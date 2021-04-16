Прошу прощения у читателей-нефизиков за нижеследующую профессиональную статью. Дело в том, что даже если всего один талантливый умелец примет на вооружение сведения из этой публикации и создаст нечто совершенно новое, то одно это может сильно улучшить жизнь огромного множества людей.



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Энергонива

Корпус реактора выполнен из диэлектрического материала с толщиной стенки 5…8 мм. Электроды 2 и 3 выполнены из меди. Они наиболее устойчивые.

Ниже приводится отрывок из вышеназванной книги:«Первые публикации по этому методу относятся к 1994 г. Принцип работы предложенной авторами установки частично совпадает с общеизвестным. Электрический ток протекает между двумя электродами и создает разряд. В области разряда возникает плазма. Электроды и плазма находятся внутри катушки, создающей магнитное поле. Отличие состоит в том, что ток течет и происходит разряд в движущейся струе воды или воды с добавками. Поперек струи между другими электродами осуществляют импульсный электрический разряд для начала процесса.

Технологический процесс в установке «Энергонива», описанный в книге В . Ф.Балакирева и В.В.Крымского «Взаимопревращения химических элементов» (www.model.expolenta.ru), поражает своей феноменальностью и открытием нового физического явления. Два основных момента претендующих на якобы фантастичность соединены воедино. Ядерный синтез элементов и получение энергии в реакторе объемом с кофейную чашку.





Испытывались также латунные, стальные и графитовые электроды. Качество пуска реактора зависит от вида рабочих торцов электродов, в основном от угла и способа заточки электродов: по мере увеличения угла (более 40°) пуск затрудняется, внутренняя заточка предпочтительнее наружной.



Параметром, который определяет многие характеристики реактора, является внутренний диаметр трубчатых электродов D. Зазор между торцами электродов определялся и устанавливался экспериментально в пределах 1…1,5 D (для электродов диаметром до 50 мм).



Отмечено, что режим пуска при прочих равных условиях зависит от толщины стенок трубчатых электродов: чем она меньше, тем легче образуется плазменная фигура требуемой формы. Поэтому во всех опытах применялись тонкостенные электроды с толщиной стенки 1…2 мм.



Величина тока через трубчатые электроды (ток стабилизации) изменяется в пределах 0,1…100 А, в большинстве случаев – 20…40 А.



Источником тока стабилизации являлась сеть переменного тока 380 В или тиристорный выпрямитель 0…500 В, 100 А.



Пусковой ток стабилизации определен экспериментально и составил 18…40 А, а в процессе работы он увеличивался до 20…120 А в зависимости от многих факторов. Увеличение тока стабилизации и является той дополнительной электрической энергией, которая выделяется в установке.

Индуктор 5 – катушка Брукса со средним диаметром, равным 1,5 D. Сила тока в катушке определяется реологическими свойствами рабочей среды и величиной D. В опытах сила тока в катушке изменялась в пределах 10… 150 А.

Инициация процесса производится с помощью импульсных электродов, изготовленных из медных стержней диаметром 3…8 мм, без наконечников и с наконечниками из вольфрама диаметром 0,6…1 мм и длиной 5…10 мм.



Электроды без наконечников затачивались до образования острых кромок под углом 30…45°. Импульсные электроды – стационарные с наружной резьбовой нарезкой, позволяющей менять зазор между ними до 0,1 D.



При слишком малом зазоре (<0,1 D) острые концы электродов обгорают при первом же пуске. На импульсные электроды подается импульс разряда конденсаторных батарей.



Плотность импульсного тока 2 кА/мм2, время разряда 10 мс. Использовались конденсаторные батареи емкостью 200, 500, 700, 2400 мкФ, 5 Ф.

Процесс «Энергонива» протекает практически бесшумно, с минимальным выделением теплоты и газовой фазы.

Усиление шума (до треска и “рева”), а также резкое повышение температуры и давления рабочей среды в реакторах свидетельствуют о нарушении хода процесса, т.е. о возникновении вместо требуемого разряда обычной тепловой электрической дуги в одном или во всех реакторах.

Нормальным является процесс, когда в реакторе между трубчатыми электродами возникает электропроводящий разряд в виде плазменной пленки, образующей многомерную фигуру типа гиперболоида вращения с пережимом диаметром 0,1…0,2 мм.



