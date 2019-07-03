Пожар на “Лошарике”. Последствия
Из того, что стало известно по аварии на "Лошарике".
1. Основной причиной пожара, который произошел на "Лошарике" скорее всего стало короткое замыкание, хотя выдвигаются версии и о нарушении газового состава воздуха, а также проблемы с аккумуляторными батареями при всплытии. Официальную причину назовут после проведения расследования.
2. Офицеры находившиеся в отсеке, где случился пожар, вытолкали из него гражданского специалиста и задраили люк, продолжая борьбу за живучесть. Так как подробностей нет, невозможно оценить угрозу лодке, но весьма вероятно, что погибшие смогли предотвратить ее гибель и спасти товарищей в других отсеках.
3. Среди погибших – 2 героя России – капитаны 1-го ранга Денис Долонский и Николай Филин (на заглавной фотографии). Погибшие офицеры были приписаны к секретной воинской части в Питере, занимающейся глубоководными исследованиями. Специалисты по сути штучные и для вооруженных сил это большая потеря.
4. Все погибшие будут представлены к государственным наградам. Семьям погибших государство окажет необходимую материальную помощь. Родственников проинформировали о произошедшем еще до появлениям публикаций и сообщений в СМИ. Шойгу по поручению Путина отправился в Североморск.
5. Большая часть информации о произошедшем останется засекреченной – сама лодка секретная, как и то, чем она занимается. Так что все обстоятельства произошедшего, скорее всего станут известны спустя годы, а то и десятилетия (как это бывало с авариями на советских АПЛ).
6. В СМИ сообщают, что местные браконьеры видели всплытие АПЛ "Подмосковье" (которая может принимать глубоководные аппараты типа АС), которая в сопровождении буксиров направилась в Оленью Губу. Визуальных признаков пожара или иных повреждений очевидцы не видели.
7. Насколько сильные повреждения получила сама лодка, не разглашается, как и то – будет ли она после ремонта возвращена в строй. Маловероятно, что мы услышим много подробностей о состоянии самой лодки, но весьма вероятно, что материальный ущерб также существенный.
8. Также стали известны еще 2 фамилии из числа погибших – капитан 1-го ранга Опарин и капитан 1-го ранга А.Вознесенский.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5108122.html
Специалисты штучные и весьма важные! Кому взбрело в голову собрать их на одной лодке и удушить? Может МО Шойгу – он же кавалер фашисткого малтийского ордена.
думаю уже скоро хлебососы начнут вбрасывать версии о диверсии америкосов или о секретном глубоководном боестолкновении
Имейте уважение к погибшим, не гоже устраивать перебранку,спекулируя на трагедии, это не делает вам чести.
так мы все следующие на очереди.
Это мы ещё посмотрим…
тока это и делаем. Пока мы смотрим, там готовятся.
Слишком смелый Вова возил десятки иностранных военных атташе на Северный флот. хвастовство это жизнями окупается.
По словам Пескова на Лошарике в эту секретную работу был полностью посвящён Путин. Очевидно, это послание сверху, предупреждение Лошаре! И почему военные спасали гражданских?
“Офицеры находившиеся в отсеке, где случился пожар, вытолкали из него гражданского специалиста и задраили люк, продолжая борьбу за живучесть. Так как подробностей нет, невозможно оценить угрозу лодке, но весьма вероятно, что погибшие смогли предотвратить ее гибель и спасти товарищей в других отсеках.”
Видно что это были действительно достойные офицеры и высококлассные спецы.
Хорошо быть дураком?
Прочитал,поверил и несёшь пургу.
Именно ЭТОТ аппарат устроен как связка шаров-отсеков которые автономны и ПЕРЕД погружением задраиваются.
Куда и как вытолкнули?
Именно ЭТА фраза маркер что статью писал идиот и дилетант.
А скорее всего продолжались исследования за которые ВЕСЬ экипаж был героями России.
Возможно один из отсеков не выдержал глубины и взорвался.
Самое банальное и реальное.
Ныряли они немыслимо глубоко рискуя каждый раз.
И итог предсказуем.
На себе проверили ПРЕДЕЛ возможностей
А можно ссылочку на “связку шаров-отсеков которые ПЕРЕД погружением задраиваются”- инфа откуда?
В ГУГЛЕ забанили?
Пробуй в Яндексе ))