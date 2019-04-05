ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (4.3)

« МАСОНСТВО (франкмасонство) (от франц. franc maçon — вольный каменщик религ.-этич. движение, возникло в нач. 18 в. в Англии, распространилось (в бурж. и дворянских кругах) во мн. странах, в т.ч. России. Назв., орг-ция (объединение в ложи), традиции заимствованы М. от ср.-век. цехов (братств) строителей-каменщиков, отчасти от ср.-век. рыцарских и мистич. орденов.

…Исторически реально мафией, на протяжении примерно двух последних тысячелетий действующей на уровне третьего приоритета обобщённых средств управления в региональной цивилизации Запада и проникшей в Россию, является масонство 1 . О масонстве энциклопедиях и словарях в СССР и в постсоветской России сообщают следующее:



Масоны стремились создать тайную всемирную орг-цию с утопической целью мирного объединения человечества в религ. братском союзе (выделено нами жирным при цитировании). Наиб. роль играло в 18 — нач. 19 вв. С М. были связаны как реакц., так и прогрес. обществ. движения»2.

Поскольку по приведённому выше мнению официальной науки цели масонства — утопические, т.е. неосуществимые, то на протяжении истории все те, кто пропагандирует в обществе мнение об издревле управляемом изнутри самого общества течении глобального исторического процесса, либо осмеиваются как «сумасшедшие», либо подвергаются репрессиям, чтобы «не смущали народ».



В отношении рассмотрения этой проблематики по её существу действуют запреты: как негласные, но осознаваемые «посвящёнными» в нечто, так и глубинно-психологические, не осознаваемые подавляющим большинством людей. Однако являются цели объективно неосуществимыми, либо они объективно осуществимы, но их осуществление требует определённых знаний и навыков, — определяется именно знаниями и навыками, т.е. всем тем, что относится к третьему — первому приоритетам обобщённых средств управления.



Если знания и навыки неадекватны, то цели — недостижимы, а учения о том, как в жизни обеспечивается их достижение — вздорные иллюзии. Соответственно Вася Ложкин имеет все жизненные основания для того, чтобы осмеивать приверженцев теории «жидомасонского заговора» так, как он это сделал в серии картин, посвящённой масонам и их взаимоотношениям с обществом.





Если же миропонимание включает в себя:



представления об управлении структурным и бесструктурным способами, представления об управлении на основе виртуальных структур,



представления об иерархии обобщённых средств управления / оружия (при несовпадении концепций управления),



представления о том, что такое ноосфера и психодинамика общества и социальных групп,



представления о том, что культура — информационно-алгоритмическая система, которая может целенаправленно формироваться под решение определённых политических задач (т.е. быть объектом управления) и употребляться в качестве средства управления (т.е. достижения политических целей), то вывод однозначный:



Масонство — достаточно работоспособная мафия, действующая на уровне третьего приоритета обобщённых средств управления, контролирующая шестой — четвёртый приоритеты обобщённых средств управления и осуществляющая тиранию в отношении всех обществ, в которые оно проникло и обрело в них действительных членов и единомышленников.

Но работает она не так, как это представлено на картинах Васи Ложкина, иллюстрирующих представления о масонстве и его деятельности, характерные для управленчески безграмотных и социологически невежественных людей.



Главным образом управление осуществляется посредством контроля над наукой и прежде всего социолого-экономическими теориями, их допуском либо недопуском в систему образования, и минимально — путём выдачи прямых указаний «братанам», которые занимают те или иные должности (руководящие или консалтингового характера) в тех или иных сферах жизни общества, включая академии наук, профессуру вузов, органы государственной власти, сферу искусств и развлечений как «для интеллигентов», так и «для толпы».

И именно деятельность масонства в России придаёт определённую направленность политике постсоветской государственности во всех её аспектах, благодаря чему определённый политический курс пролагает себе дорогу через множество инициатив всего множества некомпетентных депутатов и госслужащих, которые по своему психотипу являются исполнителями и заместителями, не способными к единоначалию, чьё образование неадекватно задачам развития общества и человечества, но которые мнят себя в своём большинстве независимо мыслящими и разумно действующими в быту и в политике личностями.

Т.е. масонство является тем относительно малочисленным, но организованным «информированным меньшинством», представители которого задают образцы мнений и поведения, повторяемые и тиражируемые «неинформированным большинством» возомнивших о себе профанов, в том числе и в органах государственной власти, включая спецслужбы.



