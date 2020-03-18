Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 марта 2020

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «ответственна за убийства турецких военных в Сирии», и выразил поддержку Анкаре, одобрив её действия в Идлибе.

«Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций, мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии», — приводятся слова Помпео на сайте Госдепа.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что турецкие военные не должны были находиться в том районе, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

5 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации.

15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе М-4.

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