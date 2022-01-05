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Как выбирать партнёра

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В этой передаче мы продолжаем беседу с психологом Валерием Гнездовым по построению семейных отношений. Как среди сотен незнакомых мужчин и женщин, найти «свою», «своего»? Существуют ли «универсальные рецепты» выбора партнёра и на что потратить первое свидание? Об этом, и не только, очередной выпуск беседы с Валерием Гнездовым.
Ведушая – Елена Андреева.

Валерий Гнездов, специалист в сфере экстремальной психологии и психологической подготовки, автор психоматриц для биоакустической коррекции головного мозга, ветеран военной службы и ветеран боевых действий.

Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры».
Сайт https://slavyanskieuzory.ru/
Группа ВК https://vk.com/public106083592

Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#отношения #семья #ВалерийГнездов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GwENy3QMFSs
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