При этом «братаны» — после завершения периода развёртывания сети мафии в государстве1 — не тычут профанам в глаза везде и всюду свою символику, не хвастают друг перед другом и профанами своими степенями посвящения1, а находят иные пути для манипулирования психикой профанов, а «братья» с более низкими степенями знают лично своих кураторов с более высокими степенями.



В общем, 1) «все люди — братья в большей или меньшей степени, но видно это только после принятия определённого градуса»2, и 2) каждый работает в меру понимания на себя, а в меру разницы в понимании — на понимающих больше.

Что касается «страшной еврейской тайны», утечку которой проиллюстрировал Вася Ложкин на одной из воспроизведённых выше картин, то этого не могло быть: её не осознают подавляющее большинство евреев, иудеев, христиан, исповедующих иные вероучения, атеисты, а также — историки и политологи, хотя она лежит открыто в Библии, до мелких деталей в которой, до оценки по совести без оглядки на традиции культуры этих деталей и их взаимосвязей друг с другом и с жизнью подавляющему большинству читателей Библии, историков, политологов и социальных философов нет дела по двум причинам: 1) нравственные пороки и 2) неразвитость навыков процессного мышления.



Поэтому представленное ниже после звёздочек — выражающий эту «тайну» своего рода «фоновый» этический кодекс, о существовании которых, наряду с культовыми кодексами, было сказано в разделе 3.

* * *

«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост;

иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщического паразитизма: поэтому слова «господь» и «бог» в приводимой нами тематической подборке цитат везде написаны не с заглавной буквы) благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею» (последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреям Палестины, поскольку взято не из отчёта о расшифровке единственного свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми Церквями и некоторой частью “интеллигенции” в качестве вечной истины, данной якобы Свыше), — Второзаконие, 23:19, 20.



«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут].3



Сделает тебя господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы идти во след иных богов и служить им», — Второзаконие, 28:12 — 141.



«Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не-иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль) и цари их будут служить тебе (“Я — еврей королей”, — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: “Вы — король евреев”);



ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут отверзты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся», — Исаия, 60:10 — 12.

Эта доктрина носит изначально расистский характер:

«…и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих» (Неемия, 10:30); «земля, в которую вы входите, чтобы наследовать её, осквернена сквернами иноплеменных земли, и они наполнили её нечистотами своими.



И теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ваших, и не ищите мира с ними ВО ВСЕ ВРЕМЕНА (выделено нами при цитировании),чтобы укрепиться вам и вкушать блага сей земли и оставить её в наследие детям вашим навек» (2 кн. Ездры, 8:80 — 82).

Приведённая выше подборка цитат из Библии, — если смотреть на неё, соотносясь с понятийным аппаратом достаточно общей теории управления, — представляет собой концепцию управления глобализацией, т.е. совокупность определённых: 1) цели, 2) путей и 3) способов достижения целей.

Иерархии всех исторически сложившихся так называемых «христианских церквей», включая и иерархию Православия в России, настаивают на боговдохновенности этой концепции, а канон Нового завета провозглашает её от имени Христа, безо всяких к тому оснований, до скончания веков в качестве благого Божьего Промысла:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков2.



Не нарушить пришёл Я, но исполнить.



Истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё», — Матфей, 5:17, 18.

При признании священности Библии и убеждённости в неизвращённости в ней Откровений Свыше, расово-«элитарная» фашистская доктрина порабощения всех «Второзакония-Исаии» становится главенствующей политической доктриной в культуре библейской цивилизации, а Новый завет программирует психику паствы церквей имени Христа на подчинение заправилам библейского проекта порабощения всех:

«… не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», — Матфей, гл. 5:39, 40.



«Не судите, да не судимы будете» (т.е. решать, что есть Добро, а что Зло в конкретике жизни вы не в праве, и потому не противьтесь ничему), — Матфей, 7:1.



«Рабы, повинуйтесь господам…» — апостол Павел, К Ефесянам, 6:5;



«18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

19. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» — 1‑е послание апостола Петра, гл. 2.

Это конкретный смысл Библии, в результате которого возникла и которым управляется вся библейская цивилизация — так называемый «Запад»1 и отчасти Россия.



На его воплощение в жизнь работает масонство, проникая во все толпо-«элитарные» культуры путём единения с разного рода «элитами» и национальными эзотерическими субкультурами на основе принципа сатанизма «мы — лучше, чем они, и потому мы имеем право на то, о чём они не в праве лаже мечтать, и потому они обязаны жить под нашей властью так, как мы решим, и они должны быть нам благодарны за всё и не в праве роптать и противиться».

