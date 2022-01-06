Казахстанская элита тридцать лет пилила сук, на котором сидела

Ещё не успели испортиться праздничные салаты в холодильниках наших соотечественников, вот уже тридцать лет разбросанных по всему большому постсоветскому пространству, как во втором по величине осколке разбитой вдребезги державы вспыхнуло разрушительное и всепоглощающее пламя очередной «цветной революции».

Казахстан. Ещё неделю назад казавшийся самым спокойным и самым стабильным государством из выросших на руинах бывшего Советского Союза, флагманом евразийской интеграции, буквально за пару дней стремительно погрузился в хаос и смуту гражданского противостояния.

При этом характерным отличием казахского «майдана» стало фактическое отсутствие «мирной стадии». С первых же дней протестующие начали погромы, беспорядки и столкновения с силами правопорядка, попытки блокирования военных колонн и отъёма оружия у сотрудников правоохранительных органов, штурмы административных зданий, отделений полиции и КНБ и поджоги офисов правящей партии «Нур Отан», а также разрушения памятников. Досталось, правда, не Владимиру Ленину, монументов которому в Казахстане за тридцать лет «мягкой» декоммунизации и дерусификации осталось не так уж много. Так, в Талдыкоргане толпа со второй или третьей попытки расправилась с установленным в 2016 году прижизненным памятником первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву — бывшему советскому партийному работнику, ставшему после 1991 года сначала президентом Казахстана, а затем бессменным «вождём нации» — «Елбасы».

Порождение нестабильности

Формальным поводом для начала массовых протестов в Казахстане стало повышение правительством цен на сжиженный газ почти в два раза – до 120 тенге (примерно 20 рублей) за литр. Изначальным центром протеста стал город Жанаозен в Мангистауской области – крупный центр нефте- и газодобычи, известный по массовым антиправительственным выступлениям в декабре 2011 года. Тогда, десять лет назад властям Казахстана удалось быстро локализовать и купировать беспорядки, ограничив их Жанаозеном и прилегающими районами. По распоряжению президента Нурсултана Назарбаева антиправительственные выступления в Жанаозене были жестоко подавлены войсками. Только по официальным данным, погибли 15 человек, несколько десятков были госпитализированы, а более сотни арестованы.

На этот же раз руководство Казахстана быстро утратило контроль над ситуацией, позволив протестной волне перекинуться из Жанаозена сначала в областные центры западных прикаспийских регионов Атырау и Актау, затем – в Алма-Ату и даже столицу страны Нур-Султан (до 2019 – Астана).

При этом больше других пострадала Алма-Ата – бывшая столица Казахстана, которая до революции была известна как русский город Верный – административный центр Семиреченского казачества. Менее чем за век из полностью русского города Алма-Ата превратилась в столицу казахского национализма.

Достаточно вспомнить, что именно в Алма-Ате в декабре 1986 года вспыхнули кровавые столкновения на национальной почве, поводом для которых послужила смена партийного руководства республики и назначение на пост 1-го секретаря ЦК Компартии Казахстана вместо казаха Кунаева русского Колбина.

Интересно, что на тот момент в Алма-Ате казахи едва составляли четверть населения, тогда как в местных высших учебных заведениях, в частности Казахском государственном университете им. С.М. Кирова в результате проводимой местным партийным руководством с благословения Москвы политики коренизации казахи составляли 70-80% как среди студентов, так и среди преподавателей. Тогда впервые с трагических событий 1962 года в Новочеркасске советское руководство вынуждено было задействовать армейские подразделения для подавления массовых беспорядков на территории СССР. Именно закончившиеся масштабным кровопролитием (около 200 погибших) столкновения в Алма-Ате запустили цепную реакцию острых межэтнических конфликтов в Советском Союзе, закончившихся пять лет спустя распадом великой страны.