Пленка обладает повышенной электропроводностью, полупрозрачная, светящаяся, толщиной до 10…50 мкм. Визуально она наблюдается при изготовлении корпуса реактора из оргстекла или через торцы электродов, заглушенные пробками из оргстекла.

Эффективность процесса значительно повышается при последовательном соединении двух или более реакторов. Установку с несколькими реакторами и процесс в них назвали «Энергонива».



Обработка воды является в некотором смысле ключевым экспериментом, поскольку подтверждает факт получения различных элементов непосредственно из воды.

Описание работы установки «Энергонива» встречается так же в статье «Низкотемпературная трансмутация химических элементов с выделением энергии при электромагнитных воздействиях » этих же авторов. Интересны следующие выдержки:

«В работах А.В. Вачаева и Н.И. Иванова [1,2] приведены оригинальные теоретические и экспериментальные результаты. Схема их установки следующая.



Поток жидкости (воды или воды с наполнителем) проходит через диэлектрическую трубку–реактор, в которой имеется сужение. В точке сужения имеются электроды, между которыми происходит поперечный относительно потока воды электрический разряд от конденсаторной батареи.



Вдоль потока между расширенными участками протекает дополнительный стабилизирующий ток, который создается электродами с отверстиями. Источником этого тока является стандартная электрическая сеть.



Имеется также магнитное поле с наибольшей напряженностью в точке сужения.



Поле создается цилиндрическим соленоидом, внутрь которого вставляется трубка–реактор. Увеличение магнитного поля в точке сужения осуществляется дополнительным концентратором.



Вода непрерывно подается в реактор внешним насосом со скоростью 0,2…0,8 м/с. По мнению авторов в точке сужения создается горячая плазма и происходит отрыв части электронов от ядра. Ядро становится нестабильным и начинает делиться и объединяться в новые ядра.



Свободные электроны образуют дополнительный электрический ток в канале стабилизации. Величина этого дополнительного тока после запуска установки превышает ток стабилизации в 3—5 раз.



Количество получаемых новых элементов и их содержание зависит от вида разрядных и стабилизирующих электродов, от величин разрядного и стабилизирующего токов. Типичная величина разрядного тока составляет 20…40 кА/мм2, стабилизирующего — 10…50 А/мм2.

На выходе реактора наблюдается выпадение порошка, который содержит новые элементы. Эти элементы нерадиоактивны. При работе установки также не наблюдается радиоактивных излучений. Наибольшее время работы установки составило 2-е суток.

Опыты проводились при различном соотношении твердой и жидкой составляющих в исходных растворах и показали, что выход каждого элемента зависит от этого параметра. Оптимальным авторы полагают соотношение твердое/жидкое 1:10.

В общем случае отмечается наличие следующих новых элементов Li, Be, B, C, Mg, Si, P, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Sn, Se, Pb, Bi.

Свое дальнейшее развитие идеи Вачаева–Иванова получили в работе Г.А. Павловой [3].

Там приведено описание энерготехнологического комплекса «Энергонива–2». В комплексе выполняются следующие основные операции. Вначале производится деструкция твердых материалов, которые используются в виде добавки к воде.



Полученная водно–минеральная смесь пропускается через три последовательно расположенных реактора, конструкция которого описана выше. Твердые продукты после реакторов выделяются гидравлическим разделением в отстойниках.



Вода после реакторов подается на центрифуги, где происходит отделение тяжелой воды. Оставшаяся вода может вновь возвращаться в цикл.

В комплексе получается также электрическая энергия, которая должна отводится от установки.



При работе комплекса может быть два характерных режима: с приоритетом получения новых элементов и с приоритетом получения электрической энергии. Управление комплексом заключается в подборе мощности разряда в зависимости от исходных добавок и обеспечение заданного стабилизирующего тока для целевого получения конечных продуктов.



Количество твердых продуктов на выходе комплекса зависит от диаметра реактора. Был исследован диапазон его изменения от 6 до 50 мм. Установили, что максимум выхода твердых продуктов порядка 300 кг/м3 наступает при скорости воды 0,55 м/с и зависит от диаметра реактора.



