США против НАТО на Балканах. Расклад сил изменился до неузнаваемости. Е. Пономарёва, С. Гайич
Какие силы схлестнулись между собой в т.н. “экологическом восстании” в Сербии. Какие усилия Франция предпринимает чтобы увеличить своё влияние в регионе после ухода Меркель с политической сцены. Как на Балканах столкнулись интересы возможно бывших уже союзников – США и НАТО. Об этом и многом другом беседуют Елена Пономарёва и Стефан Гайич.
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