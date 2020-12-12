



Исчерпав весь опыт, который извлекается из разнообразных земных переживаний, и скорбных и радостных, человек достигает самопознания, а вместе с тем и сознания своего божественного происхождения, которое поведет его к совершенству с такой же внутренней необходимостью, с какой семя травы дает траву, а семя дуба дает дуб.



Но для того, чтобы действительно исчерпать весь опыт, который дается земным существованием, человеку нужна не одна, а много жизней. По учениям древних Мудрецов он и живет много раз, воплощаясь в различные эпохи, при самых разнообразных условиях, до тех пор, пока земной опыт не сделает его мудрым и “совершенным, как совершенен Отец наш Небесный” по выражению Христа.



На Западе религиозные учения Древнего Востока почти неизвестны в их чистом, возвышенном смысле; а между тем, знакомство с ними способно пролить яркий свет на самые загадочные явления нашей трудной земной жизни. Рядом с законом перевоплощения, который объясняет внешнее и внутреннее неравенство людей, древние Восточные учения дали миру разумное обоснование закона незыблемой справедливости, управляющей миром.



Закон этот носит название Кармы, он устанавливает, что в мире Духа каждая причина влечет за собой соответствующее последствие с такой же правильностью и неизбежностью, с какой в физической природе одно и то же явление вызывает каждый раз одно и то же последствие. К краткому изучению этого закона мы теперь и перейдем.



Санскритское слово “Карма” означает действие. Быть и Действовать – одно: вся Вселенная – одна великая непрерывная Деятельность, управляемая Законом Справедливости. В мировой деятельности все связано со всем, все находится во взаимной зависимости и все стремится к единой цели.



Каждое действие во Вселенной есть результат предшествующей причины и в то же время – причина последующего действия. Получается непрерывная цепь причин и последствий, которые, в осуществлении, являют жизнь Вселенной. Отсюда – значение Кармы как закона причинности.



В применении к человеку Карма являет собой всю совокупность его деятельности. Все, что человек, представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это – последствие его деятельности в прошлом. Таким образом. единичная жизнь человека не есть нечто оторванное и законченное, она представляет собой плод прошедших и в то же время семя будущих жизней в этой цепи последовательных воплощений, из которых состоит непрерывающееся бытие каждой человеческой души.



В жизни нет скачков и нет случайностей, все имеет свою причину, каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее. Пока это прошлое и будущее скрыто от нас, пока мы смотрим на жизнь как на загадку, не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей жизни как бы случайно выдвигаются нами из бездны неведомого.



Ткань человеческой судьбы вырабатывается самим человеком из бесчисленных нитей, сплетающихся в узоры неуловимой для нас сложности: одна нить исчезает из поля нашего сознания, но она вовсе не оборвалась, а только спустилась вниз; другая появляется внезапно, но это – все та же нить, прошедшая по невидимой стороне ткани и снова появившаяся на видимой для нас поверхности; глядя только на отрывок ткани и только с одной стороны, наше сознание не в состоянии разглядеть сложных узоров всей ткани, взятой в ее целом.



Причина тому – наше неведение законов духовного мира. Совершенно такое же неведение, какое мы наблюдаем у дикаря относительно явлений материального мира. Пущенная ракета, выстрел из оружия, непонятным образом произведенные звуки, кажутся ему чудом, потому что он не знает законов, послуживших причиной поразившего его явления. Чтобы перестать считать такие явления чудом, дикарь должен узнать законы природы. Знать же их можно только потому, что законы эти неизменны.



Совершенно такие же неизменные законы действуют и в невидимом для нас духовном мире; пока мы их не узнаем, мы будем стоять перед явлениями нашей жизни, как дикарь перед неведомыми силами природы, недоумевать, винить свою судьбу, бессильно возмущаться перед “неразгаданным сфинксом”, готовым поглотить того, кто не имеет ключа к его тайне.



Не понимая, откуда идут явления нашей жизни, мы даем им название “судьбы”, “случайности”, “чуда”, но эти слова ровно ничего не объясняют.

Только когда человек узнает, что совершенно такие же неизменные законы, какие действуют в физической природе, управляют и событиями его жизни, когда он убедится, что законы эти доступны исследованию, и действия их могут быть сознательно направляемы по воле человека, – тогда только кончится его бессилие и он сделается действительно господином своей судьбы.



