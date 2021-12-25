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США против НАТО на Балканах. Расклад сил изменился до неузнаваемости. Е. Пономарёва, С. Гайич

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Какие силы схлестнулись между собой в т.н. “экологическом восстании” в Сербии. Какие усилия Франция предпринимает чтобы увеличить своё влияние в регионе после ухода Меркель с политической сцены. Как на Балканах столкнулись интересы возможно бывших уже союзников – США и НАТО. Об этом и многом другом беседуют Елена Пономарёва и Стефан Гайич.

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#ДеньТВ #Пономарёва #Сербия #Балканы #СтефанГайич #литий #экология
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lm8QkcLiKnE
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