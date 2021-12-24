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Александр Фадеев. Разгром. Радиоспектакль Московского академического театра им. Вл. Маяковского

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Александр Фадеев. Разгром. Радиоспектакль Московского академического театра им. Вл. Маяковского
 

Радиоверсия спектакля Московского академического театра им. Вл. Маяковского. По страницам одноименного романа.

Действие происходит во время Гражданской войны в Уссурийском крае. Интервенты и белоказаки пытаются зажать отряд партизан под командованием Левинсона в кольцо…

Авторы инсценировки Захаров Марк, Прут Иосиф.
Режиссер-постановщик Захаров Марк.
Автор музыки Николаев Алексей.
Режиссер радио Юрченко Николай

#Театрумикрофона

Исполнители: От автора – Захаров Марк; Левинсон – Джигарханян Армен; Морозка – Охлупин Игорь; Варя – Мизери Светлана; Метелица – Лазарев Евгений; Мечик – Езепов Михаил; Бакланов – Козлов Валентин; Кубрат – Мукасян Карп; Дубов – Сиренко Игорь; Дед Пика – Самойлов Владимир; Сташинский – Лылов Константин; Канунников – Никулин Юрий; Пастушка – Немоляева Светлана; Чиж – Печников Валентин; Ефимка – Назаров Александр; Тимоха – Вишняк Виктор; Харченко – Костолевский Игорь; Начхоз – Ромашин Анатолий; Фролов – Прокофьев Николай

Год производства: 1974 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mFR9ZE1Yujs
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