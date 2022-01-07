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И кто же выиграл в Казахстане?

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И кто же выиграл в Казахстане?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n2_upwDmpD4
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20 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8510 6230
    чужой три часа назад

      Пятая колонна призывала ( включая по интернету ) Что Россия не должна вмешиваться в мирный протест по отрезанию голов и захвату оружия. Могу привести цитаты на ЯП. Обоснование оформлено великолепно, действия ОДКБ по защите гособъектов своевременнны.

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      • 4948 3806
        Игорьчужой два часа назад

          Гособьекты – ТЭЦ Труба Телевизор Телефон Интернет Банк… А кому принадлежат в Казахстане эти объекты? Казахам, РФ? Даже ТЭЦ я читал у них уже не свои. У них свои только ОВД, их штурмом никто не мог взять. Резиденции разных колбасы никто штурмом не брал, золотых унитазов не нашли.
          Миротворцы защитили там кого? Если русскоязычный, или казахязычный к ним придет на мародеров жаловаться, что скажут ему бойцы ОДКБ? Мы гражданин охраняем банк Ротшильдов… С мародерами сами разбирайтесь. А то что своевременно тут спору нет.

        • 11066 9882
          Валерийчужой два часа назад

            У нас тут Сирожа, не далее как вчера, стенал по поводу поездки наших миротворцев, карателями называл…

            1
            1
            • 8510 6230
              чужойВалерий час назад

                Самый интересный призыв был там в Казахстане.
                Кто будет поддерживать миротворцев из России, того причислят к предателям.
                Но освободить военных Казахстана от защиты гособъектов, я считаю 4 тыщи маловато будет.
                Хотя за месяц сумеют разоружить народные протесты против цены на газ.

                • 11066 9882
                  Валерийчужой час назад

                    Ну да, они ж почву долго приготовили: “Казахстан для казахов”, “долой русский язык” и “езжайте в свою Россию”.
                    Я думаю, что миротворцы там другую работу выполнять будут: выявят сеть, организуют отслеживание и задержание лидеров, отмониторят пиковые общественные мнения. Ну, и поохраняют что надо и сколько надо.
                    А уж непосредственными задержаниями будут заниматься местные (тут и станет понятно, кто на кого работает)

                    2
                    2
                    • 2174 1874
                      ИзбирательВалерий час назад

                        Понять бы на кого работает Токаев?
                        То, что не на казахов, это точно.

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                        1
                      • 11066 9882
                        ВалерийИзбиратель час назад

                          Так-то, поживем – увидим.
                          )))))))))

                        • 28967 5739
                          РусофилИзбиратель час назад

                            работает Токаев на Токаева
                            Чё непанатнава?
                            И тупые вoстoрги сo всех стoрoн.
                            ВСЕ пабедили и даже хахлы…
                            Уряяяяяя
                            Теперь мoжнo cесть на диван и гардиЦЦа…

                          • 2174 1874
                            ИзбирательРусофил час назад

                              Ну так пусть не обижается на вилы в боку.

                            • 20801 19383
                              жора шаповРусофил 54 мин. назад

                                Интересно то, что другой способ не захотели применить. НазарБай перед Новым Годом встречался с Путиным. В связи с этим , как всегда , три варианта.) 1)Просил помощи , но не получил. 2) Предупредил , что так будет (перезагрузка) 3) Привозил метку от Наглосаксов. 4) , 5) …

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                                1
                              • 28967 5739
                                Русофилжора шапов 47 мин. назад

                                  Ну так пoра кoсить тoлпу из пулемётoв как oбычнo
                                  Лядствo либерализма заканчивать.
                                  Не сЦЦы
                                  Теперь так везде будет прoстo и быстрo
                                  И гoрoда Шoйгу за кoлючей прoвoлкoй

                                • 15996 14474
                                  РусаИзбиратель 36 мин. назад

                                    ” Понять бы на кого работает Токаев?”

                                    Токаев уже заявил, что будет введен госконтроль по ценам на социально значимые товары для населения, а также на газ, бензин, дизтопливо и прочее.
                                    Кроме этого, вводится мораторий по ценам (тарифам) на услуги, включая услуги ЖКХ.
                                    Думаю, что будут и другие существенные изменения.

                                  • 2174 1874
                                    ИзбирательРуса 32 мин. назад

                                      Когда поймёт, что усидел, заявит, что я такого не говорил.
                                      У нас УЖЕ должен был пройти референдум и досрочные выборы без АГЛ.Обещал же.
                                      Наверное решил, что погорячился.

                                    • 15996 14474
                                      РусаИзбиратель 22 мин. назад

                                        Лучший судья- время, оно и покажет.

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                                      • 2174 1874
                                        ИзбирательРуса 14 мин. назад

                                          Жили бы мы лет по триста.Можно было бы и подождать

                                        • 20801 19383
                                          жора шаповРуса 25 мин. назад

                                            Сорри, Руса. Те, кто дёрнули триггер,- наверняка просчитали вектора событий и вероятности их исхода. Поэтому геморрой будет долго и экономика среагирует, как вчера рынок по урану и пустота в магазинах за 2 дня. И ещё – территория. 19 млн населения на такую, или 9 млн. белорусов на свою. Был там , когда служил в армии. В то время на точке , куда прилетел, в радиусе 150 км никого не было. Один снег (зимой был). А летом вонючий казах ( ни разу не мылся) у юрты просил солдатский ватник. Парни ему бросили, чтобы отстал и не подходил ближе 5 метров. Это 1986 г.

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                                          • 2174 1874
                                            Избирательжора шапов 17 мин. назад

                                              Я там жил до 84 го, почти 11 лет. У меня в класе, из тридцати человек , было только шесть казахов.
                                              В подъезде было четыре семьи из пятнадцати.Вполне себе достойные люди.

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                                              жора шаповИзбиратель 8 мин. назад

                                                А кто поднял эту территорию ? Моя знакомая , руская, бежала с сумкой и сумочкой оттуда, бросив всё. Где -то в 1994. Из Рудного, кажется.

                                              • 28967 5739
                                                Русофилжора шапов только что

                                                  А мoя знакoмая бежала из Жмеринки
                                                  и чё?
                                                  А я с Мезени драпал ещё в СССРе….шкoльникoм
                                                  Куда угoднo
                                                  Хoть в сувoрoвскoе хoть в кoлoнию…..
                                                  Дo кoлoнии делo не дoшлo

                                                • 15996 14474
                                                  Русажора шапов 9 мин. назад

                                                    Не пойму суть. Например, в Сибирском федеральном округе живет всего 17 млн. чел. И что?
                                                    А там территория побольше, чем в Казахстане.

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