Тревожные звоночки

Примечательно, что именно при Назарбаеве, который хоть и косвенно, но был причастен к подавлению беспорядков в декабре 1986 года (на тот момент он возглавлял Правительство – Совет министров Казахской ССР), эти события стали частью национального мифа о независимости Казахстана и обрели поэтическое название «Желтоксан» (Декабрьское восстание). В честь казахстанского аналога «онижедетей» и «небесной сотни» открывались памятники и монументы. Даже улицу Мира (какой символизм!) в Алма-Ате переименовали в улицу Желтоксан. А буквально за пару недель до вспыхнувших беспорядков соцсети облетело видео, снятое в одном из детских садиков Казахстана, где под заботливым руководством воспитателей дошкольники разыгрывали сцену расстрела советскими солдатами казахского студента во время декабрьских событий 1986 года.

То есть, официальная пропаганда с детства внушала юным гражданам Казахстана (в первую очередь, этническим казахам), что советские (читай: русские) «оккупанты» жестоко расправлялись над свободолюбивыми казахами. Власти Казахстана поощряли местечковый национализм, переводили казахский алфавит с кириллицы на латиницу, активно подавляли в зачатке любое прорусское движение в стране, делали всё для оттока русского населения из Казахстана, а тех, кто как Ермек Тайчибеков не боялся говорить правду, бросали в тюрьмы по надуманным обвинениям. При этом в Казахстане активно продолжали работать западные НКО, такие как Агентство по международному развитию (USAID), «Фонд Сороса» и т.д. Так, в апреле прошлого года стало известно, что Госдеп США и USAID выделяют более $1,5 млн на деятельность, направленную на «укрепление потенциала организаций гражданского общества и защиту прав и свобод человека» в Казахстане. Согласно официальной отчётности «Фонда Сороса», с 1995 по 2021 гг. на развитие «демократии» и «открытого общества» в Казахстане было потрачено $150 млн.

Стоит ли говорить о том, что такая политика сыграла с правящей элитой Казахстана, которую олицетворяет бывший советский партийный руководитель Назарбаев, злую шутку. Они сами спилили тот сук, на котором вполне комфортно сидели тридцать лет. А воспитанные в духе радикального национализма и его неизбежных производных, таких как антисоветизм и русофобия, молодые казахи ввергли страну в хаос и смуту, устроив погромы в Алма-Ате, захватили и сожгли здание маслихата, расстреляли из захваченного оружия полицейских и военных, разгромили аэропорт и повалили памятник самому «Елбасы».

Кураторами и координаторами этого антиправительственного мятежа выступили осевшие на Украине и Западе беглые проворовавшиеся политики типа Мухтара Аблязова, а также подконтрольные западным центрам по проведению информационно-психологических операций экстремистские сетевые структуры, вроде «отличившейся» в аналогичных событиях в Белоруссии польской «Нехты».

Что же дальше?

Обращение действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощью к ОДКБ, которое последовало вечером 5 января, скорее всего не позволит ситуации развиться по украинскому сценарию. Террористов и экстремистов ожидает жёсткая зачистка, которая будет сопровождаться вселенским воем со стороны евроглобалистских структур. В отношении Казахстана, России и других стран ОДКБ наверняка введут новые санкции, что будет лишь дополнительным подтверждением того, чья рука направляла погромщиков в Жанаозене, Актау, Алма-Ате и других городах.

Проблема в том, что одна лишь силовая зачистка не способна решить весь тот комплекс проблем, который породил сложившуюся ситуацию. Казахстан нуждается в серьёзных переменах. Во внешней политике необходим отказ от пресловутой многовекторности, заигрывания с Западом и Турцией, упрочения курса на евразийскую интеграцию. Внутри страны – отказ от русофобии, выдавливания русского языка и русского населения, ликвидация всех дестабилизирующих некоммерческих организаций и сетевых структур, активизация борьбы с исламским экстремизмом и любыми формами племенной, этнической и религиозной нетерпимости.

Отказ от решения этих проблем неизбежно поставит Казахстан на грань полномасштабной гражданской войны и потери государственности. Чтобы понять, кто выиграет от такого сценария, достаточно взглянуть на тех, кто больше всего пострадает. Прежде всего, это19 миллионов населения Казахстана, значительная часть которого будет вынуждена покинуть превращённую в выжженную степь страну. И, конечно же, Россия, куда ломанутся миллионы беженцев, и которая рискует потерять не только партнёра и союзника по ОДКБ и Евразийскому Союзу, но и такой ценный стратегический объект как космодром Байконур.

Дмитрий Павленко, специально для News Front