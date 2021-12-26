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Редкий случай в РККА: Гибель Железной Дивизии и её восстановление. Военные Истории

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История 24-ой Симбирской Железной Дивизии. Создание, бои, гибель и редкий случай в РККА когда погибшая дивизия была восстановлена

Автор текста – Максим Кузнецов

0:01 Создание Симбирской Железной Дивизии
0:53 Начало войны 22 июня 1941 года
4:02 Смятение в фашистских танковых подразделениях
5:44 Дневник военного корреспондента. Александр Поляков
9:02 Гибель Железной Дивизии. Утрата воинского знамени. Восстановление
11:11 Послевоенные годы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Другие Военные Истории:
Эти ТАНКОВЫЕ БОИ казались выдумкой! Наши отступали, но при этом жгли немецкие танки десятками! – https://youtu.be/hIGPOpIK2fA
Там было «МЯСО» Танки давили людей, лошадей и верблюдов…! Первый танковый бой в истории РККА – https://youtu.be/b_WNXWFKpIM


#24симбирская #жеезнаядивизия #редкийслучай #военныеистории
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C3r230qL-lE
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