Например, для диам. 40 мм выход составляет 1080 г/мин. На установке проведено большое количество экспериментов. В качестве добавок использовались руды различных месторождений.



Исследования показали, что для получения каждого целевого элемента существует оптимальный ток стабилизации: для Zn I = 30 А/мм2, для AlI =18,5 А/мм2, для Fe I = 22,2 А/мм2, для Cu I = 25 А/мм2 .

Список литературы:

1. Вачаев А.В., Иванов Н.И. Энергетика и технология структурных переходов. Учебное пособие. Магнитогорск: МГМА, 1994. 190 с.

2. Патент № 2096846 РФ, МКИ G 21 G 1/00, H 05 H 1/24. Способ получения элементов и устройство для его осуществления. / Вачаев А.В., Иванов Н.И., Иванов А.Н., Павлова Г.А. Заявл. 31.05.94 // Изобретения. 1997. № 32. С. 369.

3. Павлова Г.А. «Разработка основ техноглогии металлов из плазменного состояния водно–минеральных систем.

Дисс. … канд. техн. наук. Институт металлургии УрО РАН. Екатеринбург, 1997 г.».

Фотография плазмоида в реакторе Вачаева А.В.

Вышеприведенные отрывки заставили нас постараться воспроизвести установку «Энергонива». Для этого мы решили обратиться к первоисточнику в МГТУ (г. Магнитогорск) – Иванову Николаю Ивановичу. Теоретические и исследовательские предпосылки для этой командировки у нас уже были.

Получение огромного количества энергии из металла размером с теннисный мяч в сороковых годах прошлого века встречалось с абсолютным неверием в эту возможность.



Два физика Нильс Бор и Энрико Ферми на докладе. в Колумбийском университете в феврале 1939г изложили свои взгляды относительно одного из выдающихся открытий-расщепления атома урана.



Там же прозвучала первый раз фраза: «цепная реакция». Но это были теоретические предположения и только огромные финансовые вложения в «Манхеттенский проект» позволили на практике увидеть то, что было изначально «бредом сумасшедшего итальяшки».



Возможность извлечения энергии из вещества была доказана и два пути ведут к этому. Сначала удалось расщепление, а затем синтез.



При этом трансмутация одного химического элемента в другой никого не удивляет. Самопроизвольное превращение, например радия в радон, свинец и гелий, факт действительный, поэтому принципиального запрета на трансмутацию нет.



Если радиоактивные вещества способны сами трансмутироваться, то обычное вещество, например дейтерий, надо каким-то образом заставить сделать это.

Создание квантовой теории и принципов взаимодействия в ядерной физике, позволило оценить масштабы огромной разницы между ядерной энергией и другими энергетическими воздействиями на вещество, что привело к непониманию нового вида ядерных реакций.

Впереди науки всегда шел эксперимент. Поэтому полученные результаты о том, что электрический разряд, как низкоэнергетическое воздействие, способен инициировать ядерные реакции не оставляет сомнения. Об этом говорил еще в 50-х годах прошлого века И.В. Курчатов.

Нейтронный импульс при мощном разряде своим существованием открывает путь к энергии ядра. Эксперименты во многих лабораториях мира, в частности в г.Киеве (www.proton21.com.ua), в нашей лаборатории и отдельных исследователей, доказывают возможность ядерных реакций при низкоэнергетическом воздействии.



При этом следует отметить, что ядерные реакции происходят без использования радиоактивных веществ.

Методики проведения опытов разные, но можно выделить два типа низкоэнергетических реакций:

- С нейтронным и гамма излучением.(Опыты Б.Болотова, М.Флешмана и С. Понса, «ячейка Колдамасова»).

- С электромагнитным ВЧ и СВЧ излучением.(МГД-генератор Грицкевича и его патент трансмутации вещества, работы Шоулдерса, метод Вачаева-Иванова.)

Второй тип реакций намного предпочтительней, так как электромагнитное излучение легко преобразуется в электрическую энергию и нет опасного гамма и нейтронного излучения.

Импульсный режим работы установок и получение трансмутационных элементов достигнут многими и предсказана возможность проведение контролируемых ядерных реакций, которые идут с выделением энергии, но цепную низкоэнергетическую ядерную реакцию удалось запустить только Вачаеву Анатолию Васильевичу на установке «Энергонива».

