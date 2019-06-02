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Военная приемка. Ту-22МЗМ. Истребитель авианосцев

11:25. 2 июня 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Россия испытывает новый стратегический ракетоносец Ту-22М3М. Модернизированная версия самого маленького самолета дальней авиации, способного нести самую большую авиаракету. За рубежом ее называют «Убийца авианосцев» за размеры, скорость полета и мощность боеголовки. Программа «Военная приемка» получила возможность увидеть строительство ракетоносца на авиазаводе в Казани. И его первые испытательные полеты. О том, зачем стране нужен Ту-22М3М, о его возможностях и о том, какое место он займет в ядерной триаде – смотрите в новом выпуске программы.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#ВоеннаяПриемка #ОПК #авиация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5GbtjgPYxGw

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