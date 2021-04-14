Франшиза российского производства «Глухарь» является одной из самых известных. В ней есть три успешных сериала, два из которых имеют статус культовых, и несколько дополнительных телефильмов. Сейчас эпизоды каждого из сериалов (а это 380 серий по 40 минут) в среднем достигают 2-3 миллионов просмотров на YouTube. И это не считая бесконечных повторений по телевидению на НТВ, РЕН-ТВ и других эфирных каналах.

Комментарии под сериями очень живые – многие достигают тысячи лайков, и это либо цитаты из эпизодов, либо какие-то мысли, связанные с ними. На комментарии в этой статье обратим особое внимание, ведь именно они показывают, какие мысли, идеи вносит этот сериал в головы зрителей. Причем зрителей взрослых, разумных, имеющих свободное время и доступ в интернет.

Возможно, это путешествие будет долгим, но надеюсь, что мы выйдем отсюда с полезными выводами о посыле сериала зрителю и целях его заказчиков и авторов.

Краткая справка по сериалам

Итак, сначала справка, которую, если вы знаете, о чем речь, можете и пролистать. Поскольку она предназначена именно для того, чтобы во время разбора истории не путаться в хитросплетениях сценария. В целом речь идет об одной большой истории про одних и тех же людей. То есть, герои «Пятницкого» важны в «Карпове» и наоборот, там переплетаются события, сюжеты, множество героев и даже сцены повторяются один в один. И для всех этих героев предысторией был сериал «Глухарь». Поэтому, делая акцент на одном сериале, не забываем, что этот персонаж есть и в остальных историях.

«Глухарь» – 3-х сезонный сериал 2008-2011 годов. Если верить Википедии, то во время его выхода, этот сериал посмотрело 40% телезрителей. Насколько верны сведения из Википедии, неизвестно, однако популярным он, бесспорно, был. Сейчас на Кинопоиске три сезона подряд имеют оценки: 7.9, 8.0 и 8.1. Учитывая традиционно низкие оценки для российских фильмов на Кинопоиске – это рекордный результат.

«Пятницкий» – спин-офф-продолжение сериала, выходил с 2012 по 2014 год и имеет 4 сезона. На Кинопоиске имеет оценку от 6.8 до 7.2. По просмотрам на YouTube и в среднем по отзывам – «самое слабое звено» трилогии.

«Карпов» имеет 3 сезона по 32 эпизода. Оценка на Кинопоиске: 8.2, 8.0 и 7.8.

Также во франшизу входят несколько телефильмов, новогодние шоу, один кинофильм, спецвыпуски, но их мы рассматривать не станем, так как они не сильно влияют на сюжет.

Основные герои трех сериалов

Сергей Глухарев (Глухарь) – главный герой «Глухаря», капитан/майор милиции, начальник следственного отдела ОВД «Пятницкий». Любовник Зиминой, друг Дениса. Любит выпить, может «развалить» дело за деньги и пользуется привилегиями служебного положения. Человек в целом добрый, за честность, за справедливость и за «своих» готов сражаться. После испытаний отказывается от формы и уезжает в Петербург (на самом деле, актер, Максим Аверин ушел из сериала, чем и породил два спин-оффа).

Ирина Зимина – главная героиня, «Пятницкий» майор/подполковник/полковник милиции/полиции. Мать-одиночка, бывшая любовница Сергея. В целом, «хитрая лиса», как её назвал друг/враг Стас Карпов – она умная, жесткая, и, казалось бы, даже добрая, однако со временем её доброта куда-то испаряется (об этом позже). Мечтает стать судьей, но все равно остается начальником ОВД.

Станислав Карпов – главный герой одноименного сериала «Карпов». Бывший майор/подполковник милиции, потерявший работу и звание после преступления. Будучи начальником службы криминальной милиции, не гнушался никакими методами в работе. Убивал, забирал награбленное, «крышевал» и даже сам ввязывался в разного рода преступную деятельность. После совершения массового расстрела отсидел три года в психбольнице, вышел на свободу свободным охотником за головами.