Марксизм придал этому смыслу светский облик, но не изменил его. На это указывает то обстоятельство, что на первом приоритете обобщённых средств управления в «мраксизме» — дефективная методология познания2, а политэкономия «мраксизма» в силу её метрологической несостоятельности непригодна для организации плановой экономики и ведения экономической

деятельности в интересах общественного развития3.



В силу этого «мраксизм» — идеологическая ширма, которая скрывает реальную власть над «социалистическим» обществом, осуществляемую одной из ветвей масонства на основе не оглашаемых в обществе «ноу-хау» на тему «как управлять толпой и её экономикой».

Под реализацию этого проекта глобализации так или иначе (на его осуществление либо на его защиту от альтернатив) «заточена» вся наука Запада, также подконтрольная масонству, которое решает, что есть в науке истина, что ложь (вне зависимости от фактического положения дел), какие теории пустить в употребление, а какие скрыть, оставив для своего внутреннего употребления, или отнести к «лженауке».

Поэтому, осуществляя представленный выше библейский проект глобализации, масонство идеологически всеядно и берёт под контроль все концептуально-безвластные политические течения, не способные выработать и проводить в жизнь свой проект глобализации на всех шести приоритетах обобщённых средств управления, вне зависимости от их идеологий (третий приоритет обобщённых средств управления / оружия).



Масонство хотя и многолико в аспекте поддерживаемых (курируемых) им идеологий, что может порождать у профанов и «братьев» низких степеней посвящения иллюзию конфликтности разных как был независимых его ветвей, но в действительности оно едино и работает под властью одного хозяина-куратора: тоже мафии, контролирующей второй и первый приоритеты обобщённых средств управления, исходя из приведённых выше принципов:



1) «все люди — братья в большей или меньшей степени, но видно это только после принятия определённого градуса»,



2) каждый в меру понимания работает на себя, а в меру разницы в понимании — на понимающих больше.



Поэтому одни идеологически своеобразные ветви масонства могут быть некоторое время созерцательно-пассивными («спать»), а другие в то же самое время — проявлять политическую активность.



При этом в одних странах могут быть политически активны одни ветви масонства, а в других — другие, что определяется политическим состоянием этих стран и задачами, которые в них решают хозяева-кураторы масонства. Переход от «сна» к деятельности и от деятельности — к «сну» происходит по приказу кураторов.



Кроме того, есть «дикие ложи»: их масонский официоз не признаёт, но нет никаких причин к тому, чтобы на них не возлагались какие-то специфические миссии, к которым официоз в силу разных причин «не желает иметь ничего общего».

* * *

Представленное выше в виде подборки цитат из Библии с некоторыми комментариями —реально не тайна, но воздействие этого «фонового» этического кодекса страшно по своим последствиям, а гитлеризм в сопоставлении с ним — «детские игры в песочнице в злодеев-разбойников» потому, что гитлеризм в общем-то выше шестого приоритета обобщённых средств управления / оружия не поднялся, а это действует на шестом — третьем приоритетах на протяжении многих веков, а его хозяева — контролируют второй и первый приоритеты в режиме, близком к тотально монопольному.



Результат воздействия представлен ниже. П.А. Флоренский заканчивает своё письмо В.В. Розанову от 26 октября 1913 г. следующими словами:

«Итак, вопрос о гибели нашей есть вопрос, давно уж взвешенный судьбою.

Ни славянские ручьи не «сольются в русском море», ни оно не «иссякнет», но всё будет наводнено серою жидкою лавиною адвокатуры, которая, между прочим, зальёт и Талмуд, и ритуальные убийства.

И, в конце концов, — вопрос в одном: верим мы Библии или нет (выделено нами жирным при цитировании).

Верим ап. Павлу или нет (выделено нами жирным при цитировании). Израилю даны обетования — это факт. И ап. Павел подтверждает:

«Весь Израиль спасётся»1.

Не «духовный» Израиль, как утешают себя духовные семинарии, увы, — не духовный. Ап. Павел ясно говорит о «сродниках по плоти» и подтверждает неотменность всех прежних обетований об избранничестве.

Мы — только «так», между прочим. Израиль же — стержень мировой истории.

Такова Высшая Воля. Если смиримся — в душе радость последней покорности. Если будем упорствовать, отвергнемся того самого христианства, ради которого спорили с Израилем, т.е. опять подпадём под пяту Израиля. Обетования Божии непреложны. Это мы «в черте осёдлости»2 Божественных предначертаний, — мы, а не они.