Лаборатория в которой работал Вачаев А.В. Заслуженный деятель науки и техники доктор технических наук, профессор МГТУ Иванов Н.И.

Осознав то, что сделано великое экспериментальное открытие претендующее на прорыв технологий в сфере получения атомной энергии и металлургии, А.В. Вачаев встретив полное пренебрежение официальной науки к себе и своей теории, скорее всего не решился в публикациях и в патенте обнародовать действительную технологическую схему. Источники информации об «Энергониве» такие как:

-Патент РФ №2096846 «Способ получения элементов и устройство для его осуществления».

-Иванов Н.И., Вачаев А.В., Павлова Г.А., Скворцов Л.А.. Основные положения дейтонной горнометаллургической технологии // Известия вузов. Черная металлургия, 1998. №4. С.54–59.

- В.Ф.Балакирев, В.В.Крымский. Низкотемпературная трансмутация химических элементов с выделением энергии при электромагнитных воздействиях // Известия Челябинского научного центра,вып.4 (21), 2003 г.

- Павлова Г.А. Разработка основ технологии металлов из плазменного состояния водно-минеральных систем. Дисс. … канд.техн. наук Институт металлургии УрО РАН. г.Екатеринбург,1997 г.

- Энергетика и технология структурных переходов: Учебное пособие. Магнитогорск: МГМА, 1994 г.

- и некоторые другие.

Эти источники в своих изложениях и приведенных схемах несколько отличаются между собой.



Отсюда следует, что описание процесса или умышленно запутано, или не понято (что мало вероятно) самим А.В. Вачаевым. Можно лишь с уверенностью сказать, что после смерти в 2000 году Анатолия Васильевича никто не смог запустить его установку и ноу-хау запуска до сегодняшнего дня исследуется в лабораториях.



Удивительным экспериментальным фактом является то, что «Энергонива» работала в автономном режиме в Магнитогорском Государственном Техническом Университете до 2-х суток.

Остается только по обрывкам физических явлений восстановить принцип запуска цепного (автомодельного, как написано в публикациях) процесса. Как оказалось, простота принципа работы «Энергонивы», это задача со многими неизвестными. Явления в установке вбирают в себя такие области знаний, как:

- Электрохимия.

- Электрогидравлический удар и электрический взрыв проводников в жидкой среде.

- Гидродинамика и процессы излучения в жидкости при прохождении в тонких диэлектрических каналах.

- Плазменный электролиз воды.

-Эксперименты по получению гидратированных плазмоидов с помощью электроразрядов, СВЧ и ВЧ полей, и изучение их свойств.

- Теоретические элементы квантовой физики.

- Основ электротехники, электроники и эксплуатации силовых цепей высокого напряжения.

Привлечение к повторной разработке технологии «Энергонивы», требует вложения интеллектуальных сил и материальных средств на оборудование, проведение опытов и т.д.



Если судить по публикациям автора «Энергонивы», то путь создания установки занял шесть лет. Вложенные средства могут окупиться во много раз при воспроизведении данной технологии.



Основанием для инвестирования может являться факт низкоэнергетических ядерных реакций в импульсном режиме, что доказано лабораторно. При данном нашем финансировании, исследования на сегодняшний день и результаты работ, изложены ниже:

Схема установки «Энергонива» собственноручно данная Ивановым Н.И. в январе 2007 г.

R1 – переменный резистор, обеспечивающий протекание тока силой в 15-20 А в катушке.

R2 – резистор цепи трубчатых электродов, обеспечивающий протекание тока силой в 5-7 А.

СБП – симисторный блок переключения энергии.

R3 – внешняя нагрузка отвода энергии.

МП – магнитные пускатели.

С – емкость. Батарея конденсаторов-380V,min 2400мкФ.

Эксперименты по этой схеме нами проводились на водопроводной воде, а также на электролите NaOH (различной концентрации), и на разных скоростях движения жидкой среды.



Реактор из оргстекла с внешним диаметром-60мм и внутренним -10мм. Толщина стенки медных трубчатых электродов-1мм. Расстояние между ними 15мм. Катушка-медная шина 4х1,5мм, 40 витков.

