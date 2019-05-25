Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 мая 2019
- 06:00 «Российский танк» в Сирии обстрелял американских журналистов и ранил исламиста (ВИДЕО).
- 04:46 «Люблю Россию!» — детишки погибших солдат САА радостно встретили российских военных (ФОТО).
- 01:00 Странные игры: в Госдуме прокомментировали отправку военных США на Ближний Восток.
- 00:12 Кто выиграет от войны США с Ираном.
- Вчера 23:59 США обвинили Иран в атаке на танкеры.
- Вчера 20:10 Трамп отправит на Ближний Восток тысячи военных из-за обострения отношений с Ираном.
«Российский танк» в Сирии обстрелял американских журналистов и ранил исламиста (ВИДЕО)
Британская журналистка Алекс Кроуфорд и съемочная группа американского канала Sky News попали под обстрел в Сирии. Инцидент произошёл, когда западные пропагандисты готовили репортаж о «зверствах режима» и «добрых террористах», воюющих против правительственных войск в провинции Идлиб.
Важным очевидцем и участником событий стал известный пособник исламистских убийц Биляль Абдуль Карим, являющийся членом сирийской «Аль-Каиды»*.
Интересно то, что среди прибывших на место съемки вместе с Кроуфорд, был и Биляль Абдуль Карим, известный своими тесными связями с террористами.
Он показал, как один из осколков ранил его прямо в бок, а чтобы картинка получилась более впечатляющей, Билялю сделали перевязку, когда они приехали в больницу в Хан-Шейхун. По словам Кроуфорд, «им пришлось пробираться через целое облако дыма и пыли, при этом боевики не прекращали обстрел».
Она заявила, что обстрел журналистов является нарушением международного законодательства, обратив внимание общественности, что на куртке одного из членов съемочной группы крупными буквами было написано слово пресса, а она в соответствии с обычаями мусульман была одета в длинное платье.
Между тем гражданин США Биляль Абдуль Карим (до принятия ислама — Дарелл Ламонт Фелпс) не является журналистом. Хотя его лицо неоднократно мелькало в кадрах с ужасами Алеппо, которые транслировал CNN.
Карим — самый настоящий пособник террористов, пропагандист сирийских банд, который выступает за явное и прямое сотрудничество радикального исламизма с Западом. Более того, является рупором террористов для продвижения их интересов в США и Европе.
Очевидно, что для публичных западных политиков такая позиция неприемлема и ни о каком «респектабельном журналисте» Билаль Абдул Кариме говорить не приходится.
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*запрещенная в РФ террористическая группировка
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«Люблю Россию!» — детишки погибших солдат САА радостно встретили российских военных (ФОТО)
В населенном пункте Дейр-Зайнун провинции Латакия российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция для родственников погибших военнослужащих Сирийской арабской армии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В ходе акции местным жителям передали 500 продовольственных наборов, общим весом более трёх тонн.
В каждом продовольственном наборе находились продукты первой необходимости: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы.
«Спасибо большое российским военнослужащим за оказываемую помощь. Мы молимся не только за свою армию и президента, но и за вас!», — говорили местные жители.
Это не первая гуманитарная акция в этом городе.
Местные жители тепло встретили российских военнослужащих. Дети не отходили от них и улыбались.
По словам главы администрации, жители всегда рады приезду российских военнослужащих: «Вот и сегодня приезд российских друзей — очень торжественное событие для наших жителей. Мы все благодарны россиянам за оказываемую помощь и надеемся, что дружеские узы между российским и сирийским народами будут только крепчать».
По окончании гуманитарной акции детвора собралась в группу и начала выкрикивать на русском языке: «Люблю Россию!». Эти открытые и искренние улыбки на лицах детей навсегда оставят отпечаток в душе наших военных.
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Странные игры: в Госдуме прокомментировали отправку военных США на Ближний Восток
Отправленные на Ближний Восток военные США будут обслуживать геополитические интересы Соединённых Штатов в этом регионе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы защитить уже имеющихся в регионе американских военных.
«Обстановка (в регионе) будет по-прежнему напряженной. Потому что я не думаю, что эти военнослужащие будут играть роль в борьбе с терроризмом. Это обслуживание каких-то геополитических интересов США в этом регионе … Эти военнослужащие, скорее всего, будут направлены для того, чтобы продвигать национальные интересы США», — сказал Красов РИА Новости.
«Американцы играют пока в не очень понятные игры, в том числе и явно иногда на стороне террористов», — добавил парламентарий, напомнив, что наибольшего успеха в борьбе с терроризмом добрились Россия, Сирия, Турция и Иран.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление.
Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством — спонсором терроризма».
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Кто выиграет от войны США с Ираном
Кто выиграет от войны США с Ираном
Паника из-за нападения на Иран продолжается. Болтон, должно быть, смеется над тем, как легко он может играть с проблемой, которая ни на чем не основана. Он просто сопротивляется любому развенчанию предполагаемой «угрозы из Ирана», увеличивая ставку. Вчера британский генерал в Ираке отрицал, что любая такая угроза существует в сфере его ответственности:
«Нет – не было никакой повышенной угрозы со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии», – генерал-майор Кристофер Гика.
Сегодня Болтон снова поднял шум вокруг воображаемой угрозы:
Посольство США в Ираке говорит, что Государственный департамент распорядился, чтобы все правительственные сотрудники, не связанные с чрезвычайными ситуациями, немедленно покинули страну из-за растущей напряженности в отношениях с Ираном.