Это мы — египтяне, обворовываемые и избиваемые и мучимые; это мы — те, у которых «головы младенцев разбиты о камень», — и об этом самом против себя мы поём в церквах ангельскими голосами: «На реках Вавилонских тамо седохом и плакахом». Нам — одно утешенье:

Хотя навек незримыми цепями

Прикованы мы к здешним берегам,

Но и тот круг должны свершить мы сами,

Что боги совершить предначертили нам.

Мы должны сами совершить круг своего подчинения Израилю! Может быть, вы — последний египтянин и я — последний грек. И, как загнанные звери, мы смотрим на «торжество победителей». Минутой позже, минутой раньше нас возьмут, зверей, может быть, — последних зверей, и выточат кровь для кошерного мяса. Но надо быть покорными.

И подлинно, как ни бери дела, а выходит всё одно. Ветхий Завет даёт и неустанно твердит обетования о будущем господстве над миром. Кому? — иудеям. А Новый? — Он отнюдь не говорит нам, христианам, что это господство переходит теперь к нам, христианам, а лишь зовет терпеливо нести свой крест и обещает за это спасение.



Один Завет противоречит другому, — но не потому, что оба говорят одно, а потому именно, что оба говорят разное, и разное это обращено к разным лицам. И это глубокое и коренное расхождение обоих Заветов, примиримое при высоком парении духовного созерцания, как это было у апостола Павла, нестерпимо режет и жжёт наше бескрылое и дряблое сознание»1.

В данном случае необходимо указать на то обстоятельство, что П.А. Флоренский задаётся вопросами «верим ли мы Библии либо нет?», «верим ли апостолу Павлу либо нет?».



Но он не задаётся вопросом: Верим ли мы Богу по совести? — Для него верить Библии и верить Богу — одно и то же, хотя это две разные веры, порождающие и два разных вида религиозности (личностной и общественной), и соответственно — два разных образа жизни общества.



Поэтому он в своих размышлениях безальтернативно исходит только из положительного ответа на эти вопросы: он верит Библии и апостолу Павлу.



Этой верой он подменяет веру Богу, отгораживается от Него Библией, и потому даже не рассматривает возможность подлога и извращения в исторически сложившейся Библии вероучений Единого Завета, данных в своё время Моисею, Христу, Мухаммаду; по этой же причине перед ним не встаёт вопрос и о том, чтобы ознакомиться с Кораном и подумать о смысле тех разночтений, в которых Коран отрицает как тексты Библии, так и традиции истолкования жизни на их основе, сложившиеся в иудаизме и во всех ветвях христианства в их исторически реальном виде.

Таким образом при признании священности Библии и убеждённости в неизвращённости в ней Откровений Свыше, расово-«элитарная» доктрина «Второзакония-Исаии» (по названиям цитированных выше ветхозаветных книг) становится главенствующей политической доктриной в культуре библейской региональной цивилизации потому, что Новый завет в его исторически сложившемся виде программирует психику паствы церквей, основанных на имени и авторитете Христа и действующих от Его имени, на подчинение этому проекту порабощения человечества от имени Бога.



А в светской культуре работают сложившиеся в прошлом в психодинамике обществ эгрегориальные автоматизмы.

Поэтому для подавляющего большинства тайна — то, как эта «тайна»-нетайна воплощается в жизнь, но таинственность этого — следствие того, что они отучены в целенаправленно сформированной под эту «тайну» культуре думать по совести о том, как жить.

Однако выше третьего приоритета обобщённых средств управления / оружия масонскую мафию её хозяева-кукловоды не пускают. Выше находятся второй и первый приоритеты, освоение которых обеспечивает среди всего прочего концептуальную властность и способность к управлению жизнью общества посредством личностного взаимодействия с ноосферой Земли.

Второй приоритет обобщённых средств управления — историко-алгоритмический.



Работа на нём требует освоения навыка прямого и опосредованного считывания из ноосферы алгоритмик психодинамики, затрагивающих разные уровни:



1) человечество в целом (проблематика глобальной политики),



2) культурно-своеобразные общества (их внешняя политика и внутренняя политика),



3) социальные группы, выделяемые в культурно своеобразных обществах по различным признакам (межнациональные отношения, разные сферы жизнедеятельности общества, некоторые аспекты внутренней и внешней политики, завязанные на участие в ней тех или иных социальных групп).

Первый приоритет — ключ к свободе личности, к полноте суверенитета общества и государства. Работа на нём требует выработки адекватной Жизни в её полноте личностной познавательно-творческой культуры, позволяющей осваивать и производить знания и навыки заблаговременно по отношению к моменту возникновения в них практической потребности или хотя бы своевременно, т.е. без опозданий.

