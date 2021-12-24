Александр Фадеев. Разгром. Радиоспектакль Московского академического театра им. Вл. Маяковского
Александр Фадеев. Разгром. Радиоспектакль Московского академического театра им. Вл. Маяковского
Радиоверсия спектакля Московского академического театра им. Вл. Маяковского. По страницам одноименного романа.
Действие происходит во время Гражданской войны в Уссурийском крае. Интервенты и белоказаки пытаются зажать отряд партизан под командованием Левинсона в кольцо…
Авторы инсценировки Захаров Марк, Прут Иосиф.
Режиссер-постановщик Захаров Марк.
Автор музыки Николаев Алексей.
Режиссер радио Юрченко Николай
#Театрумикрофона
Исполнители: От автора – Захаров Марк; Левинсон – Джигарханян Армен; Морозка – Охлупин Игорь; Варя – Мизери Светлана; Метелица – Лазарев Евгений; Мечик – Езепов Михаил; Бакланов – Козлов Валентин; Кубрат – Мукасян Карп; Дубов – Сиренко Игорь; Дед Пика – Самойлов Владимир; Сташинский – Лылов Константин; Канунников – Никулин Юрий; Пастушка – Немоляева Светлана; Чиж – Печников Валентин; Ефимка – Назаров Александр; Тимоха – Вишняк Виктор; Харченко – Костолевский Игорь; Начхоз – Ромашин Анатолий; Фролов – Прокофьев Николай
Год производства: 1974