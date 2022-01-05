Бойцовский клуб шопоголиков. Легальные “наркотики” нашего времени
Почему современные покупатели часто бродят по огромным торговым центрам как зомби и совершают ненужные покупки, почему в дни распродаж случаются дикие свалки людей, моментально и с удовольствием, теряющих человеческий облик. О маркетинге, как о черной магии современности, о биологических и психологических механизмах принуждения к покупке рассказывает Игорь Стечкин.
Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/43e8b366-3672-4c46-9dec-ddada6f96978.html
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