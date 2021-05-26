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Александр Фадеев. Молодая гвардия (аудиокнига)

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Главы 1-4. Перейти к плейлисту.

«Молодая гвардия» — роман советского писателя Александра Фадеева, посвящённый действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации под названием «Молодая гвардия» (1942—1943), многие члены которой погибли в фашистских застенках. Большинство главных героев романа: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и др. — реально существовавшие люди.
Издание вошло в серию "Школьная библиотека".
Каждый книжный магазин имеет в своем ассортименте роман "Молодая гвардия" вполне не безосновательно – это классическое произведении и сегодня интересное не только для прочтения, но и прослушивания.
Автор: Фадеев Александр
Жанр: Роман
Издательство: Нигде не купишь
Исполнитель: Маргарита Иванова
Год выпуска: 2015

Аудиокнига предоставлена издательством «Нигде не купишь»
Все книги издательства «Нигде не купишь»: http://abook-club.ru
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Источник: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvqq5OCJ1ywdvpMjOfazhIO08p9mDxi--
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