Денис Антошин – лейтенант (с 3-й серии первого сезона — старший лейтенант) милиции, инспектор ДПС, со второго сезона — оперуполномоченный уголовного розыска ОВД «Пятницкий». Лучший друг Глухарёва. Периодически то спивается, то превращается в великого шпиона, снова спивается и опять возвращается в норму.

Николай Тарасов – лейтенант (с 62-й серии третьего сезона — старший лейтенант) юстиции, следователь ОВД «Пятницкий». Сын известного адвоката Виктора Васильевича Тарасова, который выступал против работы сына в органах внутренних дел. Стал следователем Главного Управления.

Анастасия Клименко — девушка (с 41 серии третьего сезона — жена) Антошина. Была проституткой, во втором сезоне устраивается на работу в Фонд помощи бездомным, поступает в медицинский институт. В финале истории родила сына от Карпова, выдавая его за сына Дениса, и вышла замуж за богатого мужчину.

«Глухарь»

История начинается с того, что лучший друг Сергея Глухарева – гаишник Денис, влюбляется в проститутку. Из-за чего у Дениса начинается вал проблем, и Сергей, как может, ему помогает. Однако Денис совершает убийство очередного сутенера своей подруги (конец первого сезона). Из-за чего, будучи в безвыходном положении, Денис просит помощи у Зиминой. Та берет его на работу в ОВД «Пятницкий» на должность оперуполномоченного и Денис встревает в войну «хороших» ментов против «плохих» (второй сезон). В этой войне «хорошие» – это следователи, а плохие – «оперы». Но после появления более опасных третьих врагов, в том числе внутри милиции, враждующие стороны мирятся.

В третьем сезоне после вала жутких приключений, историй, убийств и попыток замять эти самые убийства, в том числе главными героями, каждый из сотрудников ОВД «Пятницкий» потихоньку сходит с ума. Денис спивается и бросает беременную жену. Сергей уходит из милиции и снимает видео с разоблачением всей системы. Зимина пытается устроиться судьей, и должность начальника переходит к Карпову. Однако его люди, воспитанные им «по понятиям», начинают откровенный террор, из-за чего большая часть сотрудников уходит из «Пятницкого». Обезумевший Карпов устраивает массовый расстрел мирных граждан. После чего Зимину просят вернутся в отдел, часть сотрудников лишается погон, а часть уходит из милиции самостоятельно. Так заканчивается сериал «Глухарь».

«Пятницкий»

Спустя два года после событий «Глухаря» мы возвращаемся в «Пятницкий», где сплошь и рядом новые люди. Сериал более мягкий и в первых сезонах больше посвящен даже любовным переживаниям героев, чем их работе. Однако вскоре начинается сквозной сюжет, переплетающийся с «Карповым». Зимина сталкивается с целой «бандой» мстителей в погонах. Это те, кто преступными методами достигали справедливости. Во втором сезоне хитростью она их побеждает. Однако в третьем сразу же организовывает тоже самое. После массового расстрела людей в «Пятницком» Зимина вводит традицию голосования, когда её команда самовольно решает, как разобраться с преступником. Такие голосования становятся уж очень частой процедурой, как и «казни» в отделе и вне его стен.

Одной из сотрудниц – Кате это сильно не понравилось, как и прошлые преступления своих коллег. Она написала жалобу в прокуратуру. Жалобу на 20 листах по материалам которой весь ОВД можно посадить за решетку на несколько десятков лет. Третий сезон посвящен тому, как отдел во главе с Зиминой расследует убийство девушки, а в финальных кадрах выясняется, что убила Катерину – Зимина. Причем автором смешиваются кадры хладнокровного и продуманного убийства девушки с кадрами награждения убийцы государственной наградой, где она говорит: «Служу Российской Федерации».

Для закрепления художественного (и не только) эффекта кадры с этого награждения стали заставкой 4-ого сезона. Чтобы мы помнили, кто произносит фразу: «Служу Российской Федерации». В 4-м сезоне ей пытаются отомстить друзья погибшей, но им это не удается. В результате, один из них гибнет, второй – её возлюбленный, прощает Зимину и в конце становится преданным ей подчиненным. Настолько, что именно ему она поручает особые, личные дела. Видимо, судя по логике авторов франшизы, убийство и предательство должно вызывать чувства понимания, прощения и даже симпатий! И зачем только мы в 1941-м году при нападении фашистов все, как один, встали на защиту своей Родины? Оказывается, можно было всё решить мирным путем: надо было просто сдаться гитлеровцам и тогда наступил бы мир, всеобщая любовь и полное взаимопонимание.

