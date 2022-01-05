Уникальная установка «Огненный дракон». Разговор с учёным
В гостях у проекта «Время – вперёд!» молодой учёный Денис Касымов, который изучает процессы горения и природные пожары. Автор 4 патентов, 95 работ, в том числе 3 учебных пособий расскажет как современная наука учится предсказывать поведение природных пожаров и можно ли побороть их раз и навсегда.
Денис Петрович Касымов – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией механико-математического факультета НИ ТГУ; с.н.с. лаборатории прогнозирования состояния атмосферы Института оптики атмосферы СО РАН.
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00:00 Вступление
02:23 Становится ли природных пожаров больше?
04:14 Леса горят только в России?
05:06 Направления работы Д.Касымова
10:17 Без жаров совсем нельзя?
13:35 «Огненный дракон»
17:00 Нужно ли идти в науку молодым?
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