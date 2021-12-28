Правительство выбрало Москву, Подмосковье и Татарстан в качестве трех пилотных регионов, где внедрят цифровые паспорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно будет занести другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сообщил Чернышенко.

Выдача цифровых документов начнется с начала 2023 года, использовать их можно будет в любой точке страны, уточнил зампред. Он добавил, что системный проект нового паспорта уже готов, пройдены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.

Решение о замене бумажного документа на смарт-карту останется на усмотрение каждого гражданина. При этом вице-премьер выразил уверенность, что «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя».

В начале декабря министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», – сообщил Шадаев.

Карточка будет называться ПЭН — паспорт с электронным носителем. В ней будет QR-код для считывания информации, по которому можно получить доступ к защищенному облаку. В облаке можно найти все личные данные: помимо фотографии и сведений первого разворота традиционного паспорта, там могут храниться водительские права и полис ОМС.

В отличие от обычного паспорта, в электронном документе имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, а также подпись и дата выдачи документа будут размещены на одной странице. При этом срок действия паспорта также обозначен на карточке.

Второй вариант получит название МИГ — мобильный идентификатор гражданина — и будет представлен, соответственно, в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал министр.

Также в новом паспорте будут содержаться и биометрические данные его владельца, такие как отпечатки пальцев. По желанию можно будет оставить в паспорте свою электронную подпись. Ожидается, что на первом этапе количество выдаваемых документов нового образца составит не менее 100 тысяч.

Менять заграничные паспорта пока не планируется. Однако в МВД рассчитывают, что в страны, куда россияне въезжают по внутреннему документу, будут разрешать въезд по пластиковой карточке. С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов напомнил, что смарт-карты, а также копии цифровых паспортов в телефоне могут представлять серьезную опасность, связанную с кражей личной информации злоумышленниками.

«Конечно, электронный документ — это дополнительные риски. Например, злоумышленники смогут скопировать и использовать личные данные. Но внедрение будет поэтапным, не произойдет такого, что в один день всех заставят отказаться от бумажных паспортов, тем более, что пока смарт-карта подразумевается только как дубликат», – подчеркнул он.

Для увеличения безопасности, эксперт рекомендует гарантировать невозможность оформления цифровых паспортов без личного присутствия заявителя, в противном случае, это может обернуться кражей личности. Он также советовал воздержаться от полного перехода на новый формат до полной наладки системы и подождать, пока в ней не будут выявлены все уязвимые места.

Ульянов подчеркнул, что лиц старшего поколения на цифровые паспорта необходимо переводить в последнюю очередь, поскольку именно они чаще всего страдают от действий мошенников.

С 1 июля 2022 года у россиян появятся электронные копии документов. Правительство России утвердило перечень документов, на которые можно будет оформить электронные дубликаты. Всего на данный момент в списке значатся 19 документов. Это военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, свидетельство об усыновлении, медицинские справки, судебные решения, документы об образовании, свидетельства ЗАГС, документы об инвалидности.

Сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет его владельцу. После этого дубликат будет храниться в личном кабинете на портале госуслуг, а при обращении в МФЦ или органы власти бумажные оригиналы документов предъявлять не потребуется.

Кроме того, в ноябре Экспертный институт социальных исследований сообщал, что ковид-сертификаты в России могут стать вторыми паспортами. Как уточнили исследователи, электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19 доказали свою эффективность по всему миру. Специалисты призвали учитывать мировой опыт, особенно принимать и прорабатывать ошибки.

По материалам РИА Новости, Lenta.ru, ТАСС