На второй и первый приоритеты масонскую мафию её хозяева-кураторы не пускают потому, что в случае допуска масонства на второй — первые приоритеты обобщённых средств управления / оружия масонская мафия перестала бы быть управляемой и пригодной к решению возлагаемых на неё задач, свойственных программно-адаптивному модулю системы управления.



Произошло бы своего рода «короткое замыкание» взаимно изолированных уровней организации системы, что повлекло бы и её крах — крах необратимый в силу свойств иерархии обобщённых средств управления / оружия (при несовпадении концепций управления).



Поскольку масонство не выпускают на второй — первый приоритеты («кастинг» ориентирован на то, чтобы такого рода кандидаты его не проходили точно так же, как и носители психотипа единоначальник) масонство концептуально безвластно и потому не способно породить альтернативу приведённому выше библейскому проекту — доктрине «Второзакония — Исаии», предписывающую скупку мира на основе транснациональной иудейской монополии на ростовщичество. Масонство — её заложник и невольник.

Однако в ХХ веке библейский проект глобализации зашёл в тупик, а подконтрольная масонству наука не в состоянии выработать ему альтернативу.

В 1974 г. был опубликован доклад «Пределы роста», разработанный исследователями Массачусетского технологического института1 (Донелла и Деннис Медоус, Йорген Рандерс, Вильям В. Беренс III), заказанный Римским клубом2 в 1970 г. С того времени прошло уже более 40 лет.

Главный тезис доклада «Пределы роста» — необходимо разрешить конфликт между:



ограниченностью объёма природных благ, которые может предоставить планета Земля человечеству,



и не подчинёнными каким-либо ограничениям нарастающими по экспоненте (в геометрической прогрессии) объёмами потребления всего множества природных благ человечеством (и прежде всего — развитыми в научно-техническом и промышленном отношении государствами).



Если этот конфликт, порождённый региональной цивилизацией Запада, не разрешить, то неизбежен коллапс, деградация глобальной цивилизации вследствие обострения внутрисоциальных конфликтов, повсеместного разрушения цивилизацией биоценозов и биосферы планеты в целом, изменения климата, физико-географических параметров всех регионов планеты.



По оценкам авторов доклада катастрофа должна разразиться не позднее конца XXI века.

Вследствие этого идиотизма доклад «Пределы роста» не был воспринят, прежде всего политиками и обслуживающими их экспертами-консультантами, как предостережение, обязывающее к изменению качества жизни всей глобальной цивилизации, и прежде всего, — государств-лидеров научно-технического прогресса.





Поэтому при отсутствии научно-методологического обеспечения государственного управления и управления в экономике, при отсутствии в государственном управлении и управлении в экономике всех стран мира кадров, чьи миропонимание, знания и навыки позволяют воплотить в жизнь «Концепцию устойчивого развития» резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г.



«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»1 — пустые слова. Закономерность, представленная на рисунке выше, — действует, а отсутствие необходимого научно-методологического обеспечения государственного управления и управления в экономике обрекает цивилизацию на катастрофу.

Эта, продолжающаяся почти полвека (если считать от времени публикации в 1974 г. «Пределов роста»), творческая импотенция курируемой масонством официальной науки всех стран мира и некомпетентность подконтрольного масонству политического истэблишмента всех государств означает, что:



либо кураторы-хозяева масонства целенаправленно работают на уничтожение нынешней глобальной цивилизации в глобальном биосферно-социальном кризисе;



либо масонство утратило власть над процессом делания глобальной политики и является таким же, как и профаны, заложником самоубийственного для человечества библейского проекта толпо-«элитарной» глобализации на основе приведённой в разделе 5.2.2 доктрины «Второзакония — Исаии».





Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

1 Фактологию о деятельности масонства, включая политическую деятельность, в конце ХIX — начале ХХ веков см. в книге: А. Селянинов. Тайная сила масонства. — СПб: 1911. (см. по ссылке: https://readli.net/taynaya-sila-masonstva/ ). По сути об этом же и упоминавшаяся ранее книга Р. Эпперсона «Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на Заговор»: https://royallib.com/book/epperson_ralf/nevidimaya_ruka_vvedenie_vo_vzglyad_na_istoriyu_kak_na_zagovor.html . См. также: Н.Н. Яковлев. «1 августа 1914»; Л.П. Замойский. «За фасадом масонского храма».

