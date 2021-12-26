Редкий случай в РККА: Гибель Железной Дивизии и её восстановление. Военные Истории
История 24-ой Симбирской Железной Дивизии. Создание, бои, гибель и редкий случай в РККА когда погибшая дивизия была восстановлена
Автор текста – Максим Кузнецов
0:01 Создание Симбирской Железной Дивизии
0:53 Начало войны 22 июня 1941 года
4:02 Смятение в фашистских танковых подразделениях
5:44 Дневник военного корреспондента. Александр Поляков
9:02 Гибель Железной Дивизии. Утрата воинского знамени. Восстановление
11:11 Послевоенные годы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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