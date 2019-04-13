Закон Кармы — Законы жизни

Вопрос о Карме весьма сложный, но знать о Карме жизненно необходимо, потому попробуем разобрать некоторые основные аспекты этого основополагающего Закона Космической Справедливости.Наверняка, каждый из нас не однажды задавался вопросом: в чем причины несчастий человека? Почему так много страдания? Почему судьба бывает такой безжалостной к хорошим людям? Почему кто-то богатый, здоровый, красивый, умный, удачливый, а кто-то немощен от рождения, беден, невезуч? Все эти «почему» появляются от незнания Основных Космических Законов жизни, царствующих в природе, и которые, будучи нарушенными, приносят человеку страдание.Этих законов много: закон Иерархии, закон свободной воли, закон равновесия, закон Перевоплощения, закон Кармы и др. Но основную роль в жизни и эволюции как всего Космоса, так и отдельного человека играет Закон Кармы.Это закон причинно-следственных связей между действиями и их последствиями. Его называют Законом Космической справедливости, законом Ответственности, Воздаяния и Возмездия. Карма это то, что в простом понимании значит судьба или рок. Но в понятии рок или судьба скрыто нечто слепое, фатальное, случайное, не имеющее причины, тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которую можно изучить и применять в жизни каждого дня.Закон – это не существо. Закон слеп и непреложен, не имеет ни сердца, ни чувств. Его невозможно ни подкупить, ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить, невозможно от него спрятаться, он воздает каждому по его делам неотвратимо: за добро – добром, за зло – страданием. Сущность его высказана в словах Иисуса Христа: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь».Что означает слово «Карма»?Слово «Карма» у древних мудрецов Востока означает действие, и это говорит о том, что о Законе Кармы знали люди с незапамятных времен.Слово «Карма» своим звучанием напоминает слово «Кара – наказание», и в действительности, за негативным действием последует наказание, за позитивным – благодать.Законы «Кармы» гласят: «нет явления без причины, и какова причина, таково и следствие».Как пример проявления действия Закона Кармы может послужить рассказ А.Хейдока «Переодетые», который был записан автором со слов старого уральского крестьянина, который был свидетелем случая, происшедшего с его братом, хорошим, добрым, трудолюбивым, любящим свою семью и детей, человеком.Проявление закона КармыЭто произошло в Поволжье. Братья со своими семьями жили рядом. Как-то летом, когда заколосилась в поле пшеница, брат рассказчика, молодой и здоровый, страстью загорелся желанием поехать в поле – полюбоваться на плоды своего труда. Начал жеребца в двуколку запрягать. Никто ему не стал возражать, кроме того жеребец совсем застоялся – давно не запрягали. А тут дети начали проситься взять их с собой. Мать детей, сердцем почуяв опасность, начала возражать: «Не дам детей, — говорит, — разве возможно на нашем жеребце детей возить!… Вон как пляшет». Но, как правило покладистый, муж на этот раз отмахнулся от жены: «Да ну тебя! Что я с жеребцом не управлюсь, что ли? Ничего не станется! Ребятишки, ко мне». А ребятишкам того и надобно. Не возымели действия и уговоры брата не брать ребятишек с собой. Человека словно подменили: упрямым стал, злым. «Дети мои. Куда хочу, туда и везу».И выехали со двора. Отпустил отец натянутые вожжи, и рванул жеребец с неистовой силой. А спустя час возвратился отец домой ни живой, ни мертвый и привез изуродованные трупы своих детей.Как оказалось, жеребец увидал по дороге в чужом табуне кобылиц, рванул и понес. Силен был крестьянин, натянув вожжи, не дал жеребцу хода, и тот став на дыбы опрокинул двуколку. Детки и вывалились. Тут следовало бы вожжи ослабить, жеребец бы вперед рванул, и все обошлось бы, но отец ребят не догадался, или растерялся, да еще пуще натянул… И тогда жеребец подался назад вместе с двуколкой и на глазах у отца детей растоптал. Мать от горя вскорости померла, а спустя полгода и отца не стало.Закончив рассказывать, старик спросил писателя: скажи, за что это несчастье постигло честного человека, никому не делавшего никакого зла? Где же справедливость, если она существует?Надо отметить, что А.Хейдок имел способность прозрения и ему пришел ответ через видение. Проникшись сочувствием и любовью к несчастному старику, чье сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел в ритм переживаний старика и, закрыв глаза, увидал сцену из средневековья, которая относилась ко временам набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские или ливонские земли.В серых сумерках зимнего рассвета были видны догорающие остатки селения, только что подвергшегося набегу. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали около пожарища, сгоняя скот, таская награбленное добро.Среди конных рыцарей, выделялся своим огромным ростом рыжебородый воин, вероятно главный среди грабителей. «Где пленницы, которых мы пригнали?» – спросил он у своего слуги. «Все здесь, господин», — отвечал слуга указывая на небольшую группу понуро стоявших женщин. Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего рыцаря, и он отдал приказ бросить детей к его ногам. Несмотря на мольбу и рыдания матери два маленьких тельца мелькнули в воздухе и упали перед гнедым жеребцом. В следующее мгновение рыцарь шевельнул поводьями и конь двинулся вперед, а за ним еще десяток всадников проехались по детским тельцам. Писатель не стал пересказывать собеседнику своего видения, а сострадая отсутствию знаний старого человека сказал: «Все это оттого, — сказал писатель, знающий Законы Жизни, — что все мы переодетые, но переодевание не спасает от старых долгов».Естественно, появляется вопрос: почему человек не помнит своих прошлых жизней? Тут задействован другой Космический Закон Эволюции, закон Сострадания и Милосердия. Кто-то в прошлой жизни мог быть палачом, злодеем, погубившим немало человеческих жизней и знание этого может довести его до отчаяния, нарушить психику и на продолжительное время задержать его эволюцию. Кто-то, напротив, в прошлом занимал высокий пост, возможно был королем, видным военноначальником и т.д., и от такого знания человек может возгордиться, в нем могут развиться такие качества как тщеславие, честолюбие, гордыня, что в конечном счете тоже окажет негативное воздействие на душевное здоровье человека и задержит его духовный рост. Вот по какой причине при настоящем низком уровне сознания человек лишен возможности знать свои прошлые жизни и помнить те роли, какие он в них играл.Однако когда-нибудь настанет в жизни каждого человека (если он человек, а не попросту двуногое животное) такой день, когда он будет в состоянии заглянуть в свои прошлые жизни. А до того времени мы можем смутно судить о нашем прошлом по нашей нынешней жизни, которая является прямым результатом наших прошлых благодеяний или злодейств. Отдельные же эпизоды наших прошлых жизней иногда можно увидеть во снах, но они по большей части остаются не распознанными.И все-же в текущей жизни проявления Закона Кармы настолько часты и очевидны, что каждый, непредубежденно ищущий истину, легко его усмотрит.Вот злой человек послал стрелы ненависти в своего соседа, а тот остался спокойным к посылкам недоброжелателя и не допустил их в свою ауру, и они, стрелы злобы, отклонившись от намеченной цели, не найдя там себе подобного, бумерангом возвратились к пославшему их и поразили его, вызвав соответствующую болезнь или какую-то неприятность в его жизни. Потому закон Кармы называют еще закон Обратного удара или закон Ответственности, потому как сам человек держит ответ за свои действия.Вот еще такой пример: вор украл деньги, его поймали и он понес суровое наказание. Это действие закона Кармы в грубой форме его проявления.Кто-то может заметить, что ловкий вор может ускользнуть от карающей руки закона. Да, от государственного закона он может укрыться, но не скроется от Космического закона Справедливости, рано или поздно он его настигнет, нанеся жестокий, но заслуженный удар судьбы с той же силой страдания, какое он причинил другим. Весь вопрос – во времени проявления следствий совершенного действия.Дело в том, что проявление закона Кармы, есть космическая реакция на действия человека, требующая определенного времени для образования следствия.Организм Космоса невероятно чувствителен, гармоничен и чутко реагирует на каждое воздействие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина, незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои следствия в короткое время, тогда как для проявления следствий действия значительно нарушившего равновесие, требуются столетия. Наступив кому-то на ногу можно сейчас же, как следствие, получить гневный взгляд или нелестное замечание. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют более продолжительного периода для выявления следствий, выходящего за пределы одной жизни человека.Вселенная есть великая совокупность деятельности, которые управляются законом абсолютной Космической Справедливости. И деятельность каждой отдельной единицы, которая составляет космический организм, — будь это звезда, планета или человек, — должна быть в полном созвучии с Великим Планом Эволюции. Сбои недопустимы. Любой сбой неизбежно приводит к нарушению гармонии, что внешне может проявляться в болезнях, катастрофах, катаклизмах глобального, мирового или Вселенского масштаба, потому как все в мире взаимосвязано.Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем планеты, необходимо знать, что его деятельность должна служить не эгоистическим целям, а Единому Плану Эволюции. Человек – это мыслитель, и ему дается право выбора пути: идти или в соответствии с мировым планом эволюционного развития, духовно развиваясь, чтобы в последствии стать сознательным сотрудником Космоса, или деградировать и быть уничтоженным как неудавшееся творение Космических сил. Идти же верхним путем можно только развивая бескорыстие и согласуя свою деятельность с Волей Высшей, т.е. жить по формуле: «Да будет воля Твоя, не моя». Эта формула при дефиците знаний о сокровенной природе человека и Вселенной помогает избежать множества ошибок. Иисус Христос говорил, обращаясь ко всем нам: «Если кто хочет идти за Мною отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лука).