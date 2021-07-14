Восемьдесят лет назад, 14 июля 1941 года, в три часа дня, на станцию Орша обрушился огненный шквал. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов батареи реактивных установок (семь единиц) капитана Ивана Флерова, превративших в прах военную технику и живую силу гитлеровцев, готовившихся атаковать Смоленск с этого направления. Это был первый в истории боевой залп «Катюши»– самой мощной машины реактивной артиллерии той войны.

Боевой дебют нового оружия оказался суперуспешным. В записке начальника артиллерии РККА Воронова на имя Маленкова 4 августа 1941 года отмечалось: «Средства сильные. Следует увеличить производство. Формировать непрерывно части, полки и дивизионы. Применять лучше массированно и соблюдать максимальную внезапность».

По оценке специалистов, «Катюша» оказалась наиболее эффективной и самой массовой машиной подобного класса Второй мировой войны.





«Гвардейские минометы – техника особой секретности»

В 1940 году в Советском Союзе были проведены государственные испытания МУ-2 и ее взяли на вооружение под обозначением «реактивный миномет БМ-13».

Вечером 21 июня 1941 года правительство СССР приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их использования.

Первый гвардейский миномётный полк начал формироваться 4 июля 1941 года по инициативе народного комиссара общего машиностроения Петра Паршина. А уже менее полугода спустя этот наркомат переименовали, и обеспечение техникой гвардейских миномётных частей стало его приоритетной задачей. 26 ноября 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ: «1. Преобразовать Наркомат общего машиностроения в Наркомат минометного вооружения. 2. Народным комиссаром минометного вооружения назначить т. Паршина Петра Ивановича». После этого решения гвардейские миномётные части стали уникальным в Красной армии видом вооружённых сил, имевшими своё министерство: конечно же, под «миномётным вооружением» подразумевались, прежде всего, «Катюши», хотя и миномётов всех остальных классических систем этот наркомат выпускал тоже в изрядном количестве.



Кстати, сформирован и вооружён первый гвардейский миномётный полк (под №9) был по инициативе и на средства работников Наркомата общего машиностроения — будущего Наркомата миномётного вооружения, а технику и боеприпасы получил из произведённых в августе сверх плана.

8 августа, по приказу Ставки Верховного главнокомандования (СВГК) № 04, в подмосковных алабинских лагерях началось формирование ещё восьми гвардейских миномётных полков. Половина из них, с первого по четвёртый, получила на вооружение установки БМ-13, а остальные — БМ-8, оснащённые реактивными снарядами калибра 82 мм.

Во время войны «Катюша» выпускалась несколькими заводами, был налажен массовый выпуск боеприпасов для них. Основное достоинство реактивной установки БМ-13 – ее предельная простота как в производстве, так и в применении.

Артиллерийская часть установки состояла из восьми направляющих, рамы, на которой они находятся, поворотного и подъемного механизмов, прицельных приспособлений и электрооборудования.

Направляющие представляли собой пятиметровый двутавр со специальными накладками. В казенной части каждого из направляющих было установлено стопорное устройство и электрозапал, с помощью которого производился выстрел.

Направляющие были закреплены на поворотной раме, которая с помощью простейших подъемных и поворотных механизмов обеспечивала вертикальную и горизонтальную наводку. Каждая «Катюша» была оборудована артиллерийским прицелом. Экипаж машины (БМ-13) состоял из 5–7 человек.

Реактивный снаряд М-13 имел две части: боевую и реактивный пороховой двигатель. Боевая часть, в которой находилось взрывчатое вещество и контактный взрыватель, весьма напоминает БЧ обычного артиллерийского осколочно-фугасного снаряда.

Пороховой двигатель снаряда М-13 состоял из камеры с пороховым зарядом, сопла, специальной решетки, стабилизаторов и запала.

Артиллерийские части, вооруженные установками БМ-13, сразу после формирования получали наименование гвардейских. Реактивные системы БМ-8, БМ-13 и другие официально назывались «гвардейскими минометами».

Новейшее советское оружие относилось к категории «техники особой секретности» — такой же, как и все средства шифрования и защищённых систем связи. По той же причине долгое время каждая установка БМ-13 снабжалась индивидуальным устройством подрыва, чтобы исключить их попадание в руки противника.

Мощный психологический удар на гитлеровцев оказывал пиротехнический эффект применения снарядов: после залпа «Катюш» горело буквально все, что способно было гореть. Такой эффект возникал благодаря использованию в снарядах тротиловых шашек, которые при взрыве образовывали многочисленные горящие осколки.

