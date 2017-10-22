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Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

19:11. 22 октября 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

© РИА Новости / Руслан Кривобок


Размашистая надпись "За наших!" на чугунном боку бомбы, заготовленной для сирийских боевиков, короткий взмах сигнальщика — и 130-тонная "тушка" под свист турбин мягко выруливает на взлет. Что-то похожее уже было. Полевой аэродром 1945-го, фронтовые бомбардировщики Ту-2 и надписи "По Берлину!" на подвешенных под крылья "фугасках". Старейшему в России ОКБ имени Андрея Туполева в воскресенье исполняется 95 лет. В его стенах разработаны десятки типов военных и гражданских летательных аппаратов, многие из которых стали мировыми легендами. РИА Новости публикует подборку самых лучших ударных самолетов выдающегося авиаконструктора.

Пикирующий фаворит
Фронтовой бомбардировщик Ту-2 Андрей Туполев проектировал в знаменитых "шарашках" НКВД, первый полет он совершил в 1941-м, уже после начала Великой Отечественной войны. И хотя внешне двухмоторная машина здорово смахивала на Пе-2, стоявший тогда на вооружении, она превосходила его по мощности, скорости и другим параметрам. По дальности действия Пе-2 уступал "тушке" почти в два раза, по бомбовой нагрузке — в три.

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Репродукция фотографии бомбардировщика ТУ-2 из фондов Музея Военно-Воздушных Сил в поселке Монино РИА Новости

Летчикам туполевский самолет понравился гораздо больше, чем Пе-2. Они отмечали, что "тушка" легче пилотируется и может вернуться на базу при отказе одного из двигателей. Благодаря мощному оборонительному вооружению, хорошей бронезащите и надежной конструкции экипажи чувствовали себя уверенней. И хотя немецкие "мессершмиты" и "фокке-вульфы" открыли на Ту-2 настоящую охоту, бомбардировщики часто летали без истребительного прикрытия, оставаясь для врага трудной добычей.
Из-за сложностей военного времени массово машину начали поставлять в войска только с начала 1944-го, она производилась до 1952-го и после войны почти полностью заменила списанные Пе-2. "Туполевы" участвовали в битве на Курской дуге, бомбили Кенигсберг и Берлин, перебрасывались на Дальний Восток и применялись в войне с японцами, поставлялись на экспорт в Китай и Европу. Интересно, что китайские ВВС эксплуатировали этот самолет вплоть до начала 1980-х годов.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Пикирующий бомбардировщик Ту-2. Репродукция из книги «Оружие Победы 1941-1945 гг.»

Всего было изготовлено около трех тысяч бомбардировщиков. На редкость удачная поршневая машина дослужилась до появления первого поколения своих реактивных потомков, пришедших ей на смену. По оценкам специалистов, уникальные летно-технические характеристики, простота производства и высокая боевая живучесть позволяют считать Ту-2 лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. За разработку этого самолета Андрею Туполеву было присвоено звание генерал-майора инженерно-авиационной службы.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Пикирующий бомбардировщик Ту-2


Первый реактивный дальний
Бомбардировщик Ту-16 пришел на смену "срисованному" с американских "суперкрепостей" поршневому Ту-4 и открыл в СССР эру дальних боевых турбореактивных машин. В части ВВС самолеты начали поступать 1954-м году. Ту-16 получился настолько удачным, что как минимум пару десятков лет определял облик новых машин ОКБ Туполева.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Экипаж ракетоносца Ту-16 морской авиации возвращается после выполненного задания

В машине применили множество революционных на тот момент конструктивных решений: бомбовый отсек разместили у центра масс, для экипажа предусмотрели две гермокабины с катапультными креслами, установили мощнейшее оборонительное стрелково-пушечное вооружение и оригинальное шасси с двумя четырехколесными поворотными тележками. Благодаря такой схеме самолет мог садиться не только на бетонные, но и на грунтовые и снежные аэродромы.

Три завода за десять лет построили более 1500 машин в версиях бомбардировщика, ракетоносца, торпедоносца-бомбардировщика, разведчика, самолета радиоэлектронного противодействия. Всего было создано более 50 модификаций. Родившись на заре ядерной программы СССР, Ту-16 стал главным "испытателем" новейшего оружия. Именно с этого самолета сбрасывали первую советскую термоядерную бомбу РДС-37Д в 1955-м.