Предупреждение, опубликованное на веб-сайте посольства в среду, появилось после того, как на прошлой неделе Вашингтон заявил, что нашел новые угрозы со стороны Ирана и его дружественных войск.
Болтон пока добивается желаемых результатов. Он все время говорит о несуществующей «угрозе со стороны Ирана». Если эта угроза закрепится в общественном сознании, то это можно будет использовать.
Но положение Болтона может измениться. Ходят слухи, что его могут уволить.
Война с Ираком разрушила статус США как «единственной сверхдержавы». Россия воспользовалась последствиями, чтобы вернуться на Ближний Восток, а Китай выиграл время для укрепления своих позиций в Азии. Китай и Россия в конечном итоге окажутся в более сильном положении, а США проиграют.
Вот почему.
Вчера New York Times поддержал варианты, которые Пентагон предложил Белому дому для войны с Ираном. Есть вариант с 120 000 солдатами, но он не имеет смысла:
Это слишком большое число для нападения с воздуха и на море и слишком маленькое для нападения на суше, то есть для вторжения в Иран.
Newsweek теперь говорит, что 120 000 военнослужащих – лишь начало для вторжения в Иран:
Представители Пентагона сообщили Newsweek, что, в случае развертывания, 120 000 военнослужащих США будут в центре материально-технического обеспечения и развития инфраструктуры для подготовки сил США к наземному вторжению. Первоначальные 120 000 человек будут включены в дополнительные силы США.
Эти «чиновники Пентагона» – не «военные чиновники», то есть они – не солдаты. Кажется, они понятия не имеют, о чем говорят. Вторжение и оккупация горного Ирана потребуют более полумиллиона солдат, только для начала. Даже для вторжения только в богатые нефтью районы на западном побережье Ирана и на его границе с Ираком потребуется около 300 000 человек. Без призыва американские военные не смогут выдержать такую операцию более двух или трех месяцев.
И скажите, пожалуйста, откуда будет вторжение? Ирак, безусловно, не допустит, чтобы силы США атаковали его соседа с его территории. Вторжение морем запрещено.
Люди, которые говорят о такой войне, сильно заблуждаются:
Источник в Пентагоне заявил Newsweek, что если произойдет что-то, что привлечёт предварительный вариант действий по Ирану, то это будет связано с мощной кампанией ракетных ударов в попытке привести Тегеран к столу переговоров с Вашингтоном.
А как насчет ответных возможностей Ирана? У Ирана есть большие ракетные силы и беспилотники. В Ливане и в других местах есть хорошо оснащенные силы. Иран также получит поддержку со стороны Китая и России, которая может предоставить все необходимое ему оружие через Каспийское море, в то время как у США не будет таких союзников.
Ракеты Ирана могут поразить любую страну на Ближнем Востоке, в которой размещены войска США.
«Чиновники Пентагона» должны перечитать свои брифинги о «Вызове тысячелетия», имитирующем нападение США (синие) на Иран (красные):
Перед наступлением синие поставили красным ультиматум из восьми пунктов, где последним пунктом была капитуляция. Лидер красной команды Ван Рипер знал, что политическое руководство его страны не сможет с этим смириться, что, по его мнению, приведет к прямому вмешательству синих. Так как администрация Джорджа Буша-младшего недавно объявила о «доктрине преимущественного права», Ван Рипер решил, что, как только боевая группа авианосца ВМС США войдет в Залив, он опередит их и нанесет первый удар. Как только силы США оказались в пределах досягаемости, войска Ван Рипера выпустили ракеты из наземных пусковых установок, кораблей и самолетов. «Все закончилось через пять, может быть, десять минут», – сказал Ван Рипер.
Неспособность военных «ястребов» учиться у истории весьма примечательна.
Шестнадцать лет спустя, после миллиона погибших, потраченных 2 триллионов долларов и огромного экономического кризиса, США все еще воюют в Ираке.
Нет коротких или дешевых войн. Война по своей природе непредсказуема, дорога и вряд ли когда-либо закончится так, как хотелось бы.
Джон Болтон долго выступал за войну с Ираном. Если он выиграет и подтолкнет США к началу войны, обе стороны проиграют. Также это сильно навредит другим странам Ближнего Востока, и может привести к другим серьезным последствиям, которых мы пока не можем представить.
Однако мы уверены, что самыми крупными победителями в этой войне, и, возможно, единственными, станут Россия и Китай.
http://perevodika.ru/articles/1205690.html – цинк
https://www.moonofalabama.org/2019/05/the-lunacy-of-waging-a-war-on-iran-which-china-and-russia-would-win.html#more – оригинал на английском
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США обвинили Иран в атаке на танкеры
Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) виновным в атаке на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило агентство Reuters.
«Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР», — отметил Глидэй.
По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.
С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тысячи военных на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.
Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Два из четырех судов, ставших объектами диверсии, — саудовские нефтяные танкеры.
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Трамп отправит на Ближний Восток тысячи военных из-за обострения отношений с Ираном
Президент США Дональд Трамп принял решение оправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат.
Американский лидер согласился отправить войска из-за напряженности с Ираном. Речь идет о нескольких тысячах военных — от пяти до десяти — которых отправят «в оборонных целях» в этот регион в связи с обострившимися отношениями США и Ирана. Стоит напомнить, что отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно обострились на фоне экономических ограничений в адрес Ирана.
Изначально усилить группировку США в регионе пятью тысячами военных попросило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM). В зоне ответственности CENTCOM 21 страна, в том числе Иран, Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен и ряд государств Средней Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Кроме того, CENTCOM контролирует международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.
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