В финале сериала её чествуют сотрудники, а она мотивирует их речью о том, как важно работать.

«Карпов»

Из-за того, что Карпов, совершая массовый расстрел, находился при исполнении, имел офицерское звание и многочисленные награды, его в МВД признали просто невменяемым и отправили на принудительное лечение. Спустя 3 года освободившийся бывший «мент» пытается искупить свою вину – зарабатывает деньги поимкой опасных преступников за денежное вознаграждение и пытается помочь своим жертвам. В первом сезоне он проходит путь развития от состояния «овоща» под действием лекарств, до человека с друзьями, названной дочерью и любимой женщиной.

Во втором сезоне Карпов вместе с бывшим врагом расследует убийство своей названной дочери, а в третьем собирая команду из бывших милиционеров, начинает охоту за высокопоставленными педофилами у власти. В финальной серии он спасает на улице девушку и погибает в бою. На его похоронах Зимина говорит: «Он был хорошим человеком». Этими словами и кончается история «вселенной Глухаря».

Обсудим характерные особенности, присущие сериалу и реакцию на них зрителей.

Алкоголь и другие наркотики

Начнем с самого простого, но не безобидного – во всех сериалах присутствует алкоголь, а в «Глухаре» и сигареты имеют огромное значение. В «Глухаре» процентов 60-70 сцен проходят с курением. Постоянно в дыму кабинет следователя Сергея, сигаретный дым на улицах и вообще, в каждой квартире. Курилка в ОВД (хотя это лишь коридорчик посреди здания недалеко от входа) – это то самое место встречи, которое изменить нельзя. Там встречаются и переговариваются молодые следователи, старшие оперуполномоченные и юные стажеры, естественно с сигаретой в зубах.

Об алкоголе во франшизе разговор особый. Слово «бухать» звучит практически в каждой серии трилогии. А если его не произносят, то герои обязательно это делают в кадре. Причем алкоголь здесь неотделим от сюжета, однако очень своеобразно.

Так, есть много эпизодов, где преступление совершено в пьяном состоянии, от мелкого разбоя до убийства. И главные герои сокрушаются в кадре: «Ну как так-то? Ведь хорошие же люди были, ну что же их сгубило?!», а потом идут «обмывать дело». Три спецвыпуска «Майские» посвящены безумным поступкам, которые совершают главные герои «по пьянке»: от чтения в невменяемом состоянии законов, до стрельбы в потолок или в дверь, за которой могут быть люди, или попытки соблазнить подчинённого. Все это, действительно, смотрится довольно смешно, но ровно до того момента, пока пьяные при исполнении не начнут стрелять в реальной жизни.

Забавно, когда старший по должности и званию домогается подчиненного. И если в сериале старшим была хрупкая женщина, то в жизни может быть и наоборот. В одном из майских спецвыпусков был пожар в подвале, который устроили два забавно-пьяных следователя, пытаясь пожарить шашлыки. Но становится как-то не до смеха, учитывая, что такое происходит в жилом доме, где нет сигнализации, где некому и нечем потушить огонь.

В другом спецвыпуске выпивший Глухарев садится за руль, а когда его останавливает инспектор ГАИ, подъезжает совершенно не стоящий на ногах его друг Антошин и такой же пьяный начальник этого самого ГАИ. Да, за рулем, но в таком состоянии опьянения, что начальник Антошина даже не может вспомнить хорошего знакомого Сергея и все это под комедийную музыку. Смертельно «смешно» на праздники оказаться на дороге рядом с таким водителем (https://youtu.be/5zjMAltueo0?t=2628).