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Дальний бомбардировщик Ту-16


Легендарная "тушка" поставлялась не только в советские ВВС и ВМФ, но и за рубеж, в том числе Индонезии, Ираку и Египту. Бомбардировщик — "ветеран" целого ряда вооруженных конфликтов по всему миру. Ту-16 можно было увидеть в небе во время Шестидневной войны между Египтом и Израилем в 1967-м, Арабо-израильской войны 1973-го, Ирано-иракской войны. В Афганистане "ту шестнадцатые" сбрасывали сверхмощные девятитонные бомбы для уничтожения укрепленных пещер моджахедов. Их чудовищные взрывы сносили скалы и вызывали лавины, хоронившие моджахедов заживо.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Дальний бомбардировщик ТУ-16 в музее боевых самолетов на аэродроме Дягилево


Медвежья сила
Легендарный "стратег" Ту-95 (по кодификации НАТО "Медведь") был создан еще в первой половине 1950-х и до появления первых межконтинентальных баллистических ракет вместе с самолетами Мясищева оставался главным сдерживающим фактором в ядерном противостоянии с США.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Стратегический бомбардировщик ТУ-95 на аэродроме части дальней авиации

На базе "девяносто пятого" построили множество машин разного назначения. Это бомбардировщики, ракетоносцы, самолеты разведки и целеуказания для ВМФ, стратегические разведчики. Созданный в конце 60-х самолет противолодочной обороны Ту-142 до сих пор стоит на вооружении ВМФ.
Интересно, что именно на основе этого "охотника за подлодками" был разработан стратегический носитель крылатых ракет большой дальности Ту-95МС, который сегодня вместе с Ту-160 составляет авиационный форпост сил ядерного сдерживания России. Во время операции в Сирии "медведи" наносили удары по позициями боевиков новейшими стратегическими ракетами Х-101. Всего до 1990-х советская промышленность построила около 400 самолетов типа Ту-95 и Ту-142.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 «Александр Можайский» во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге

Ту-95МС считается одним из самых быстрых турбовинтовых самолетов в мире и по малозаметности переигрывает Ту-160: выхлоп двигателей "Медведя", в отличие от реактивных струй, плохо различим со спутников-шпионов.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России

Наперегонки со звуком
К концу 1950-х заслуженный Ту-16 на посту сменил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, самим фактом своего появления "разорвавший" шаблоны мирового авиастроения. Необычным в нем было почти все — расположение двигателей, крыло большой стреловидности, "ужатая" компоновка систем и оборудования.

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Взлет бомбардировщика Ту-22


"До ума" самолет доводили долго и трудно, но именно благодаря ему летчики Дальней авиации и ВМФ СССР получили возможность летать в полтора раза быстрее скорости звука. За годы серийного производства на авиабазы отправились 300 машин в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика-бомбардировщика, самолета РЭП и учебно-тренировочного самолета.
Ту-22 много раз модернизировали, "научили" дозаправляться топливом в полете, оборудовали мощными и надежными двигателями, постоянно совершенствовали авионику. Эти бомбардировщики служили в ВВС Ливии и Ирака, участвовали в конфликтах и проявили себя как надежные и неприхотливые бойцы. Самолет применялся в Афганистане вместе с бомбардировщиками предыдущего поколения Ту-16 и своим "сменщиком" Ту-22М.

Убийца авианосцев
Разработанный в конце 1960-х дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М (по кодификации НАТО "Бэкфайр") унаследовал от своего предшественника Ту-22 цифры в названии и… почти ничего больше. После пяти лет доработок самолет в варианте Ту-22М2 был принят на вооружение ВВС, а еще через пять лет советские военные аэродромы начали получать модернизированные Ту-22МЗ.

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Самолет Ту-22М3


Сверхзвуковой многорежимный ударный комплекс вобрал в себя все научно-технические достижения в самолетостроении и первым из своих собратьев научился "поджимать крылья". Изменяемая стреловидность и мощные экономичные двухконтурные двигатели подарили ракетоносцу фантастические возможности, сделав его грозой корабельных группировок вероятного противника.

Машина при максимальной загрузке несет 24 тонны боеприпасов, разгоняется до 2300 км/ч и может действовать на удалении в тысячи километров от аэродрома. Эти самолеты вооружают управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М различных модификаций, способными поражать морские и наземные цели на дальностях до 480 километров.

Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Пара стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22


Кроме того, "Бэкфайр" может нести свободнопадающие бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15. Они разгоняются до пяти Махов и позволяют на дистанции до 300 километров уничтожать авиабазы, радары, командные пункты и военные заводы противника.
Именно на Ту-22М за счет широкого применения электроники были впервые автоматизированы многие элементы работы экипажа, в том числе применение оружия и управление различными бортовыми системами. До конца 1990-х было собрано 500 самолетов этого типа. Дальние бомбардировщики воевали в Афганистане и Чечне, а в наши дни успешно применяются для бомбардировок позиций террористов в Сирии.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 ВКС России во время нанесения массированного удара авиабомбами ОФАБ-250-270 по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии

Модернизация Ту-22 продолжается: в версии М3М их боевая эффективность вырастет в десятки раз — самолет получит цифровую подсистему для повышения точности бомбометания, обновленную авионику, связь и сможет применять новейшие высокоточные ракеты Х-32 и Х-38.
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 на авиабазе Хамадан в Иране. Август 2016


Андрей Станавов

Источник: nnm.me

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