заявил, что "Эта война скоро закончится и закончится она не на поле битвы".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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