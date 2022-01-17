Второй акт главного противостояния второй половины 1970-х годов «Карпов против Корчного» – их матч за титул чемпиона мира в Багио-1978 – один из самых ярких поединков на высшем уровне за всю истории. В нем сошлись не просто два шахматиста, но два ярых антагониста – советский и, если так можно так сказать, антисоветский.

Лучше всего об этом сказал Владимир Высоцкий в своей песне, посвященной священной борьбе: «И вот сидят они: один – герой народа, что пьет кефир в критический момент, другой – злодей без имени и рода, с презрительною кличкой "претендент".»

Карпов с Корчным навсегда связали свои имена с этим далеким курортным филиппинским местечком, вызывая ясные ассоциации в памяти каждого шахматиста. Ах, какая же это была борьба! Побег из СССР точно придал дополнительных сил Виктору, – и он в свои 47 лет играл живей и задорней Анатолия, который был младше на 20 лет… Его не смущало ничего: ни явный перевес соперника в «живой силе», ни то, что организаторы были не на его стороне, ни безобразные подставки, которые на протяжении всего матча преследовали претендента. И он был близок к успеху, когда после 31-й партии сделал счет равным – 5-5.

И всё-таки победа в Багио осталась за Анатолием Карповым. Насколько такой исход был справедливым и рассуждает в своем историческом расследовании гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

0:00 События накануне матча 1978 года в Багио

9:06 8-я партия матча: открытый вариант Испанской партии

13:40 11-я партия матча: Корчной отыгрывается

15:54 13-я партия матча: отложенная позиция

20:46 14-я партия матча

27:24 Йоги, КГБ, парапсихологи и 17-я партия матча

34:52 21-я партия матча: современный Ферзевый гамбит

41:33 27-я партия матча

43:33 28-я партия матча: Корчной побеждает черными

48:46 29-я партия матча: конь так и не вышел

51:13 31-я партия матча: Корчной сравнивает счёт – 5:5

53:32 В преддверии решающего поединка

54:53 Решающая партия матча

1:02:35 Чем всё закончилось?