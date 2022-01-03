Кружок диалектики (2021–2022). 06. «Умозаключение рефлексии». М. В. Попов.
28 декабря 2021 г. под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Обсуждался вопрос об умозаключении рефлексии. Следующее занятие состоится 8 февраля 2022 г. Тема — Умозаключение необходимости.
Все занятия кружка диалектики 2021–2022 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
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