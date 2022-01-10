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Училка слушает песни Агутина, Каменских, Семёнович

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В новом выпуске разбираю ошибки в песнях. Среди проблемных слов оказались и существительные с неподвижным ударением на основе, и глаголы со сложным ударением, и паронимы одеть – надеть.
И, конечно, рекомендую приобрести свой новый сборник «С Новым Словом!», в котором я собрала 50 проблемных слов, недавно вошедших в словари. За этими словами правила были закреплены совсем недавно, поэтому советую их внимательно изучить.
https://uchilkaonline.ru/sborniknew
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZuAkvMeKnmk
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