Пусковые медные электроды –диаметр 4мм. Начальное расстояние между ними-1,5мм.Батарея конденсаторов-3400мкФ,400V.

Наши экспериментальные реакторы из оргстекла с катушкой и без…

Со слов Иванова Н.И. работа и запуск установки выглядит следующим образом. Разряд конденсаторной батареи ионизирует воду в объеме между трубчатыми электродами, на которых уже подан потенциал от сети, происходит замыкание промежутка между ними, выделение электрического импульса большой силы, который блоком переключения отводится от сети питания.



Если стример (по форме два конуса) между трубчатыми электродами не остался автомодельным, то это работа установки в импульсном режиме. И образование черной эмульсии, которая образуется из воды и не являться следствием эрозии электродов. Плазма должна быть «холодной».



Что подразумевает Николай Иванович под «холодной» плазмой, трудно понять. При такой схеме, эрозия пусковых электродов, неизбежна.

При подаче импульса с конденсаторов происходит вспышка в ректоре и незначительный гидроудар. Образовавшаяся во время разряда порошкообразная взвесь черного цвета уносится потоком жидкости в емкость. При этом пусковые электроды подвергаются эрозии и искровой промежуток увеличивается.



Без механического сближения с начальным расстоянием в 1,5мм удается произвести в водопроводной воде 1-2разряда, а в электролите до 30-40. Поэтому выдержать точную повторяемость физических характеристик и осциллограмм от разряда к разряду невозможно. Кратковременность разряда не позволяет обнаружить существенного влияния магнитной катушки на разряд.



Электрическая цепь между трубчатыми электродами не замыкалась во время разряда, поэтому говорить о формировании долгоживущего плазмоида и выброса электрической энергии в цепь, не приходиться.



Импульс напряжения на трубчатых электродах, при применении конденсатора 6000V 250мкФ, заряженного до 1200V, давал значение от10-40V. Причем знак «+» всегда на трубчатом электроде, расположенным первым по направлению потока.



Электролит выступает в роли делителя напряжения между электродами. При применении электролита разной концентрации и приведенных размерах, скорости потока 10-80см/с, не происходит даже формирование дугового разряда.

Изменялись диаметр и геометрия заточки трубчатых электродов, расстояние между ними. Варьировалась толщина провода, количество витков катушки, способы намотки, а также диаметр реактора, величина тока и сопротивление резисторов, переменный ток стабилизации и ток в катушке менялся на постоянный.



Поджог осуществляли также импульсным высоковольтным конденсатором, но после превышения 1500V реактор разрушался.



Разрушение преимущественно происходит при выключенном насосе и на малых скоростях потока.

При разряде конденсаторов 380V, на любой скорости и состава жидкости, разрушение реактора не происходит. Замечено, что сильное влияние на параметры разряда оказывает скорость потока и температура жидкой среды.



Были исследованы параметры разряда на скорости от 0 до 1м/с . Сближение трубчатых электродов без касания пусковых, изменило характеристики разряда и наблюдалось импульсное повышение тока до 100А в цепи питания.



При этом не применялся блок переключения энергии, поэтому многократное превышение тока могло быть как от разрядного тока конденсатора, так и следствием начала запуска автомодельной работы.

Многократные эксперименты в течении пяти месяцев, по принципу описанному В.Ф.Балакиревым и В.В.Крымским и схеме приведенной Ивановым Н.И., не позволяют получить полупрозрачный, голубого цвета, с перетяжкой в центре, автономный плазмоид.

Если опираться на проведенные нами эксперименты и известные физические процессы, то процесс запуска и работа установки «Энергонива», происходит по другим вариантам.

Вариант №1

Применение плазменного электролиза, когда на одном из пары электродов возникает плазменный разряд, а через вторую пару пусковых электродов пропускать разряд от конденсаторной батареи, то это может дать эффект накачки плазмоида и рост его геометрических размеров.



Вот тогда при контакте плазмоида с трубчатыми электродами, находящиеся под потенциалом, могут возникнуть интересующие эффекты.



