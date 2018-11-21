Кумыкские общественники просят главу Дагестана разобраться с ночными клубами в Махачкале

Ночные клубы развращают молодёжь!

Советы старейшин кумыкских сёл и общественные кумыкские организации обратились к руководству Дагестана с требованием закрыть ночные клубы на территории республики. В нём общественники просят руководство Дагестана «поручить соответствующим органам, провести тщательную проверку деятельности всех ночных клубов и подобных им заведений и принять самые жесткие меры по пресечению совершаемых в них преступно-пагубных правонарушений». По мнению старейшин и имамов, ночные клубы пагубно влияют на дагестанскую молодёжь:

«Они являются рассадниками разврата, наркомании, алкоголизма, способствуют пробуждению у подрастающего поколения самых низменных, животных инстинктов. Деятельность подобных заведений на священной земле наших предков – это оскорбление народа, оскорбление всех, кто здесь проживает», – говорится в письме.

Общественные организации кумыкского народа направили своё обращение Главе Дагестана Владимиру Васильеву, Председателю Народного Собрания Хизри Шихсаидову и Председателю Правительства республики Артему Здунову. По данным издания «Черновик», в ближайшее время ожидается подключение к объединениям кумыков и других национальных объединений Дагестана.

«Старейшины кумыкских сёл, имамы практически каждого кумыкского села (они входят в состав ниже подписавшегося СОО «Сплочённость») и остальные аксакалы данного народа, выразили решительный протест против аморальных и развратных так называемых «ночных клубов», и призывают руководство Дагестана остановить их деятельность, на вполне законных основаниях, как это сделали в соседних братских республиках, Чечне и Ингушетии. И чтобы сторонники этой грязи не утверждали что это протест всего лишь пяти кумыков, напомним что в Фонд «Султан-Мута» входят три олимпийских чемпиона, два пятикратных чемпиона Мира, и практически все прославленные спортсмены вышеупомянутой национальности, а в СОО «Сплочённость» входят 47 общественных кумыкских организаций! Мы твёрдо уверенны, что этот посыл поддержат и другие дагестанские народы, так как все уже катастрофически устали от драк и перестрелок в этих клубах, и выползающих оттуда под утро наркоманов».

Какой регион следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных исполнителей и деструктивной музыки?

Текст обращения

Мы, Представители кумыкских общественных организаций, выражая Вам глубокую признательность за позитивные перемены, происходящие в республике в последнее время, за вклад в развитие экономики и стабилизацию общественно-политической ситуации в Дагестане, хотим довести до Вас крайнюю обеспокоенность пагубным влиянием на нашу молодежь организованной в столице нашей республики г.Махачкале целой сети ночных клубов. Они являются рассадниками разврата, наркомании, алкоголизма, способствуют пробуждению у подрастающего поколения самых низменных, животных инстинктов. Деятельность подобных заведений на священной земле наших предков — это оскорбление народа, оскорбление всех, кто здесь проживает. Сохранение моральных и нравственных устоев, воспитание молодежи в духе патриотизма и интернационализма, является краеугольным камнем создания здорового во всех отношениях гражданского общества.

ДРО «Национальной Совет кумыкского народа» Мурзаев А.А.

ДРО «Совет старейшин кумыкского народа» Акаев А.А.

ДРО «Союз общественных объединении «Сплоченность» Сулейманов З.И.

ДРОД «Кумыкское народное движение «Тенглик» Алиев С.М.

«Фонд поддержки талантливой молодежи им. Шейха Султан-Мута Тарковского» Абдурахманов Н.Г.

Развитие событий

Нурмагомедов и Садулаев призвали закрыть ночные клубы в Дагестане

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев призвали закрыть в Дагестане ночные клубы после убийства бойца Росгвардии в Махачкале.

По данным СК, инцидент произошел в ночном клубе в воскресенье. Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. Информированный источник сообщил РИА Новости, что одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою. Предварительно установлены личности еще двух подозреваемых, которые с места происшествия скрылись.

«Полностью поддерживаю. Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram и опубликовал ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть их.

«Сегодня мы проснулись с плохой новостью. В ночном клубе в Махачкале убили молодого парня. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем владельцам ночных клубов Дагестана, многих из вас я знаю, у нас довольно хорошие отношения и должен сказать, что вы приятные и отзывчивые люди. Но оставьте вы это грязное дело, это же не первое убийство, перестрелка, поножовщина. И вот эти грязные деньги вы несете в семью и кормите своих детей, это неправильно. Давайте откроем детский клуб, сменим плачь матерей на детский смех. Уже не первая мама плачет после ваших клубов, вы деньги зарабатываете, а другие страдают», – обращается Иразиев к владельцам ночных заведений.

Идею закрытия ночных клубов поддержал другой известный дагестанский спортсмен — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

«Новостная лента пестрит сообщениями о перестрелке в одном из ночных клубов Махачкалы. Один парень убит, пару человек ранены, остальные в розыске — вот такой печальный итог у этого конфликта. В этих «местах для отдыха» чересчур часто случаются неприятности. Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда», — написал Садулаев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что к призыву «закрыть эти злачные заведения присоединяются общественники и весь народ Дагестана». «Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!» — отметил спортсмен.

По материалам: РИА-Новости

Лезгинская общественность Дагестана поддержала призыв закрыть ночные клубы

Благотворительный фонд «ЛЕКИ», ДРОО «Союз молодежи Южного Дагестана» и ОО «Местная лезгинская национально-культурная автономия» (г.Махачкала) присоединились к «Протесту народов Дагестана» и выступили с обращением к Главе РД, Председателю Народного Собрания республики, Председателю Правительства Дагестана с просьбой закрыть ночные клубы в нашей республике.

«Мы, представители лезгинского народа, присоединяемся к общему протесту народов Дагестана относительно закрытия ночных клубов, кальянных и подобных им заведений. На наш взгляд, подобные заведения становятся оплотом распространения алкоголизма, разврата, наркомании, убийств и нравственного разложения целого поколения нашей молодежи.

Недавно в России были приняты поправки, ужесточающие ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также производство и оборот алкогольной продукции. Мы приветствуем подобные меры, так как они позитивно отражаются на социальном климате и здоровье граждан нашей страны.

От лица нижеперечисленных организаций обращаемся к вам с просьбой поручить соответствующим органам провести тщательную проверку деятельности подобных заведений, а также рассмотреть на законодательном уровне вопрос о ликвидации (недопущении) незаконной деятельности подобных пагубных заведений на территории Дагестана», – говорится в обращении.

Источник: Лезги газет

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В Махачкале 9 сентября должен был пройти концерт Егора Крида. Однако за несколько дней до начала мероприятия, социальные сети заполнили негативные комментарии местных жителей в адрес личности исполнителя и его творчества. Как оказалось, дагестанцы совсем не рады пошлым попсовым песням Крида, и не намерены встречать таких «гостей».

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