«Катюша» эффективно участвовала во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, включая Берлинскую операцию. Там советское командование задействовало 1 510 установок и 1 795 пусковых рам для снарядов различных калибров. Группами реактивной артиллерии в столице Германии были разбиты 120 крупных вражеских очагов сопротивления, подавлены десятки огневых точек.

Кроме прославленной РСЗО БМ-13, существовала и реактивная установка БМ-8, использовавшая ракеты калибра 82 мм, а со временем появились тяжелые реактивные системы, запускавшие ракеты калибра 310 мм.

После Победы в Великой Отечественной войне история БМ-13 имела продолжение: в начале 60-х годов СССР поставлял эти установки в Афганистан, где они активно использовались правительственными войсками.

В годы войны были созданы многочисленные модификации как реактивных установок, так и боеприпасов к ним. Первые системы были созданы на базе автомобиля ЗиС-6, затем их чаще всего устанавливали на машинах, полученных по «ленд-лизу». Кроме того, реактивные установки (со снарядом М-8) устанавливались на мотоциклы, аэросани, бронекатера. Направляющие устанавливались на железнодорожные платформы, танки Т-40, Т-60, КВ-1.

С 1941-го по конец 1944 года советская промышленность изготовила 30 тысяч пусковых установок различных видов и 12 млн снарядов к ним.

За годы войны было разработано несколько видов реактивных снарядов калибра 132 мм. Основными направлениями модернизации было повышение кучности стрельбы, увеличение дальности полета снаряда и его мощности.

Основным преимуществом реактивных установок было большое количество снарядов, которое они выпускали за один залп. Если по одной площади работали сразу несколько РСЗО, то разрушительный эффект увеличивался за счет интерференции ударных волн.

«Катюши» отличались мобильностью установки. Время одного залпа БМ-13 – примерно 10 секунд, после залпа машина покидала огневой рубеж, не подставляясь под ответный огонь противника.

Для них были характерны невысокая стоимость и простота в изготовлении. В военное время реактивные установки изготавливали на десятках заводов. Не представляло особых сложностей и производство боеприпасов для этих комплексов.





Чужая слава Андрея Костикова и его «соавторов»

Творцом «Катюши» долгие годы считался Андрей Григорьевич Костиков. 28 июля 1941 года Президиум ВС СССР издал два указа о награждении создателей нового реактивного миномёта. Первым указом «за выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования одного из видов вооружения, поднимающего боевую мощь Красной Армии» Костикову было присвоено звание Героя Социалистического Труда (под № 13). Вторым указом орденами и медалями были награждены ещё 12 инженеров, конструкторов и техников, в том числе орденом Ленина – соавторы Андрея Костикова по изобретению И. Гвай и В. Аборенков – в сентябре назначенный Госкомитетом обороны командующим миномётными войсками с непосредственным подчинением его Ставке (в звании военинженера 1 ранга, фактически подполковника артиллерии!). Конечно же, назначение на такой ответственный пост состоялось с учётом того, что он соавтор «ракетной автоустановки для внезапного, мощного артиллерийского и химического нападения на противника с помощью ракетных снарядов» – как было указано в авторском свидетельстве…

Официальная биография Костикова – эталон успешного советского человека.

Родился он в бедной семье разнорабочего и домохозяйки в 1899 году в селе Казатин Бердичевского уезда Киевской губернии. После окончания начальной сельской школы Костиков обучался в Москве, в технической конторе инженера Межерицкого, на слесаря-водопроводчика. Затем трудился подручным слесаря, а потом слесарем на заводах Москвы, Петрограда, Киева. Таким образом, начал он свою трудовую карьеру пролетарием. В 1918 году вступил в ряды РККА. Участвовал в советско-польской войне. Был ранен в ногу. Некоторые историки, правда, пишут о коротком следствии по обвинению в самостреле. В августе 1920 года попал в плен к полякам, в апреле 1921 года бежал и вновь продолжил служить в РККА.



В 1922—1926 годах обучался в 3-й Киевской военно-инженерной школе, после чего служил в Нижнем Новгороде. В 1930—1933 годах учился в ВВИА имени Н.Е. Жуковского «по авиационным двигателям и ракетной специальности», где заинтересовался ракетной техникой. Был направлен инженером в Реактивный институт (РНИИ, НИИ-3), в отдел баллистических ракет.

19 февраля 1940 года сотрудники института А. Костиков, И. Гвай и представитель Главного артиллерийского управления РККА В. Аборенков получили авторское свидетельство на изобретение «механизированной установки для стрельбы ракетными снарядами различных калибров» за № 3338. Это изобретение стало основой для разработки «Катюши». 17 июня 1941 года Костиков показал руководству страны работу установки, базировавшейся на автомобиле.



