ГОЭЛРО: Энергия для Красной Империи. События и люди, Определившие Развитие СССР | Геоэнергетика Инфо
ГОЭЛРО: Энергия для Красной Империи. События и люди, Определившие Развитие СССР. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
ГОЭЛРО́ – государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. Одобрен VIII Всероссийским электротехническим съездом, созванным декретом Совета народных комиссаров. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений был принят Советом Народных Комиссаров, который принял 22 декабря 1920 г. постановление «О плане электрификации России».
Аббревиатура часто расшифровывается как Государственный план электрификации России, то есть продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.