Справедливости ради, в сериале показан и вред алкоголя, мы видим, как Антошин спивается до такой степени, что ему требуется помощь друзей. Его кодируют, однако, даже это не помогает. Очень странно, что алкоголизм почему-то не мешает между запойными эпизодами своей жизни быть главным героем шпионской арки, где нужно и думать, и быстро бегать и быть убедительным перед бандитами. И это у него выходит настолько хорошо, что главный негодяй принимает его едва ли не как сына родного.

Вообще, в этом сериале ежедневный прием алкояда нисколько не мешает героям ни соображать, ни быть физически выносливыми. А вот отсутствие алкоголя по мнению авторов сериала, даже вредит! Именно так авторы сериала в устах оперов Карпова объяснили его безумие. Дескать, раньше-то он мог напиваться каждый вечер до беспамятства. А когда стало слишком много ответственности – и не расслабишься (https://youtu.be/MAgs0naddsw?t=2680).

Кстати, после возвращения во время приема сильных психотропных лекарств Карпов постоянно выпивал со своими друзьями. Даже при встрече, посещая психиатрическую лечебницу Зимина принесла ему бутылку пива.

Добавлю буквально одну ложку меда в эту бочку дегтя. «Глухарь» абсолютно против других наркотиков. Настолько, что можно сразу определить степень того, насколько плох тот или иной положительный персонаж именно по отношению к наркоторговле. А сами наркоманы показаны, как и должны – жутко, пугающе и омерзительно.

В комментариях на YouTube большинство восторженно отзывается об этих моментах. Также как и авторы, не отличая «милый», «праздничный» алкоголизм с запоем Антошина.

Проституция

По этому фильму складывается ощущение, что в нашей стране существует только три типа взрослых женщин – «положительные» милиционерши, «отрицательные» проститутки и «нейтральные» продавщицы (мамы). Причем многочисленнее всего именно проститутки, хотя речь идет о сериале про людей в погонах. В «Глухаре» основной сюжет первого сезона крутился вокруг отношений Дениса и Насти. Зрители погружаются в проблемы и трудности работы путан. Например, как Настю избили, и Денис ищет, кто из клиентов это сделал. Выясняется, что тот, кто сдает квартиру. Потом Настя находит «папика», и Денис в печали отвозит её на «работу». Денис был расстроен, потому что он назвал её весьма объективным словом, а Настя обиделась.

В такой ситуации его частые измены Насте не кажутся и грехом. Конечно, у Насти есть оправдание – у нее болеет брат, а без документов и будучи откровенно глупой, Настя не может заработать иным путем. Но возлюбленный не предлагает любимой совместного решения проблемы, тем более что он неплохо зарабатывал на взятках водителей и имел много знакомых, включая богатого дядю. Странно, что влюбленному не приходит в голову просто поделиться с Настей деньгами, и он просто приходил к милой сердцу после её трудного рабочего дня. Правда, деньги на лечение больного брата Настя отвезла уже в 13 эпизоде 1 сезона. Так что остальное время она работала уже «для души».

В комментариях на YouTube люди не очень довольны Настей и её историей в сериале. Однако, многие критикуют не столько персонаж, сколько саму актрису. Возможно, если бы актриса была привлекательнее, а её персонаж приятнее при той же работе – количество негативных комментариев было бы меньше.

В «Карпове» и в «Пятницком» есть персонаж Михаил Зотов – это новый начальник криминальной полиции «Пятницкого», который будто бы одержим Карповым и пытается быть на него похожим, а позже они становятся союзниками и друзьями. Так вот, Зотов «крышует» бордель и основную часть сцен с ним зритель видит его в окружении проституток.

В комментариях на YouTube даже шутят, что он, возможно, там и работает. Ибо в борделе с очередной девушкой его видно, а вот на работе или в деле – нет. Разумеется, все это сопровождается сценами разной степени вульгарности, частым обсуждением работы, общением блудниц с клиентами и прочим.

Служебные полномочия

В сериале о милиции/полиции часто показывается, как человек пользуется служебным положением в своих целях. Причем по закону «Окна Овертона» – сначала главный герой Сережа в первом эпизоде просит друга-гаишника отвезти его мать к врачу. Надо приехать рано утром, а по городу пробки. Лучше доехать с мигалками на служебной машине. Ведь так? Вариант, что мама может не пользоваться тем, что сын и его друг при погонах и встать пораньше, как простой смертный – не рассматривается. Это обычный поход к врачу, заблаговременно назначенный.

