Как выбирать партнёра
В этой передаче мы продолжаем беседу с психологом Валерием Гнездовым по построению семейных отношений. Как среди сотен незнакомых мужчин и женщин, найти «свою», «своего»? Существуют ли «универсальные рецепты» выбора партнёра и на что потратить первое свидание? Об этом, и не только, очередной выпуск беседы с Валерием Гнездовым.
Ведушая – Елена Андреева.
Валерий Гнездов, специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки, автор психоматриц для биоакустической коррекции головного мозга, ветеран военной службы и ветеран боевых действий.
Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры».
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Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.
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#отношения #семья #ВалерийГнездов
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