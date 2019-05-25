Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 мая 2019

Британская журналистка Алекс Кроуфорд и съемочная группа американского канала Sky News попали под обстрел в Сирии. Инцидент произошёл, когда западные пропагандисты готовили репортаж о «зверствах режима» и «добрых террористах», воюющих против правительственных войск в провинции Идлиб.

Важным очевидцем и участником событий стал известный пособник исламистских убийц Биляль Абдуль Карим, являющийся членом сирийской «Аль-Каиды»*.

Репортёр Sky News Кроуфорд утверждает, что сирийские военные открыли огонь по городу в то время, как они вместе со съемочной группой и несколькими сторонниками бандформирований снимали горящую бронетехнику боевиков, уничтоженную огнём САА в ходе отражения наступления исламистов в районе Кафр Набуда вблизи границы провинций Хама и Идлиб.

По словам журналистки, перед тем, как все началось, она и члены ее команды увидели в воздухе беспилотник, а после услышали приближение самолета. При этом репортерша уверила, что их обстрелял не какой-нибудь, а именно российский танк.



«В нас несколько раз 125-миллиметровыми снарядами. Наверное, это был российский боевой танк T-72», — сказала Кроуфорд.

Интересно то, что среди прибывших на место съемки вместе с Кроуфорд, был и Биляль Абдуль Карим, известный своими тесными связями с террористами.

Он показал, как один из осколков ранил его прямо в бок, а чтобы картинка получилась более впечатляющей, Билялю сделали перевязку, когда они приехали в больницу в Хан-Шейхун. По словам Кроуфорд, «им пришлось пробираться через целое облако дыма и пыли, при этом боевики не прекращали обстрел».

Она заявила, что обстрел журналистов является нарушением международного законодательства, обратив внимание общественности, что на куртке одного из членов съемочной группы крупными буквами было написано слово пресса, а она в соответствии с обычаями мусульман была одета в длинное платье.

Между тем гражданин США Биляль Абдуль Карим (до принятия ислама — Дарелл Ламонт Фелпс) не является журналистом. Хотя его лицо неоднократно мелькало в кадрах с ужасами Алеппо, которые транслировал CNN.

Карим — самый настоящий пособник террористов, пропагандист сирийских банд, который выступает за явное и прямое сотрудничество радикального исламизма с Западом. Более того, является рупором террористов для продвижения их интересов в США и Европе.

Очевидно, что для публичных западных политиков такая позиция неприемлема и ни о каком «респектабельном журналисте» Билаль Абдул Кариме говорить не приходится.

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*запрещенная в РФ террористическая группировка