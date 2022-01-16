Законы судьбы
Стремительное увеличение количества проблем современного общество наглядно демонстрирует, что рост материального благополучия не гарантирует счастливого бытия. Счастье – это проявление правильно настроенного внутреннего мира людей. Судьба (происходящие с нами события) – это программа по приведению дисгармоничного внутреннего мира людей в состояние гармонии. Но поприсутствовать на уроке и усвоить урок – это различные вещи. Когда люди будут правильно понимать, чём состоит смысл человеческой жизни, они смогут решать на “отлично” уроки, которые им посылает Всевышний. Семинар для психотерапевтов, психологов.
2:03 Искажение систем ценностей – источник проблем современного общества.
8:06 2 Ублажение тела или польза душе? Подлинная и ложная забота о близких.
12:33 Залог долголетия, предотвращение проблем. Почему в СССР люди были счастливее?
20:29 Причина душевных болезней. Причина несчастий.
23:40 Секреты успешных людей.
30:05 Что делает человека счастливым? В чём первопричина всех войн?
34:30 Как получать откровения Свыше? Два вида знаний.
37:46 Главный показатель прогресса. Что формирует бытие?
40:15 Причина роста числа самоубийств. Можем ли мы получать от жизни больше благ?
44:52 Принцип жизни на примере кувшина. Приближение смерти в ежедневных мыслях.
55:03 Греховность в повседневной жизни. Деформация души от просмотра фильмов.
60:23 Секреты семейного благополучия. Связь микро- и макрокосмоса.
1:05:04 Принцип усвоения жизненных уроков…
1:08:02 Главный принцип здорового общества. Что такое «квадрант нравственности»?
1:18:27 Материальный мир – это школа. Путь к Богу.
1:33:29 Приоритетная задача человечества. Четыре компетенции духовного развития.
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#духовность #предназначение #счастье