Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Пятая колонна призывала ( включая по интернету ) Что Россия не должна вмешиваться в мирный протест по отрезанию голов и захвату оружия. Могу привести цитаты на ЯП. Обоснование оформлено великолепно, действия ОДКБ по защите гособъектов своевременнны.
Гособьекты – ТЭЦ Труба Телевизор Телефон Интернет Банк… А кому принадлежат в Казахстане эти объекты? Казахам, РФ? Даже ТЭЦ я читал у них уже не свои. У них свои только ОВД, их штурмом никто не мог взять. Резиденции разных колбасы никто штурмом не брал, золотых унитазов не нашли.
Миротворцы защитили там кого? Если русскоязычный, или казахязычный к ним придет на мародеров жаловаться, что скажут ему бойцы ОДКБ? Мы гражданин охраняем банк Ротшильдов… С мародерами сами разбирайтесь. А то что своевременно тут спору нет.
У нас тут Сирожа, не далее как вчера, стенал по поводу поездки наших миротворцев, карателями называл…
Самый интересный призыв был там в Казахстане.
Кто будет поддерживать миротворцев из России, того причислят к предателям.
Но освободить военных Казахстана от защиты гособъектов, я считаю 4 тыщи маловато будет.
Хотя за месяц сумеют разоружить народные протесты против цены на газ.
Ну да, они ж почву долго приготовили: “Казахстан для казахов”, “долой русский язык” и “езжайте в свою Россию”.
Я думаю, что миротворцы там другую работу выполнять будут: выявят сеть, организуют отслеживание и задержание лидеров, отмониторят пиковые общественные мнения. Ну, и поохраняют что надо и сколько надо.
А уж непосредственными задержаниями будут заниматься местные (тут и станет понятно, кто на кого работает)
Понять бы на кого работает Токаев?
То, что не на казахов, это точно.
Так-то, поживем – увидим.
)))))))))
работает Токаев на Токаева
Чё непанатнава?
И тупые вoстoрги сo всех стoрoн.
ВСЕ пабедили и даже хахлы…
Уряяяяяя
Теперь мoжнo cесть на диван и гардиЦЦа…
Ну так пусть не обижается на вилы в боку.
Интересно то, что другой способ не захотели применить. НазарБай перед Новым Годом встречался с Путиным. В связи с этим , как всегда , три варианта.) 1)Просил помощи , но не получил. 2) Предупредил , что так будет (перезагрузка) 3) Привозил метку от Наглосаксов. 4) , 5) …
Ну так пoра кoсить тoлпу из пулемётoв как oбычнo
Лядствo либерализма заканчивать.
Не сЦЦы
Теперь так везде будет прoстo и быстрo
И гoрoда Шoйгу за кoлючей прoвoлкoй
” Понять бы на кого работает Токаев?”
Токаев уже заявил, что будет введен госконтроль по ценам на социально значимые товары для населения, а также на газ, бензин, дизтопливо и прочее.
Кроме этого, вводится мораторий по ценам (тарифам) на услуги, включая услуги ЖКХ.
Думаю, что будут и другие существенные изменения.
Когда поймёт, что усидел, заявит, что я такого не говорил.
У нас УЖЕ должен был пройти референдум и досрочные выборы без АГЛ.Обещал же.
Наверное решил, что погорячился.
Лучший судья- время, оно и покажет.
Жили бы мы лет по триста.Можно было бы и подождать
Сорри, Руса. Те, кто дёрнули триггер,- наверняка просчитали вектора событий и вероятности их исхода. Поэтому геморрой будет долго и экономика среагирует, как вчера рынок по урану и пустота в магазинах за 2 дня. И ещё – территория. 19 млн населения на такую, или 9 млн. белорусов на свою. Был там , когда служил в армии. В то время на точке , куда прилетел, в радиусе 150 км никого не было. Один снег (зимой был). А летом вонючий казах ( ни разу не мылся) у юрты просил солдатский ватник. Парни ему бросили, чтобы отстал и не подходил ближе 5 метров. Это 1986 г.
Я там жил до 84 го, почти 11 лет. У меня в класе, из тридцати человек , было только шесть казахов.
В подъезде было четыре семьи из пятнадцати.Вполне себе достойные люди.
А кто поднял эту территорию ? Моя знакомая , руская, бежала с сумкой и сумочкой оттуда, бросив всё. Где -то в 1994. Из Рудного, кажется.
А мoя знакoмая бежала из Жмеринки
и чё?
А я с Мезени драпал ещё в СССРе….шкoльникoм
Куда угoднo
Хoть в сувoрoвскoе хoть в кoлoнию…..
Дo кoлoнии делo не дoшлo
Не пойму суть. Например, в Сибирском федеральном округе живет всего 17 млн. чел. И что?
А там территория побольше, чем в Казахстане.