Опыты братьев Корум, повторявших эксперименты Н.Теслы, после посещения лаборатории в Колорадо-Спрингс, показывают, что увеличение геометрических размеров шаровых разрядов (до 5 см) при их получении, возможно при попадании отдельного стримера в автономный плазмоид. С каждым попавшим стримером размер увеличивается.

Плазменный электролиз чистой воды и электролитов, достаточно новое направление в науке, и представляет отдельную ветвь для экспериментов.



Исследования в этой области нами ведутся. На нижеприведенных фотографиях результаты поджога плазменного образования в реакторе без применения импульса с конденсатора.

Получение оранжевого плазмоида между электродами. Получение фиолетового свечения при повышении мощности.

Проведенный анализ экспериментальных работ в этом направлении, обнаружил, что опыты Гастона Плантэ в 19-м веке, могут приблизить к технологии «Энергонивы».

Опыт 1. Сосуд наполнен водным раствором поваренной соли или другого электролита. В него погружен электрод, соединенный с минусом батареи.



Сверху плавно опуская другой электрод, соединенный с плюсом батареи, видно, что в момент соприкосновения с поверхностью жидкости на конце электрода возникает светящийся шарик. Если начать электрод аккуратно поднимать, то шарик увеличивается, достигая сантиметра в диаметре.

Опыт 2. При увеличении силы тока в 2 – 3 раза, удавалось создать огненный шарик в дистиллированной воде. Он был прозрачен, а в месте его соприкосновения с водой была видна светящаяся пластинка. Если электрод немного приподнять, то шарик принимал форму яйца. Нижняя часть шарика покрывалась множеством фиолетовых светящихся нитей и блесток.

Здесь следует обратить особое внимание, что в дистиллированной воде разряд прозрачен. Это соответствует описанию разряда в «Энергониве» в водопроводной воде. Но для получения этого типа разряда используется высокое напряжение (2000-4000V), при мощности источника обеспечивающего питание в десятки ампер.



Для получения больших токов Гастон Плантэ применял аккумуляторную батарею, содержавшую до 4000 небольших свинцовых аккумуляторов. Но разряд ее носил особый характер.



Батарея имела ничтожно малое внутреннее сопротивление, поэтому практически вся ее энергия выделялась на нагрузке. Это режим короткого замыкания.



Отметим, что современные свинцовые аккумуляторы в результате этого приходят в негодность. Аккумуляторы Планте режим короткого замыкания переносили прекрасно и поэтому были удобны в экспериментах, где требовались сильные токи.

Так вот если предположить, что Вачаев А.В. применял высокое напряжение (свыше 380V), то путь воспроизведения технологии такого типа разряда переходит в нормальное русло.



Получив полупрозрачный «шарик» между пусковыми электродами и затем пропуская импульс с другой пары пусковых электродов (может даже между трубчатыми), мы скорей всего будем наблюдать новые физические явления. Работоспособность этой идеи доказывается фотографией реактора, на котором работал А.В. Вачаев.

Реактор в лаборатории МГТУ 2007г.

Как видно, пусковых электродов, было четыре(трубки в торце реактора). И на малых реакторах на втором плане, их тоже четыре, только расположены они радиально под углом 90 градусов.

Вариант №2

Применение поджигающего стримера между пусковыми электродами, разведенными на расстояние намного превышающее пробивное напряжение от конденсатора, позволяет уменьшить эрозию в десятки раз. При этом время разряда конденсатора уменьшается, а мгновенная мощность и ток разряда возрастают.



То есть, низковольтный стример, с конденсатора большой емкости, повышает уровень ионизации среды высоковольтного поджигающего импульса.



Если применение данного принципа осуществить в воде (в воздушной среде уже испытано), и будет наблюдаться выпадение черной эмульсии, содержащей новые химические элементы, без разрушения электродов, то явление синтеза легких элементов в тяжелые будет доказана полностью.



В связи с тем, что плотность воздуха намного меньше плотности воды, то синтезированные элементы из воздушной среды, если таковые и образуются, при двух ступенчатом разряде проведенном нами, составляют микроколичество, которое рассеивается и не доступно для анализа.

Воздействие на жидкую среду более мощного импульса, при запасаемой одной и той же энергии в конденсаторе, может способствовать полной ионизации атома с потерей всех электронов.