Дальше-больше. Денис комично берет взятки у водителей, Агапов тоже комично обустраивает всю квартиру конфискатом и взятками. Мы узнаём, как большинство милиционеров «халтурят» на стороне – за деньги разваливая дела, оказывая услуги вне работы и забирая благодарность в денежном и материальном эквиваленте. Ну и конечно же – забирая себе навар преступников.

Причем, если в кадре обсуждается какая-то «схема» подобного незаконного обогащения, один из персонажей обязательно упомянет, что это в норме вещей: «Ты мне Америку не открыл», говорит Зимина. Или: «Всему тебя учить надо», говорит Глухарев, обучая стажера Тарасова взяточничеству. Причем сопротивление последнего выставляется, как глупость наивного новичка-неофита.

В дальнейшем выясняется, что опера, оказывается, имеют огромные квартиры, хорошие машины при зарплате около 15 тысяч. Откуда? С преступного бизнеса, с «крышевания», с торговли неучтенными драгоценными камнями и, конечно же, с пойманных преступников. «Мелких» отпускают со взяткой, а «больших» ловят для работы и наград. Этим занимаются от мала до велика, и разница в моральном отношении к этому только в количестве и наглости. Дескать те, кто отпускает на волю мелких уголовников-воров за деньги – они «хорошие». А вот те, кто отпускает наркокурьеров – «плохие».

Общая мораль – добро и зло

Теория морали в сценарном искусстве

В зарубежной сценарной теории есть понятие морали историй и тропы разных моралей, другими словами, это выразительные приемы, призванные поддерживать историю в определенном «цвете». История может быть черно-белой – самая стандартная, классическая – когда есть добро и есть зло, к которым относятся старые сказки, детективы. Она может быть бело-белой, когда конфликтующие стороны обе обладают высокими моральными качествами, а их конфликт — это разное понимание правильного (такое чаще всего есть или в семейных добрых фильмах, или в советском киноискусстве). Есть серо-белая, когда злодей не настолько злой, но все равно хуже, чем добро, что тоже нередко бывает в сказках. И много других. И есть, так называемая, «светлый черный против черного».

Один из законов таких тропов с черной моралью– главные герои должны быть или сами светлее и добрее, чем злодеи, или же иметь в союзниках абсолютно светлых персонажей. Тогда можно вызвать у зрителей сочувствие к мерзавцам. Условно, у главного героя показывается семья, дети, а у злодеев нет. Или у него есть набор принципов, который его отделяет от откровенного и чистого зла. В тропе «черно-черная мораль» были сняты фильмы «Дэдпул», «Фредди против Джейсона» и им подобные.

Трансформация морали франшизы

Так вот «Глухарь» от 1 эпизода «Глухаря» до финала «Карпова» медленно идет по оттенкам морали из светло-серого в чистую тьму. Это движение вниз происходит аккуратно и очень незаметно. Именно поэтому в контексте статьи упоминается «Окно Овертона», потому что на примере «Глухаря» хорошо видно, как из серой морали выйти в чистую «чернуху», не растеряв зрителей.

1 сезон «Глухаря» в серо-серой морали, когда есть по сути две конфликтующие стороны, которые не являются ни добрыми, ни злыми. Кто-то берет взятку, а кто-то совершает хулиганское нападение на магазин. Все в мире мелкой преступности, легких грешков. Но при этом, в сюжете много «мирных» персонажей, абсолютно светлых, не замеченных в темных поступках. Это мать Глухарева, сестра, Коля Тарасов, многие потерпевшие.

