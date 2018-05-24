«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»

В России чуть ли не каждый день происходят события, которые заставляют нас всех гордиться ее военно-промышленным комплексом. Вот, например, сегодня подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, подчеркнув, что такое событие произошло впервые и что это означает одно — российский Военно-морской флот находится в высокой степени боеготовности. Впрочем, россиянам не впервой гордиться демонстрацией мощи нашего государства.

В самом начале марта, в преддверии выборов Владимир Путин поделился с общественностью, пожалуй, главным своим достижением за последние годы. Он рассказал о разработанном в недавнем прошлом суперсовременном оружии, у которого нет аналогов во всем мире. Что ж, это было отличное решение в свете предстоящего плебисцита. На многих это произвело неизгладимое впечатление, в связи с этим и так очень высокий рейтинг Путина, вырос еще. Но эта нашумевшая презентация породила не только восторг. В обществе начали активно обсуждать другие вопросы. Пожалуй, главный из них — насколько все это реально? Всему виной анимация, которую Владимир Путин использовал в качестве демонстрации возможностей рассекреченного им оружия. Почему только анимация, а не реальные видео? Но потом вроде бы вопрос сошел на нет, да и к тому же военные быстро спохватились — слили фото и видео некоторых разработок. Правда, не один из материалов так и не демонстрирует полные возможности представленного оружия.

Как бы то ни было, в России сейчас практически все склонны верить тому, что рассказал президент. А вот за рубежом ситуация иная. Там до сих пор идут дискуссии на тему, действительно Москва обладает оружием, которое позволит ей выиграть практически любую войну, независимо от того, кто будет соперником.

Мы поговорили с нашим постоянным иностранным экспертjм, желая выяснить, что думают на этот счет за рубежом.

Австралийский эксперт Джон Блэксланд не обладает полной уверенностью, но не сомневается в наличии передовых технологий у российских военных.

— Гонка вооружений никогда не приведет ни к чему хорошему. США и СССР несколько раз были на гране войны, на грани величайшей катастрофы. Из-за их оружия могли погибнуть другие страны, совершенно не связанные с их конфликтом. Это в прошлом, дипломатам удалось сохранить мир, но сейчас все начинается сначала. Политика России после начала революции на Украине стала резко меняться. Ее отношения с международным сообществом ухудшились, и это привело к новому конфликту с Соединенными Штатами. И теперь обе стороны увлечены развитием военных технологий. Никто не сомневается, что Россия обладает одной из сильнейших армий на планете, и что у этой армии есть уникальные технологии. Чего только стоит один Калашников — простой, мощный, надежный, ему не хватает только точности. А из новых вооружений особенно интересны беспилотные технологии, это машины, выполняющие широкий спектр задач без участия человека. Россия не первая страна, занявшаяся такими системами, но, по мнению многих специалистов, ее роботы значительно более совершенны, чем аналоги в Китае, США и других странах.

Но мне сложно сказать, действительно ли у России есть гиперзвуковые ракеты, о которых говорил Путин. Эта гипотетически неуязвимая ракета должна стоит миллиарды долларов (видимо, речь о стоимости разработки — авт.). При этом необходим набор самых лучших специалистов, детально изучивших работы предшественников. За последние годы в России наблюдается дефицит как специалистов, так и денег. Меня все время мучает один вопрос — если у русских есть «Кинжалы», почему многие из них живут в бараках (слово «shack» австралийцы часто используются для обозначения охотничьих домиков и загородных лачуг, в которых практически нет удобств — авт.). После ужасной трагедии в Кемерово я посмотрел фотографии, а так же съемку с дрона. Это очень бедный город, люди живут в аварийных домах. Не уверен, но в других городах России ситуация вряд ли отличается. По этой причине трудно понять, как Россия может обладать самыми передовыми технологиями тогда, когда ее население бедствует. Возможно, в стране просто недостаточно денег, чтобы привести в порядок свои города и улучшить экономику, но тогда у нее не должно хватать денег на дорогостоящие военные разработки. Ведь это не является первой необходимостью. Россия обладает ядерным оружием и этого может быть вполне достаточно для обеспечения свое безопасности от нападения.