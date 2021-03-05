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К 101-летию ГОЭЛРО: Роскошь, доступная всем

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Источник: svpressa.ru

«Великий толкач дела электрификации» в России: Первые трамваи, электрические балы и гидроэлектростанции

Красная площадь была замощена булыжником в 1804 году. В 1820-х годах у Кремлевской сены был устроен бульвар. С 1890-х годов площадь освещается электричеством. Слева — торговые ряды, построенные в 1894 году, а перед ними — памятник Минину и Пожарскому, сооруженный в 1818 году. Транспорт только конный. За собором Василия Блаженного справа виден квартал домов на Васильевской площади, снесенный только в конце 1930-х годов, после чего площадь продолжилась до набережной.

Да здравствует электрификация!

В России два миллиарда десятин земли,

А обработано только сто три миллиона.

А остальную попробуй запаши!

Где слишком сыро, где слишком сухо.

И лошадью не запашешь глубо́ко,

Если ребра у нее вылезают из бока.

А если электрифицируем Россию,

В ход машины пустим.

Владимир Маяковский

Согласно исследованиям историка Петра Сытина, освещение улиц в Москве ввели указом сената 1730 года. Он предписывал ставить стеклянные фонари на столбах на расстоянии 10 саженей (около 25 метров) один от другого. Горел в них пеньковый фитиль, пропитанный конопляным маслом, а содержать фонари надлежало домовладельцам.

Первые электрические лампы — всего 32! — по случаю коронации Александра III — осветили в 1883 году Кремль, террасу возле храма Христа Спасителя и Большой Каменный мост. Питала их небольшая станция на Винно-соляном дворе на Болотной набережной. Из-за её малой мощности в следующие годы электрическое освещение развивалось слабо: в 1891 году по всему городу горело чуть больше 40 дуговых фонарей.

В 1910-х годах электрификация стала постепенно набирать обороты: новые лампы устанавливали на площадях, бульварах, улицах и в переулках, а также вдоль трамвайных путей. К началу 1913 года улицы освещали 440 дуговых фонарей и почти 1300 ламп накаливания.

Общая протяжённость улиц с электрическими фонарями составляла всего 19 км, а длина «керосиновых» улиц — порядка 340 км.

Вожди мирового пролетариата оказались куда прозорливее властей царской России и предвидели ту ключевую роль, которую предстояло сыграть в социальном преобразовании общества электричеству.

Одним из тех политических деятелей, кто верно оценил эту роль, был В.И. Ленин — большой энтузиаст электрификации России. Базируясь на тезисе Маркса о капитализме как эпохе пара, Ленин считал, что эпохой электричества станет социализм. Еще в 1901 году он писал: «…в настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояния… нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране». Примечательно, что это сказано за многие десятки лет до появления не только Интернета, но и компьютера и даже телевидения.

Как бы то ни было, но при решении возникшей после октября 1917 года проблемы восстановления и развития хозяйства страны по единому государственному плану Ленин поставил во главу угла именно электрификацию. Он стал, по выражению Кржижановского, «великим толкачом дела электрификации»…

Электрическое освещение появилось в Москве по историческим меркам не так давно. В 1886 году в столице Российской империи — городе Санкт-Петербурге — было создано «Общество Электрического Освещения». Инициаторами выступили талантливые немецкие инженеры и предприниматели Вернер и Карл фон Сименсы, компания «Сименс и Гальске», «Дойче Банк» и русские банки.

На первом же заседании члены Правления компании обсудили необходимость и возможность строительства электрической станции в Москве. Устав «Общества Электрического Освещения» был утвержден 4 июля 1886 года указом императора Александра III. Он позволял «как производить электроэнергию, транспортировать ее, так и реализовывать».

31 июля 1887 года Правление «Общества Электрического Освещения» заключает первый контракт на освещение Пассажа г-жи Лидии Аркадьевны Постниковой на Тверской улице (сегодня в этом здании расположен театр им. М. Н. Ермоловой). Именно эту дату принято считать днем рождения Мосэнерго и всей Московской энергосистемы. Также был освещен Лубянский Пассаж. 22 электрических фонаря были установлены на Красной площади вдоль здания Верхних торговых рядов (фото в подборке).

Постниковский пассаж размещался в здании, построенном в 1802 году. Лидия Постникова приобрела этот дом в 1886 году у купцов Алексеевых и сразу приступила к его масштабной реконструкции. В 1886—1889 годах фасад дворца преобразился согласно проекту архитектора Семена Эйбушица. В здании также размещались многочисленные конторы, магазины, гостиница. Для устройства электрического освещения пришлось строить маленькую электростанцию прямо во дворе дома, где разместили локомобиль в 30 лошадиных сил.

Электрификация — широкое внедрение в различные отрасли хозяйства и в быт электрической энергии.

Писатель, поэт, журналист, краевед Москвы Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» описывает первый в Москве «электрический» бал: …

«Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у нее. Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества. …Хозяйку дома загримировали применительно к новому освещению. Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица».

Первая в Москве центральная электростанция сейчас известна как выставочный зал «Новый манеж». Ее строительство на углу Георгиевского переулка и улицы Большая Дмитровка на землях, принадлежавших Святейшему Синоду (ранее здесь располагался упраздненный Георгиевский монастырь), началось в 1888 году, когда «Обществу Электрического Освещения» разрешили приступить к прокладке сети проводов для освещения Москвы. На устройство станции было ассигновано 800 тысяч рублей. Проект здания разработал архитектор Владимир Шер.

В 1913 году в России на душу населения вырабатывалось всего 14 кВт. ч, для сравнения, в США этот показатель составлял 236 кВт.ч. Более интенсивное развитие российской электроэнергетики в начале ХХ века определялось появлением, а затем и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, ростом электрического освещения в городах.

Источник: https://nstarikov.ru/k-101-letiju-gojelro-roskosh-dostupnaja-vsem-redkie-istoricheskie-foto-125056
Метки: чит.клуб
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