2 сезон работает ровно по тропу «серый и темно-серый». В этом тропе есть две стороны, одна из которых серо-нейтральная, вторая – ближе к черному. У них есть конфликт, пока не появляется черная сторона, и им приходится примириться против третьего врага. Сезон начинается с откровенного конфликта «серых» ментов главных героев и оперов Карпова с ним во главе. Мы узнаем, что Карпов очень богат, он имеет большую преступную сеть от нелегальных казино до неучтенных камней. Себя он оправдывает тем, что действует не против людей, а против системы. И вот тут в комментариях начинается, простите, «трэш». Сложно подобрать другое слово, потому что под ключевой серией, когда мы не догадками, а напрямую узнаём, что «темно-серые» оперы могут убивать «серых» преступников, чтобы присвоить их дела и деньги, видны сплошь положительные и восторженные комментарии об этих персонажах и их методах.

Далее появляется чистое зло – Морозов, который также не гнушается убийствами и занимается продажей наркотиков. Этого ему простить коллеги не могут. Начинается противостояние, в котором весь отдел сплачивается против зла. Объясняется вслух это тем, что «враги здесь тоже родные». В финале, отчаявшись, Глухарев убивает врага втайне от остальных, а Карпов его прикрывает. Сразу после этой истории снова идут легкие, веселые эпизоды, словно Глухарев, совершивший, все-таки, убийство, пусть и негодяя, не чувствует ни малейших угрызений совести.

Одна из самых драматичных сцен сериала – сцена после расстрела операми Карпова (того, который «хороший человек», не забываем) банды юных автогонщиков. Опера выставляют это как перестрелку при задержании преступников и забирают все деньги с краденных машин. В эту ночь они «крестят» в свои ряды Дениса Антошина, предоставляя ему выбор. Дословно: «умереть героем при задержании или хорошо зарабатывать» в рядах банды Карпова. Антошин из страха берет деньги, обманывает друга и признается во всем только Насте. Он кричит в истерике: «Самая страшная банда это они!».

А в следующих сериях… как будто ничего и не было! Он хорошо себя чувствует, смеется, веселится с другом, общается с Карповым и его людьми, комично пытается увильнуть с работы. История с автогонщиками всплывает только значительно позже и характеризуется не душевной травмой, а банальным шантажом нечаянного свидетеля. Есть краткий эпизод, когда спустя полтора экранных года после преступления он отдает награбленные деньги на лечение, поговорив перед этим со священником. Но этот эпизод раскаяния настолько мал, что зритель на него не обратит внимания. Будто бы совесть и душевные муки просыпаются в персонажах раз в несколько лет.

Зимина в конце сезона заказывает убийство их общего врага Карпову.

3 сезон становится более мрачным и трагическим, однако теперь не герои сталкиваются с более жестоким злом, а сами переходят из области «серой морали» в «темно-серую». Часть эпизодов посвящена прикрытию какого-то греха одних от других – Карпов нехотя убил человека в отделе – Глухарев и Денис прикрывают его, Денис пьяным едва не убивает Карпова – Глухарев и Ирина его прикрывают. Сам Антошин сильно сдружился с бандитами и во многом принял их склад ума и мышление и даже пытался помочь бежать главарю банды.

В «Пятницком» деградация видна уже в самом сюжете, когда сначала Зимина выступает против мстителей, затем становится одной из них, разделяя вину и соучастие на своих подчиненных через голосование. А потом убивает свою подчиненную и одновременно приятельницу за попытку открыть правду о том, что творят люди в погонах. Причем ей хватает совести в попытке «повесить» это преступление на другого человека, рассказывать ему, давя на жалость – какой убитая Катя была хорошей девочкой. Как её мать рассказывала про её выпускной и прочие милые-жалостливые вещи.

Еще раз: главная героиня сериала, якобы, «хорошая». (Долгое время, её нам показывали, как строгую, но справедливую и добрую матушку для своих подчинённых и будут показывать и дальше, но в итоге не накажут и будут чествовать в финале). В попытке переложить наказание за ею же совершенное убийство, она рассказывает невиновному, какой убитая была хорошей, доброй и красивой девочкой. Что ужасает даже больше пыток, показанных в «Карпове», это уже какой-то невероятный психологический садизм и немыслимая жестокость (https://youtu.be/2gviMriGk2w?t=1214).