Если человек делает ошибки, теряется в пути по причине своего невежества, то ему помогает исправить ошибку и вернуться на верный путь Великий закон Космической Справедливости – Закон Кармы. Закон Кармы – это направляющая сила эволюции. Великий Помощник человека, действующий во Благо эволюции. Карма – это суровая Благодать.Любое действие, которое препятствует эволюции, ограничивает живое существо в его развитии, есть зло, и, наоборот, — всякое действие, которое помогает живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Всякое зло есть нарушение гармонии космического организма, потому закон Космической Справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеком даже самому ничтожному существу.Признание закона КармыИсходя из вышесказанного можно дать определение Кармы. Карма – это сила эволюционная. Ее целью является – направить человека на путь эволюции, обучить действовать в полном согласии с Космическими Законами, потому как только в полном согласии с Законами Космоса человек становится добрым творцом как своей судьбы, так и судьбы планеты.«…Пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы, и не осознает ответственности своей, и что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам и, что только сам он есть создатель причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью» (Письма Е.Рерих, т.I, 12.09.34 год).Отсюда можно сделать выводы, что признание Закона Кармы является жизненной необходимостью.Карма преследует цель всестороннего гармоничного развития Индивидуальности и потому в каждом воплощении ставит человека в такие условия, в которых развивается и укрепляется определенная способность или качество души. К примеру: если в человеке не достаточно мужества – он, должен развить мужество. Добрые качество должны вырасти и утвердится, хотя бы на это понадобилось несколько воплощений. Таким образом можно говорить, что Карма – это школа жизни, невыученный урок повторяется в следующей жизни или жизнях до полного усвоения.И все-же из всех видов Кармы индивидуальная Карма является основной, решающей, потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов Кармы.Закон Кармы учит, что все что происходит с человеком во время его земной жизни, является результатом им же совершенного в прежних существованиях, есть восстановление им же нарушенного равновесия или справедливости.В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток содеянной нами Кармы, однако все же не весь ее запас, под тяжестью которого нам бы не подняться. Отбирается та часть кармических долгов, которую каждый в состоянии погасить. В этом проявляется сострадание к нам Владык Кармы, наших духовных космических Руководителей, направляющих нас на новое воплощение. Ими учитываются наши склонности, наши возможности, создают условия, в которых при напряжении и доброй воли мы сможем осилить возложенное на нас: рассчитаться с долгами, получить новый опыт, духовно продвинуться выше, стать лучше, чище, светлей. Поэтому и говорится, что непосильных испытаний не бывает.Кармические связиТак как человек живет одновременной в трех мирах: в физическом мире — своими механическими действиями, в астральном мире — чувствами и желаниями и в ментальном мире — мыслями, то он создает цепь причин и следствий на каждом из этих планов. Выходит сложное переплетение кармических связей.Существует три категории сил, плетущих узоры нашей Кармы, завязывающие кармические узлы с другими людьми и определяющие наше будущее.Это наши желания, поступки и мысли, выраженные через слова и поступки.Желания порождают страсти: они притягивают нас к предметам внешнего мира; они увлекают человека всегда в ту среду, где желания эти способны получить удовлетворение. Они определяют место рождения человека, семью и мать, кровь которой даст подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящей для удовлетворения желания: либо грубых физических материального плана, привязывающих дух к Земле, либо духовных, возвышенных, влекущих душу к небесам. Желания оказывают влияние на подбор друзей и врагов, с которыми мы будем связаны в новом воплощении.Желания рождаются чувствами, и если такие чувства появляются между людьми, то они плетут кармическую связь. В особенности сильные связи, сотканные желаниями и чувствами любви и ненависти. Они определяют нам будущих врагов или друзей, которых при встрече мы сможем опознать по внезапно и ярко вспыхнувшему чувству симпатии или неприязни.Не меньше половины всех земных встреч происходят из прежних воплощений. Но редко человек осознает такие встречи.Целые группы воплощенных, живших ранее в одной какой-либо местности, могут вновь оказаться в этой же местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту, другие привлекутся сюда же желанием продолжить незаконченную в прошлом воплощении работу – потому часто встречаются прежние сотрудники – врачи, ученые… Третьи устремятся, чтобы поскорей отомстить своему врагу и т.д. Если был друг – друга встретишь, если был враг – врага.Магнит вражды очень силен, и путь вражды не полезен.«Враги стремятся скорей возвратиться на Землю, чтобы закончить свои мрачные намерения… Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву…» (Надземное, §616).Вопрос о близкостоящих весьма сложный.Кровная семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым отягощены все члены семьи, а Карма враждебных аур в особенности тяжка.