Накануне начала войны, 21 июня 1941 года, Сталин принял решение о развёртывании серийного производства реактивных снарядов М-13 и пусковой установки БМ-13 (УЗО) и о начале формирования соответствующих войсковых частей.



До конца жизни Андрей Костиков пользовался всеми благами автора легендарного оружия Победы. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-майор Костиков стал персонажем энциклопедий, книг, фильмов, журнальных и газетных статей.

Однако позже историки выяснили, что его слава основывалась не на реальных заслугах, а стала следствием его пристрастия к доносам. Благодаря именно этому неблаговидному занятию, а вовсе не таланту конструктора и стал Костиков считаться творцом гвардейского реактивного миномёта «Катюша»…

У фейкового автора «Катюши» других значительных изобретений и разработок в активе не было. А 19 апреля 1944 года военно-прокурорская комиссия приняла решение о том, что Костиков, Гвай и Аборенков не могут считаться авторами реактивных установок М-8 и М-13 и реактивных снарядов РС-82 и РС-132. Но до суда дело не дошло. Отделались липовые изобретатели лёгким испугом и в итоге так и остались носителями чужой славы на долгие годы…





Настоящие создатели «Катюши»

В декабре 1935 года была издана книга «Ракеты: их устройство и применение» под редакцией Г.Э. Лангемака и В.П. Глушко. Книга была запрещена в 1938 году и изъята из фондов. Георгий Эрихович Лангемак имел блестящее техническое образование: Петербургский университет, Адмиралтейская школа прапорщиков в Петербурге, офицерское артиллерийское училище в Ревеле (Таллин). В июне 1919 года вступил в РККА и, как офицер флота, был назначен командиром батареи 4-го дивизиона артиллерии Кронштадтской крепости, а затем комендантом форта «Тотлебен» 4-го дивизиона артиллерии. В 1922 году был исключен из рядов ВКП(б) за… венчание в церкви. В 1923 году Лангемак поступил в Военно-техническую академию РККА (Ленинград) и в 1928-м окончил её. Во время учёбы вместе с другими слушателями академии под руководством преподавателя академии С.А. Серикова выполнял заказы Лаборатории Н.И. Тихомирова (Герой Социалистического Труда, посмертно, 1991 г). Впоследствии Лаборатория Тихомирова, занимающаяся реактивными снарядами на бездымном порохе была переименована в ГДЛ — Газодинамическую лабораторию.

По окончании академии был распределён на должность начальника артиллерии Черноморского флота, но по ходатайству Тихомирова передкомандующим Ленинградским военным округом А.И. Корком он был оставлен для работы в Газодинамической лаборатории. Здесь Георгий Лангемак занимался разработкой реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм. После смерти в 1930 году Тихомирова начальником Газодинамической лаборатории был назначен Б.С. Петропавловский, а Лангемака назначили начальником сектора пороховых ракет. И он продолжил разработки, начатые Тихомировым.

В конце 1933 года в Москве, на базе Газодинамической лаборатории и МосГИРД (Группы изучения реактивного движения), был создан первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), также известный как НИИ-3.

Директором института назначили начальникаГазодинамической лаборатории И.Т. Клеймёнова, его заместителем — начальника ГИРД С.П. Королёва, которого в апреле 1934 года сменил на этом посту Г.Э. Лангемак. За время работы в институте Лангемак практически завершил доводку реактивных снарядов РС-82 и РС-132, впоследствии ставших основой реактивного миномёта «Катюша».

В 1933 году в Газодинамической лаборатории были проведены официальные полигонные испытания с земли, морских судов и самолётов девяти видов ракетных снарядов различных калибров на бездымном порохе конструкции Б.С. Петропавловского, Г.Э. Лангемака и В.А. Артемьева. Четыре вида из них были приняты на вооружение. А всего было разработано 82 типа реактивных снарядов калибром 82, 132 и 240 мм. В этот период Лангемак вёл переписку с Константином Циолковским, размышляя и о невоенном применении ракет, о возможности их использования в космонавтике. Кстати, сам термин «космонавтика» ввёл именно Лангемак.

В 1937 г. как «детище» Тухачевского Реактивный научно-исследовательский институт подвергсяосновательной «чистке». Руководство института арестовали. 2 ноября 1937 г. был арестован органами НКВД г. Москвы и Лангемаккак немецкий шпион на основании данных, имевшихся ранее в НКВД (следственное дело архива ФСБ № Р3284 [14654]). Обвинительное заключение, датированное 31 декабря 1937, основано на единственном протоколе допроса, второй экземпляр которого датирован 15 декабря 1937 (первый экземпляр даты не имеет). Протокол составлен на основе материалов, предоставленных из института, при активном участии Костикова, занявшего место Лангемака после его ареста. Вместе с Лангемаком были арестованы И.Т. Клеймёнов, С.П. Королёв, В.П. Глушко.