Но возможно ли такую же уверенность, какую мы имеем в непреложность естественных законов, в их безусловную надежность, – перенести и в область нашей умственной и нравственной жизни? Древняя Мудрость утверждает, что это возможно. Она раскрывает перед нами внутреннюю лабораторию человеческого бытия и показывает, что каждый человек непрестанно творит свою судьбу в трех сферах жизни: умственной, психической и физической, и что все его способности и силы не что иное, как результаты его прежних действий и в то же время – причины его будущей судьбы.



Далее, древняя Мудрость утверждает, что силы человека действуют не на него одного, но и на окружающую среду, постоянно видоизменяя как его самого, так и среду. Исходя из своего центра – человека, силы эти расходятся по всем направлениям, и человек ответственен за все, что возникает в пределах их влияния.



Положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим законом справедливости и никогда не зависит от случайности. “Случайность” – понятие, созданное невежеством; в словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: “Если я страдаю сегодня, это происходит оттого, что в прошлом я преступил закон. Я сам виноват в своем страдании и должен спокойно переносить его”. Таково настроение человека, понявшего закон Кармы. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, терпение и кротость – вот неизбежные последствия такого понимания, проникшего в сердце и волю человека.



Кто в первый раз слышит о Карме и начинает понимать, что все его действия подлежат такому же неизменному закону, по какому в природе день сменяется ночью, того это сознание удручает вначале, оно представляется ему как бы железным законом необходимости. Но это удрученное состояние проходит по мере того, как человек яснее познает законы, которые управляют не формой, а сутью явлений.



Он узнает, что хотя законы неизменны, но силы невидимого мира – вследствие своей тонкости и деятельности вне пространства, и времени, которыми скована физическая материя, – подлежат такому невообразимо быстрому передвижению и бесконечному разнообразию сочетаний, что направляя сознательно силы своей внутренней жизни, человек может работать с успехом – даже на протяжении одного короткого воплощения – над изменением своей Кармы; далее он поймет, что работа эта совершается в пределах им же созданных свойств и способностей и им же самим поставленных ограничений, следовательно, источник всего переживаемого он сам, его бессмертная душа, и в его власти направить свои силы к желаемой цели.



Человек сам строит свой дом, он может внести в него “мерзость запустения” и в его же власти перестроить его до основания, сделать его прекрасным. Когда он думает, чувствует и стремится, он как: бы работает над мягкой и пластичней глиной, которую мнет и формует по своему усмотрению, но глина эта мягка только пока в руках его, сформованная, она быстро затвердевает. Вот почему сказано: “Взгляните! Глина в огне твердеет и делается железом, но форму ей дал сам гончар. Человек, ты вчера был господином, ныне господином твоим стала судьба”.



Чтобы проверить всю истину этого изречения, следует сопоставить два образа: человека, тревожно живущего изо дня в день в подчинении у своих прихотей и страстей, и спокойного мудреца, ясно знающего, куда и зачем он идет; сравнивая эти два образа, мы поймем, в каких цепях рабства находится первый, и как полна может быть свобода у человека, осознавшего свою силу.



Пестрые узоры, которые созидаются тканью человеческой Кармы денно и нощно, переплетающиеся нити стольких разнообразных существований так сложны, что изучение Кармы – самая трудная из всех наук.



Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отношения к другим людям, но и его личная Карма входит в состав различных групп: расы, народа, семьи, и своими нитями вплетается в общую ткань собирательной Кармы каждой из этих групп.



Чтобы выяснить себе хотя бы самые общие понятия о человеческой Карме, необходимо выделить из сложного состава три разряда сил, которые строят человеческую судьбу:



Мысль человека. Эта сила строит характер человека. Каковы его. мысли, таков будет и сам человек. Желание или воля человека. Желание и воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, соединяют человека с предметом его желания и устремляют его туда, где может быть удовлетворено это желание.



Поступки человека. Если поступки человека приносят другим живым существам довольство и счастье, они отзовутся такими же довольством и счастьем и на нем самом; если же они доставляют другим страдание, они принесут такое же страдание и ему, ни больше ни меньше.



Когда человек вполне поймет эти три составные части, из которых образуется закон Кармы, и научится применять свое знание, тогда он сделается творцом своего будущего, господином над собственной судьбой, способным строить ее по мере своего знания и своей воли.

Еще в глубокой древности в священных индусских Писаниях был дан ключ к раскрытию наиболее трудных загадок человеческой жизни. По учениям древних Мудрецов человек одарен бессмертным Духом, исходящим от Бога и заключающим в себе все божественные свойства в зачатке. Для того, чтобы эти божественные свойства пробудились и чтобы сам человек развил их до полноты, ему дается поле действия: земной мир.