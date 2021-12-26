Ядерный ракетоносец Ту-95МС // Военная приемка
Этот самолёт поднял в небо самую мощную бомбу за всю историю человечества. В Сирии, все выпущенные из него ракеты пришли точно в цель. Именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе.
Легендарный ракетоносец Ту-95МС герой «Военной приёмки». В этом выпуске зрители увидят редкие кадры дозаправки ТУ-95МС в воздухе с самых неожиданных и интересных ракурсов. «Военная приёмка» побывает на одном из основных заводов, где обновляется самолёт, который в кодификации НАТО называют медведем.
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