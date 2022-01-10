Училка слушает песни Агутина, Каменских, Семёнович
В новом выпуске разбираю ошибки в песнях. Среди проблемных слов оказались и существительные с неподвижным ударением на основе, и глаголы со сложным ударением, и паронимы одеть – надеть.
И, конечно, рекомендую приобрести свой новый сборник «С Новым Словом!», в котором я собрала 50 проблемных слов, недавно вошедших в словари. За этими словами правила были закреплены совсем недавно, поэтому советую их внимательно изучить.
https://uchilkaonline.ru/sborniknew