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«Супер-Борей». На что способен новый подводный ракетоносец «Князь Владимир»

08:00. 18 ноября 2017 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:
«Супер-Борей». На что способен новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» | Русская весна

Почти 15 тысяч тонн водоизмещения, подводная скорость 30 узлов, 16 межконтинентальных баллистических ракет и великое имя, выбитое на рубке под Андреевским флагом.

В Северодвинске в пятницу спустили на воду новый стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир».

Он стал четвертым атомоходом проекта 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А». «Князь Владимир» должен войти в боевой состав Северного флота уже в 2018-м году. Чем новый подводный ракетоносец отличается от своих предшественников и какие задачи он будет решать — в материале РИА Новости.

Тихий и быстрый

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» спроектирован Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли этой категории сравнительно «тихие», что достигается размещением гребных винтов в кольцевых насадках или использованием водометных движительных установок.

Кроме того, на лодках четвертого поколения используются звукопоглощающие покрытия нового типа, а также другие технические решения. Корпуса таких АПЛ выполнены из маломагнитной стали и обеспечивают рабочую глубину погружения до 400 метров. Иными словами, главные особенности подводных крейсеров этого поколения — малозаметность, высокая скорость и способность эффективно уходить от преследования.

Полный цикл строительства «Владимира Великого» занял пять лет — официальная церемония его закладки состоялась 30 июля 2012 года.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев назвал спуск крейсера на воду важным практическим шагом в оснащении морских стратегических ядерных сил. Сегодня в составе Северного флота несет боевое дежурство головной «Борей» — «Дмитрий Донской».

Еще два — «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — приписаны к Тихоокеанскому флоту.

Кроме того, на стапелях «Севмаша» достраивают еще четыре корпуса атомных подводных крейсеров. Речь идет об АПЛ «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». На воду их планируется спустить до 2022 года.

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» 

Об особенностях модифицированного проекта «Борей-А» известно не так уж и много. Но, если судить по просочившимся в прессу высказываниям военных и представителей ОПК, основные характеристики корабля и его вооружение остались прежними. Улучшения связаны, в частности, с уменьшением уровня так называемых физических полей подлодки.

К этим параметрам относятся в первую очередь акустическая и магнитная «заметность» крейсера. От них зависит то, сможет ли АПЛ оставаться незаметной для противолодочных сил противника, на какой дистанции ее могут обнаружить системы самонаведения торпед и на каком удалении можно незаметно пройти мимо подводной мины.

Кроме того, на «Князе Владимире» установлены усовершенствованные средства управления, связи и гидроакустики, а также улучшены условия жизни и работы экипажа. 

Как и многоцелевая АПЛ «Казань» усовершенствованного проекта «Ясень-М», спущенная на воду в конце марта, «Князь Владимир» оснащен обновленными комплексами радиоэлектронного вооружения.

При этом вся компонентная база электронной «начинки» крейсера произведена в России. Ранее многие элементы закупали в странах бывшего СССР.

Достойный конкурент

«Князь Владимир» на сегодняшний день является самым новым и совершенным подводным стратегическим ракетоносцем.

По своим основным тактико-техническим характеристикам он превосходит американские АПЛ типа «Огайо», составляющие основу морской компоненты сил ядерного сдерживания США.

Первый «Борей-А» имеет рабочую глубину погружения более 400 метров против 365 метров у «Огайо», а также опередил «американца» и в подводной скорости — 30 узлов против 25.

Кроме того, автоматизация процессов управления «Князем Владимиром» позволила снизить численность команды до 107 человек. Для сравнения: в субмаринах «Огайо» численность экипажа составляет 155 человек, куда входят матросы, старшины и офицеры.

Подводная лодка ВМФ США USS Michigan класса Ohio прибывает в Пусан, Южная Корея

Основное ракетное вооружение российской АПЛ — 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Каждая из них оснащена шестью разделяющимися головными блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн.

Таким образом, одним полным залпом «Борей-А» может испепелить до сотни целей — городов, ракетных шахт, пунктов управления, мест базирования войск и промышленных объектов. По этому показателю, впрочем, он уступает американским «Огайо», которые несут по 24 ракеты Trident II с восемью или 14 блоками каждая (в зависимости от мощности). Зато «Булава» способна забросить свои боевые части на 9300 километров, а Trident II — на 7800. 

Что дальше

Дальнейшим развитием проекта 955 станут атомные подводные лодки «Борей-Б». Информации об этом проекте в открытых источниках нет. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, работы над перспективным крейсером уже стартовали.

В свою очередь, главком ВМФ адмирал Владимир Королев в пятницу сообщил, что вслед за «Бореем-Б» российский ОПК займется строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения.

Речь идет о многоцелевых АПЛ проекта «Хаски». Формально они не будут стратегическими, но призваны решать широкий круг задач, в том числе и в интересах сил ядерного сдерживания.

Разработка эскиза первого корабля уже началась. По данным из открытых источников, рассматриваются два варианта АПЛ. Один из них оснастят противолодочной модификацией ракет «Калибр» для борьбы с субмаринами, в первую очередь — стратегическими «Огайо». Второй, противокорабельный, вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По размерам АПЛ будет существенно меньше современных «Бореев» и «Ясеней».

Впрочем, далеко не факт, что первую «Хаски» спустят на воду в рамках Госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы. Представители военного ведомства неоднократно отмечали, что упор в ней будет сделан на модернизацию сил общего назначения (Сухопутных войск и ВДВ).

Андрей Коц

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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