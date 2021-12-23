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Вячеслав Лен. «Моторы войны» на Рогожском Валу

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Вячеслав Лен представляет выставку военной техники «Моторы войны» на Рогожском Валу 9/2.
Уникальная экспозиция военной техники открылась в центре Москвы, у метро Площадь Ильича/Римская, адрес: ул. Рогожский Вал, 9/2.
Оригинальная и абсолютно аутентичная на 100% техника 1930-1945 г.в. СССР, США, Англии, Франции, Германии, Италии, Японии; штабные и медицинские автомобили, бронеавтомобили, внедорожные автомобили разведки, радио машины, грузовики всех типов, мотоциклы, легковые автомобили, танки, полугусеничный транспорт, артиллерия, зенитные орудия, гужевые повозки и многое другое.
Все экспонаты имеют правильную окраску и аутентичные знаки различия.

Все это и многое другое вы сможете увидеть в музее «Моторы Войны».

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Контакты:
телефон администратора
+7(915)012-91-12
l.lehn@mail.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=28l1AnKoXXM
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