Например, мгновенная мощность при разряде конденсатора 6000V, 250мкФ и разрядном токе 10 000А составляет 60 МВт. Если этот разряд пропустить по «мостику» в 100 000V, то мощность возрастает до 1ГВт., но время действия этой мощности сокращается. Подходя к таким энергиям разряда, создаются предпосылки для распада ядер и образованию новых.



Появившиеся недавно в Интернет «Теория кристаллизации плазмы», автор Гринев В.Т ( diplazmv56@mail.ru ), достойна хотя бы беглого внимания. В этой теории достаточно логическое построение механизма ядерных реакций синтеза, в том числе попытка объяснения низкоэнергетических ядерных взаимодействий.



Теория не загружена математическими выкладками и формулами. Чувствуется больше интуиции и логики.



А вот автор дополнения к теории Гаршин А.В.( alex-g-rost@yandex.ru ), сделав математический расчет электронно-ионного коллапса, показал, что превышая критическую энергию, возникают точки «нейтронной» плотности во сто миллионов раз превышающих плотность твердого тела.



Переведя математические вычисления на язык вольт-амперов, мы получили данные, согласующиеся с двухстадийным поджогом. В этом варианте так же просматривается связь с четырех электродной системой пуска «Энергонивы».

Так как любая система стремится к минимальному уровню энергии, то в процессе электронно-ионного коллапса вещество чаще всего занимает низший энергетический уровень.



Известно, что связи в ядре железа самые прочные, поэтому этот элемент находится на дне энергетической ямы.



При создании точек с нейтронной плотностью, ядра вперемешку с электронами, находящиеся в этих точках стремятся в основном к образованию железа. Анализ металлического порошка синтезированного в «Энергониве» обнаруживает доминирующее преобладание именно железа, что говорит в пользу «Теории кристаллизации плазмы».

Самым доказательным фактом существования плазменных конусов, как экспериментального явления, являются публикации к.т.н. Косинова Н.В. г. Киев. ( kosinov@unitron.com.ua ). В его экспериментах разряд конденсаторной батареи осуществлялся при поджиге межэлектродного пространства импульсами свыше 100 000V.



При этом возникают два встречно направленных полупрозрачных конуса голубого цвета. Длина конусов зависит от мощности разряда и геометрии разрядника. Средняя длина одного конуса до 8-12см.

Эти плазменные образования обнаруживают аномальные свойства. Да и вообще их появление из «неструктурированной» плазмы разряда, уже аномальность.



Принцип удвоения периода, наблюдаемый в системе вложенных конусов, полностью соответствует «Теории кристаллизации плазмы» и математическому расчету Гаршина А.В.



Сходство с конусами, которые должны возникнуть в «Энергониве», поразительное. Имея разную полярность, если предположить, что основания конусов упрутся в трубчатые электроды, то процесс генерации электроэнергии в «Энергониве» будет происходить, как описано в публикациях.



Можно предположить, что электромагнитное излучение стабилизированных плазменных конусов, будет происходить на одной частоте. Осуществление генерации электроэнергии в установке «Энергонива» катушкой (индуктором), описывается в диссертации Павловой Г.А.

Уникальность этого явления связана с некоторыми деталями, мимо которых прошли исследователи электрических разрядов.



Самоорганизация плазмы происходит при превышении некоторого критического уровня. Стоит предположить, что связь самоорганизации плазмы в эксперименте Косинова Н.В. и образование электронно-ионных слоев в «Теории кристаллизации плазмы»-явление одно и то же.



А как следует из этой теории, при структуризации плазмы точки нейтронной плотности неизбежно возникают. В этих точках или как говорят, «плазменном фокусе», благодаря огромному давлению происходят многоядерные реакции синтеза.



Мы предпологаем, что перетяжка плазмоида в реакторе Вачаева и есть место, где находится «плазменный фокус», который ответственен за выпадение металлического порошка и выделение энергии.

Стадии образования структурированной плазмы (конусов) и распада.

Технология получения плазменных конусов в воздушной среде сама по себе уже уникальное исследование. А произвести аналогичный разряд в воде и стабилизировать конусы во времени – это экспериментальная задача.

Хрищанович Андрей Петрович.

12 сентября 2007 г., г. Запорожье

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