“Доминируй, властвуй, уничтожай!” Как США идут к энергетическому лидерству. Б. Марцинкевич
О чём нам говорит Стратегия Национальной Безопасности США по части энергетики. Как американская энергетическая многоходовка разыгрывается у нас на глазах и к чему она уже привела. Когда в прогрессивной Европе уже начнут приносить жертвы богам погоды и зачем всё-таки Шойгу нужны города в Сибири. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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