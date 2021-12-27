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Опубликованы кадры ядерных испытаний 1961 года изнутри кабины Ту-95В

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В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов, 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Имея такую мощь, масса самой бомбы достигала 26 тонн – вес легкого танка. Взлететь с такой громадиной на борту в Советском Союзе мог только один самолет – Ту-95. Но и его пришлось переделывать, и так появился Ту-95В.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9A5dDAURWX4
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