Бывшие враги, воплотившись в одной семье, часто отягощаются своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном кругу особо трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий чуждых друг другу аур, в особенности, когда оно сопровождается разными эмоциями.Порой давление чужих аур в семье бывает настолько тяжким, что когда кто-либо из членов семьи куда-то уезжает хоть на некоторое время, то и воздух словно становится чище и душа ощущает необычайную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порой жить на протяжении долгого времени вблизи таких отягощающих индивидуумов, омрачающих жизнь и давящих на сознание, и освобождает от таких людей также лишь Карма.…Вторая категория сил, создающих нашу Карму – это наши поступки.Если в прошлых жизнях наши поступки явились причиной страданий для окружающих нас людей, то в будущем мы испытаем не меньшее страдание, и напротив, если мы содействовали улучшению благосостоянию других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в этих хороших условиях довольным и счастливым, или же мрачным и неудовлетворенным – будет зависеть не от самого поступка, а от мотива поступка, который обеспечил ему благопристойные внешние условия жизни.Мотив поступка характеризует душевные качества человека и определяет цель, совершенного того или иного поступка.К примеру: человек может засеять поле пшеницей с тем, чтобы продав урожай, заработать средства для осуществления злого умысла, предположим для того, чтобы начать бизнес наркотиков; а может это сделать с благородной целью: накормить голодных сирот, на заработанные от продажи зерна деньги построить школу или больницу, и опять-же, не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к несчастным и желания сеять свет знания ради всеобщего блага и спасения человечества.Первый случай — поступок (+), а мотив (-), при отрицательном мотиве поступка, в будущем этот человек может получить хорошие внешние условия жизни, но не более того. Душевной радости и удовлетворения жизнью и благополучием у него не будет.Второй случай — поступок (+), и мотив (+) – человеком руководили благородные порывы души, он получит не только благие условия, но и душевную благодать, которая может выражаться в подборе добрых друзей, в профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном самосовершенствовании и т.д.А может произойти, что человек с прекрасной благородной душой родится в самых неблагоприятных условиях, если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал нужду для окружающих, но при этом им владел чистый бескорыстный мотив. Он справедливо заработает себе трудные, стесненные, может быть бедственные внешние условия жизни, но благородные свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко, и ощущать себя счастливым человеком.Мотив поступка – это совокупность желаний и мыслей, а сам поступок есть результат желаний и мыслей.И именно мысль это главная сила, слагающая Карму.Нет ничего более ответственного, чем мысли человека, потому как ни одна сила так легко не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль материальна, это тончайшая, ментальная энерго-материя, более быстрая, чем свет и электричество, она моментально передается от одного человека к другому, третьему и т.д., легко завязывая кармические нити, которые связывают людей в добре и зле. Они могут нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своею мыслью оказали или помощь им или спровоцировали злые действия.К примеру, может произойти так, что в одно и тоже время на разных концах нашей планеты могут находится два абсолютно незнакомых друг с другом человека, один из которых находится в состоянии тяжелой депрессии с мыслями покончить жизнь самоубийством, а другой человек в это же время жалуется кому-либо на свою судьбу и говорит, что ему надоело жить и лучше бы умереть. И эта безответственная мысль, подобная мыслям первого несчастного, становится последней каплей в чаше безумия первого, и преступление свершается. Здесь на лицо проявление ее одного Космического Закона – Закона Подобия, действующего в мире тонких энергий – чувств и мыслей: подобное магнитно притягивается к подобному. В результате двое, не зная друг о друге, становятся соучастниками преступления, в приведенном случае убийства. В следующем воплощении эти двое встретятся непременно и окажутся в таких обстоятельствах, где обоих их постигнет заслуженное наказание. Они могут попасть в одну и ту же трагическую ситуацию: войну, перестрелку, автомобильную аварию и т.п., в которой оба погибнут, понесут заслуженную кару. «Око за око, жизнь за жизнь».Добрая же мысль, которая наполнена любовью и состраданием к другому существу, может предотвратить преступление, на грани которого находится какой-то отчаявшийся человек, и тогда эти двое встретятся в следующей жизни как друзья или хорошие приятели, один из которых может покровительствовать другому, возвращая свой кармический долг за оказанную когда-либо помощь. Таким образом контроль над мыслями и желаниями – необходимое условие для всех, желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Человек – творец своего будущего.

Источник: http://2planeta.ru/news/zakon_karmy_zakony_zhizni/2019-04-13-74383