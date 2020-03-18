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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 марта 2020

10:54. 18 марта 2020 218 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

“Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных”



Глава Госдепа США Майк Помпео в ходе официального брифинга обвинил Россию в том, что она "убила дюжины турецких военных.

"Мы полагаем, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе военных операций, и мы поддерживаем Турцию, нашего партнёра по НАТО и будем продолжать рассматривать дополнительные меры по поддержке Турции и более широкому прекращению насилия в Идлибе и в Сирии" (с) Майк Помпео

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press-6/ – цинк

1. Немного смешно сылашть о "поддержке Турции со стороны США", после того как в период активной фазы конфликта, Турция так и не получила ту военно-политическую поддержку на которую рассчитывал Эрдоган. По ЗРК "Пэтриот" США откровенно виляли, а по поводу прямой военной поддержки глава Пентагона Эспер однозначно ответил отрицательно. 4-я и 5-я статьи устава НАТО не были активированы. Поэтому США действительно "будут продолжать рассматривать". Причины этого вполне понятны, Эрдогана хотят наказать за покупку С-400 и прочие "нехорошие дела".

2. Касательно "Россия убила", то как мы знаем, официальная позиция самой Турции заключается в том, что "убивала не Россия, а Сирия". Почему такая позиция – потому что если прямо обвинить Россию, то надо как-то отвечать, а это грозило выходом ситуации из под контроля, поэтому проще было списать все на Асада, хотя даже несмотря на официальное признание, турецкая пропаганда еще долгое время прямо обвиняла Россию в том, что это российская авиация накрыла механизированную роту с большими потерями для турок в личном составе (официально 33 200-х, неофициально от 60 до 85, с общим числом убитых и раненых более 150).

3. Россия вполне резонно поддерживает эту турецкую игру, заявляя, что ВКС РФ не бомбила турок, потому что Россия также не заинтересована в подобных сценариях эскалации выгодных тем же США. Поэтому по умолчанию "виноваты сирийцы". Сирийцы кстати, во всяком случае в соц.сетях, совсем не против такой ответственности и в ответ на на турецкие ролики с работой БПЛА по сирийской технике, троллят турок темой массового убийства турецких солдат героическими сирийскими летчиками, дополняя кадры сожженной турецкой техники.

4. США естественно вспоминают об этой теме как об упущенной возможности, так как клин в отношениях между Россией и Турцией мог бы быть вбит куда как сильнее, если бы Вашингтон действовал более предприимчиво. Ну а теперь, когда все по сути закончилось на данном этапе, из Вашингтона следует заявления призванные актуализировать тему "убийства Россией турецких военных". Немного запоздалая риторика, не говоря уже о том, что с точки зрения Турции, именно США поставляют вооружения курдам, которые убивают турецких солдат, о которых столь лицемерно печалится Помпео.

5. Ну и еще один момент – после идлибской истории, тема "а вот за Пешкова не отомстили" как-то сама собой испарилась. Гештальт закрылся.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе | Русская весна

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «ответственна за убийства турецких военных в Сирии», и выразил поддержку Анкаре, одобрив её действия в Идлибе.

«Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций, мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии», — приводятся слова Помпео на сайте Госдепа.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что турецкие военные не должны были находиться в том районе, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

5 марта турецкий президент Реджеп Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации.

15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе М-4.

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Посольство США в Багдаде и база Таджи снова под ударом



Это становится однообразным.
Вечером обстрелу подверглись американская база в Таджи к северу от Багдада и зеленая зона, где расположено посольство США.
Обстрел как обычно велся неуправляемыми ракетами с самодельных РСЗО. О жертвах и разрушениях пока информации нет.
Что примечательно, после утреннего обстрела Таджи американцы активизировали патрулирование вокруг базы при поддержке ударных вертолетов "Апач", что впрочем не помешало "народным мстителям" вечером того же дня снова отправить американцам гостинцы.

Сегодня также начался официальный вывод американских войск с базы в Аль-Каиме. На базе прошла официальная церемония передачи контроля иракским военным.

















 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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