В «Карпове» чтобы сделать убийцу и бандита, сидевшего за массовый расстрел, героем, пришлось сделать его врагами максимально черных злодеев – от сутенеров, убийц и маньяков до педофилов-депутатов. Кроме того, по завету черно-черной морали рядом с главным героем должны быть «хорошие». Таковой является его женщина, по совместительству – жертва его расстрела – Светлана. Которая простила и полюбила его, а попытки её подруги её вразумить, зрителями были встречены как попытки завистницы разрушить любовь. Причем зрители на это повелись, восхищаясь сценой, где Светлана после вполне справедливых слов подруги о том, что жить с преступником и убийцей просто опасно – выгоняет её.

Вот лишь часть комментариев:

В отличие от «Пятницкого», других светлых (а точнее нормальных) персонажей в истории нет – названная дочь Карпова берет информацию у проституток и пишет статьи об интимной жизни известных клиентов блудниц. Показанный относительно светлым охранник – бывший оперуполномоченный, становится религиозным, однако это почему-то делает его не добрым человеком, а убийцей – он лично расправляется с преступницей, которая решила начать новую жизнь, и делает это, произнося исковерканные строки из Библии. Политик Петров недалеко ушел от бандита, Зотов – без комментариев.

В финале истории, как уже было сказано выше, Карпов геройски погибает, спасая девицу из беды. Его торжественно хоронят, причем с почетным троекратным салютом. Зотов называет его другом, готовым всегда вызваться на помощь (например, спрятать трупы случайно убитых Зотовым матери и дочери). Зимина называет его «хорошим человеком».

Отдельно стоит упомянуть, что Карпов получил культовый статус именно от части телезрителей. Из-за чего ему и посвятили целый фильм. А эпизоды «Глухаря» и «Пятницкого», где он присутствует, тоже наполнены и восторженными комментариями об этом персонаже.

А это комментарии под финальным эпизодом.

На самом деле, дна в этом погружении в аморальщину нет. И если бы сериалы продолжались и дальше, неизвестно, до чего бы дошло. Грани возможного и одобренного все время сдвигались. Так, в третьем сезоне «Карпова» был весьма странный эпизод, имеющий влияние на остальные, являющийся флешбеком – отрывком из прошлого. В нем мы узнаем, что будучи еще опером в третьем сезоне Денис пытался продать огромный пакет наркотиков, за что чуть не сел. Оправдывается это тем, что Настя попала в аварию и разбила хорошую соседскую машину – это не только «киноляп», ведь еще во втором сезоне у Дениса была истерика, когда он узнал о милиционере-наркоторговце. Он кричал, что по этим улицам ходят его родные и был готов набить морду. А якобы через год сам оказался таким же, причем из-за немного подбитой машины соседа.

Кроме того, в этом эпизоде пьяный Карпов принуждает Настю к сексу, пообещав освободить её мужа из-под следствия. После чего у него и рождается единственный родной сын. Однако до этого, отношение к женщинам было одним из положительных качеств Карпова, отличающих его от полных злодеев, как и абсолютное неприятие наркотиков. Он нередко ставил в упрек своим врагам насилие над ними, принуждение, и со своими женщинами вел себя мягко, что нетипично для подобного образа. Теперь «в законе» уже и принуждение уровня – «переспишь – я освобожу твоего мужа из тюрьмы», которое ни разу никем, кто знал эту ситуацию, не было осуждено, включая саму Настю.

Остается догадываться, до каких низостей дошли бы главные герои, если бы у этой трилогии было больше сезонов. Честно говоря, и представить сложно.

Сравнение ситуаций и отношения к ним

Чтобы нагляднее увидеть переход от серой морали к черной, просто сравним несколько моментов, как в сериалах, так и в жизни.

Милиционер попадает в аварию, страдают люди – «Глухарь» и «Карпов»:

Милиционер признается в преступлении своим коллегам («Глухарь и «»Карпов»):

Милиционер совершает преступление («Глухарь 1» и «Глухарь 3»):

Милиционер усердствует с насилием («Глухарь 2» и «Пятницкий»):

И еще один момент, на мой скромный взгляд, довольно важный: это сравнение сериала и реальной жизни. Истории «Глухаря» нередко являются отсылкой к преступлениям реальных личностей. Образ Карпова, к примеру, списан с печально известного Дениса Евсюкова. Он майор полиции, начальник отдела внутренних дел района Царицыно, оперативник.

