Вряд ли в истории шахмат были более принципиальные соперники чем Виктор Корчной и Анатолий Карпов! Даже два других «К» – Карпов и Каспаров – не так сильно ненавидели друг друга в момент прямого противостояния, как эти двое. Здесь было не обыкновенное шахматные противостояние – это была настоящая война на уничтожение, где каждый до последнего отстаивал свою точку зрения, в которой все средства были хороши… И только масштаб личности противников позволил обойтись здесь без «человеческих жертв».

Формально Карпов и Корчной сыграли два – в Багио-1978 и Мерано-1981, – а фактически три матча на первенство мира… Их поединок в Москве-1974 считался финальным матчем претендентов, победитель выходил на Фишера. Но у многих было стойкое ощущение, что американский чемпион, три года не садившийся за доску, не захочет защищать титул… А это значило, что победить матча станет новым, 12-м чемпионом мира по шахматам.

О том как советское начальство делало «тяжелый выбор»: ставить на 43-летнего Виктора Львовича, известного своей неуступчивостью и нонконформизмом или же на… 23-летнего правильного «парня из народа» Толю, первый рассказ гроссмейстера Дмитрия Кряквина в новой серии из цикла Levitov Chess «Великие противостояния. Карпов – Корчной».

Итогом московской битвы стала корона для Карпова и опала для Корчного, которая через два года закончилась бегством «Виктора Грозного» на Запад, который лишь хотел спасти свою профессиональную карьеру, а был признан изменником Родины и уничтожен. Но это не помешало ему на долгие годы стал главным соперником советских шахматистов!

https://youtu.be/dHH1Kg17HNw – Карпов против Корчного. 2 акт: Багио 1978

0:00 Виктор Корчной

4:08 Анатолий Карпов

7:09 Матчи претендентов 1974 года

10:31 2-я партия матча: вариант Дракона!

19:12 5-я партия матча: в шаге от победы

22:29 6-я партия матча Карпов – Корчной

28:08 Французская защита в матче

29:51 15-я партия матча Корчной – Карпов

31:56 17-я партия матча: катастрофа Корчного

35:11 19-я партия матча: невероятный эндшпиль!

40:20 21-я партия матча: Карпов не вышел из дебюта

44:44 Последняя партия матча

51:10 Чем всё закончилось?