Пожар на “Лошарике”. Последствия

Из того, что стало известно по аварии на "Лошарике".

1. Основной причиной пожара, который произошел на "Лошарике" скорее всего стало короткое замыкание, хотя выдвигаются версии и о нарушении газового состава воздуха, а также проблемы с аккумуляторными батареями при всплытии. Официальную причину назовут после проведения расследования.

2. Офицеры находившиеся в отсеке, где случился пожар, вытолкали из него гражданского специалиста и задраили люк, продолжая борьбу за живучесть. Так как подробностей нет, невозможно оценить угрозу лодке, но весьма вероятно, что погибшие смогли предотвратить ее гибель и спасти товарищей в других отсеках.

3. Среди погибших – 2 героя России – капитаны 1-го ранга Денис Долонский и Николай Филин (на заглавной фотографии). Погибшие офицеры были приписаны к секретной воинской части в Питере, занимающейся глубоководными исследованиями. Специалисты по сути штучные и для вооруженных сил это большая потеря.

4. Все погибшие будут представлены к государственным наградам. Семьям погибших государство окажет необходимую материальную помощь. Родственников проинформировали о произошедшем еще до появлениям публикаций и сообщений в СМИ. Шойгу по поручению Путина отправился в Североморск.

5. Большая часть информации о произошедшем останется засекреченной – сама лодка секретная, как и то, чем она занимается. Так что все обстоятельства произошедшего, скорее всего станут известны спустя годы, а то и десятилетия (как это бывало с авариями на советских АПЛ).

6. В СМИ сообщают, что местные браконьеры видели всплытие АПЛ "Подмосковье" (которая может принимать глубоководные аппараты типа АС), которая в сопровождении буксиров направилась в Оленью Губу. Визуальных признаков пожара или иных повреждений очевидцы не видели.

7. Насколько сильные повреждения получила сама лодка, не разглашается, как и то – будет ли она после ремонта возвращена в строй. Маловероятно, что мы услышим много подробностей о состоянии самой лодки, но весьма вероятно, что материальный ущерб также существенный.

8. Также стали известны еще 2 фамилии из числа погибших – капитан 1-го ранга Опарин и капитан 1-го ранга А.Вознесенский.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5108122.html