2 «Советский энциклопедический словарь», изд. 1987 г. См. также: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/35170/масонство .

1 В России период развёртывания сети пришёлся на XVIII — и особенно — на начало XIX века. О нём А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» (гл. X) писал так: XVII // Сначала эти заговоры / Между Лафитом и Клико / Лишь были дружеские споры,/ И не входила глубоко / В сердца мятежная наука, / Всё это было только скука, / Безделье молодых умов, / Забавы взрослых шалунов, / Казалось ……………. / Узлы к узлам ……………. / И постепенно сетью тайной / Россия <вся оплетена: вариант заполнения лакуны — ВП СССР> ……………. / Наш царь дремал ……………. /……………. — Более половины, проходивших по делу декабристов, были масонами. В 1917 г. временное правительство первого состава было масонским почти в полном составе. IV Конгресс Коминтерна (ноябрь — декабрь 1922 г.) потребовал выхода из масонских лож всех членов коммунистических партий — были основания.

1 Т.е. работает широко известная в толпе «классика»: «Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Второе правило Бойцовского клуба: никогда никому не рассказывать о Бойцовском клубе».

2 Эта формулировка гораздо точнее, нежели широко известное оруэловское «все животные равны, но некоторые равнее других…» (Дж. Оруэл. Скотный двор). В слэнге спецслужб есть аналог: «в каждой демократии есть наиболее демократичные члены» — это говорит о весьма значительном умолчании: избирательности при выполнении должностных обязанностей.

3 Аналогично, Второзаконие, 15:6: «… господь, бог твой, благословит тебя, как он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».

1 Стих Второзаконие, 28:15, продолжающий этот текст, по своему существу — угроза: «Если же не будешь слушать гласа господа бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И далее перечень проклятий. Всё вместе = посулы возвести в ранг расы господ + шантаж и террор в отношении рабов-невольников библейского проекта, не желающих становиться как бы господами-рабовладельцами.

2 «Закон» и «пророки» во времена Христа это — то, что ныне называется Ветхий завет.

1 В состав «Запада» входят Европа (за исключением Европейской части России), США, Канада, Австралия. В Африке и в Латинской Америке библейская культура хотя и господствует по внешней видимости, однако наряду с нею коренное население продолжает сохранять живыми традиции своих самобытных культур, по отношению к которым библейская культура не более чем чуждый покров, а не выражение чувств и миропонимания коренного населения.

2 Обоснование этого утверждения см. в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны…»

3 См. работу ВП СССР «Краткий курс…» (1994 г. — первая редакция), а также — монографию: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития» (редакция 2015 г.: http://www.kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomika_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efimov_Zaznobin.pdf ; редакция 2017 г. издана в издательстве «Концептуал»: https://konzeptual.ru/ ).

1 В Коране по этому вопросу высказано иное мнение. «И вот, Господь испытал Ибрахима (Авраама — наше пояснение при цитировании) словесами и потом завершил их. Он сказал: “Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом”. Он сказал: “И из моего потомства?” Он сказал: “Не объемлет завет Мой неправедных”» (сура 2:118 (124) ).

2 «Черта осёдлости» — название административной границы, за пределами которой иудеям в российской империи запрещалось постоянное проживание. Существовала с 1791 по 1917 г. Исключение делалось в разное время для купцов первой гильдии, обладателей высшего образования, зарегистрированных проституток, отслуживших рекрутов, караимов (течение в иудаизме, отрицающее Талмуд). Черта осёдлости включала в себя часть территорий нынешних Польши, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Украины, Крым. В Крыму исключением стал Севастополь: в 1830‑е годы после того, как в долговой кабале иудеев-ростовщиков оказалась изрядная доля офицерства Черноморского флота, развлекавшегося на берегу в кредит (это пример вопиющей безответственности, и этот факт не делает чести дворянству Российской империи), вследствие чего флот практически утратил боеспособность, Николай Iаннулировал все долги (долговые расписки были изъяты и уничтожены), повелел в течение 24 часов очистить город от иудеев и запретил иудеям появляться в Севастополе под страхом отдания в каторжные работы. (Наше пояснение при цитировании).

1 Приведено по публикации 2004 г. на сайте:

http://www.rusimperia.com/6_2004/vera1.html (сейчас ссылка не действует). Комментарии В.В. Розанова и ответы ему П.А. Флоренского при цитировании опущены.

1 «Не самый последний» по качеству исследований научный центр глобальной цивилизации.

ВП СССР



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Окончание „Пояснительной записки” следует.

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