11 января 1938 г. на закрытом судебном заседании выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР под председательством В.В. Ульриха и двумя членами суда, И.Т. Голяковым и А.Г. Суслиным, было рассмотрено дело Георгия Эриховича Лангемака.

За «вредительство в области недопущения новых образцов на вооружение» и участие в «антисоветской террористической организации», преступлениях предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР Георгия Эриховича Лангемака приговорили к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. В тот же день приговор привели в исполнение.

За день до этого, 10 января 1937 года, был приговорен и расстрелян директор института Иван Терентьевич Клейменов. Но разработанная коллективом «Катюша» все-таки была создана и успешно громила врагов.

19 ноября 1955 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председательством полковника юстиции Лебедкова определила: «…приговор… от 11 января 1938 года в отношении Лангемака Георгия Эриховича по вновь открывшимся обстоятельства отменить, а дело по его обвинению на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР в уголовном порядке прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления…». Лангемак с коллегами по работе был полностью реабилитирован.

21 июня 1991 года, посмертно, было присвоено звание Героев Социалистического Труда за работы по созданию реактивного миномета: Ивану Терентьевичу Клеймёнову (расстрелян в 1937 году), Георгию Эриховичу Лангемаку (расстрелян в 1937 году), Василию Николаевичу Лужину (осужден в 1940 году, освобожден в 1948-м, скоропостижно скончался в 1955-м), Борису Сергеевичу Петропавловскому (скоропостижно скончался в 1933 г.), Борису Михайловичу Слонимеру (умер в 1980 году). Николаю Ивановичу Тихомирову (умер в 1930 году).





Завещание Ярослава Голованова

Известный российский журналист Ярослав Голованов в журнале «Огонёк» (№50 за 1988 г) опубликовал статью «Лжеотец “Катюши”», в которой, в частности написал:

«Как я теперь понимаю, в написанном мною, но, по счастью, неопубликованном очерке “Огненная стрела”, кроме номеров полков Гражданской войны и надгробия работы Коненкова, не было ни слова правды. Почему я вернулся к этой теме через четверть века? Разоблачить самозванца? Да, пожалуй. Несмотря на суровые выводы технических экспертиз 1944 года, “авторство” Костикова не было похоронено. Когда в 1965 году готовился доклад в связи с предстоящим празднованием 20-летия Победы, дело Костикова вновь всесторонне изучалось, и в аппарат Л.И. Брежнева была направлена подробная справка за подписью Главного военного прокурора Артема Григорьевича Горного, в которой Костиков вновь документально изобличался в присвоении славы изобретателя “Катюши”. Фамилию Костикова успели вычеркнуть, в доклад Генерального секретаря она не попала, но и правды никто не узнал, и таким образом сохранялась официальная оценка “трудов” Андрея Григорьевича, данная в наиболее авторитетном справочном издании — в первом томе “Истории Великой Отечественной войны”. А там со всей категоричностью утверждается, что “накануне войны с Германией выдающимся советским ученым и конструктором, одним из последователей К.Э. Циолковского, А.Г. Костиковым, было создано грозное оружие — реактивные минометные установки, ставшие вскоре очень популярными в войсках (знаменитые “Катюши”)”. Так в умах миллионов людей затвердилось: Костиков — отец “Катюши”.

…Дело не в Герое Социалистического Труда, лауреате Сталинской премии, члене-корреспонденте Академии наук СССР, генерал-майоре Костикове, а в костиковщине — мы найдем ее везде: в политике, экономике, науке, искусстве, литературе. И высшая справедливость в том, чтобы не только смыть грязь с одних, но и соскоблить позолоту с других.

Древнеримский философ Тит Лукреций Кар еще две тысячи лет назад заметил: “Личина спадает, а суть остается”. Сама по себе личина спадает плохо. Ее надо сдирать».

Голованова много лет уже нет с нами. Я лично воспринимаю его слова о костюковщине как духовное завещание. Истории не нужна лакировка. Истории необходима достоверность и справедливость.





P.S. Вот такая непростая судьба оказалась у настоящих отцов легендарной «Катюши». Историческая справедливость в конечном итоге восстановлена. Как говорится: лучше поздно, чем никогда. Однако чувство горечи очень сильно нивелирует удовлетворение от конечного положительного итога. Дай Бог, чтобы такое не повторилось бы больше никогда и нигде.

А восьмидесятилетний юбилей знаменитого гвардейского реактивного миномёта – значительный повод в очередной раз с гордостью вспомнить славное оружие Победы, с благодарностью помянуть его создателей.





