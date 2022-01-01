1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 1
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 2
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 3
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
01. Лидер общества «Память»
02. Пожилая еврейка среди толпы евреев, стоящих в ожидании возле посольства Нидерландов, чтобы попасть на встречу с израильскими дипломатами
04.Аттракцион «Очередь»
Первое фото
Первое фото похоже на белорусскую погоню. У меня даже есть документ на всякий случай.
С Новым годом середина Волги.