Официально он характеризуется как абсолютно положительный и дисциплинированный. Однако, пресса со ссылкой на сослуживцев Евсюкова по ОВД «Чертаново Южное» отмечала, что однажды тот в компании хвастался: «Я мог бы убить человека. Если, конечно, он того заслуживает». По слухам, сам ОВД был известен тем, что там «выбивали показания из задержанных». По сведениям газеты «Московский комсомолец», часть коллектива ОВД «Царицыно», начальником которого в конце 2008 года стал Евсюков, восприняла его «в штыки и откровенно саботировала».

Абсолютно тоже самое было в сериале – Зимина хвалила Карпова в прессе, его награждали. Но когда он стал начальником, началась война и распад отдела. А после случилось вот что:

За подобное преступление пожизненное лишение свободы кажется обывателю вполне справедливым наказанием. Причем даже не столько наказанием, сколько гарантией безопасности для обычных людей. Но в сериальном мире такому же преступнику было позволено разгуливать на свободе, выплескивать свою агрессию на еще больших преступников. Иметь друзей, возлюбленную, что еще более дико – его жертву, которая после травмы психической и физической три года сидела взаперти.

Да, авторы сериала пытались оправдать всю эту ситуацию якобы помешательством, внутренней тьмой, с которой он борется. Якобы муками совести и помощью жертвам. Возможно, Евсюков тоже кается, может быть, он в душе добрый и милый человек, а то, что происходило с ним в жизни, это так, случайная ошибка? Ну, с кем не бывает!

Сравним одну и ту же ситуацию в кино и в жизни: в жизни Евсюкова боятся и ненавидят, а в кино Карпова уважают и любят, причем как зрители, так и по сценарию фильма.

Музыкальное сопровождение

Маленькая ремарка о музыкальном сопровождений сериалов. «Глухарь» имел музыкальное сопровождение без слов. А вот «Пятницкий» да «Карпов» имеют в саундтреке несколько часто повторяющихся песен, подходящих по сюжету. Чаще всего звучит песня «Будущее наступило» репера St1m. Она звучит в финальных титрах каждого эпизода. Причем, в сериале играет только жизнеутверждающий припев:

«Времени на раздумья нет

Но у тебя есть шанс отличиться в этой войне

Всё или ничего. Пьедестал или могила

Будущее наступило. Будущее наступило».

А вот куплеты представляют гораздо больший интерес, раскрывая истинный смысл припева.

«Моя Россия падает в тартарары

Я не голос поколения — я его дикий рык

Мне обрыдло видеть каждый день всё это мракобесие

С нами шутят, но нам всем уже давно не весело

Кто посмелей, лезет под бронепоезд в одиночку

Но глупость имеет лишь один эффект, и он побочный

Нам некого просить помочь нам. Мы в тупике

Что может изменить тут ваш очередной пикет?

Я не читаю по руке, но знаю, что нас ждёт

Эта страна развалится, как та, в которой был рожден

В этом поезде нет ни аварийки, ни стоп-крана

И что ни день, то повод для очередных ста граммов

Ящик передает, что нет причин переживать

Действительно, с чего бы вдруг? Ведь нация еле жива

Ждать перемен сложа руки — это, конечно, мило

Но как быть, если будущее наступило?»

Послесловие

Конечно, кино — это не жизнь, но отношение к показанному в кино не может не сказаться на образах реальности. Давно известно, что для человеческого мозга реакция на фотографию не отличается от реакции на живое лицо. А впечатление от кино сильно зависит от жизненного опыта, но ведь и жизненный опыт людей также содержит в себе впечатления от просмотренных сериалов. Чувства, эмоции и опыт – все погружается в подсознание человека, а вот есть ли там фильтры и какие они – это уже вопрос к каждому из нас. Потому что только внутренний духовный фильтр, настроенный отделять светлое от темного, не даст нам воспринимать преступников, убийц, пьяниц и оборотней в погонах как «хороших ребят».