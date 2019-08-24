Река Лена катастрофически обмелела и стала похожа на ручей

Сибирские рыбаки сейчас пытаются понять, что происходит в местных реках. Придя к заливу, они обнаружили свои лодки не в воде, а утопающими в песке. Самая полноводная река России Лена обмелела так, что больше похожа на ручей.

С высоты полета квадрокоптера хорошо видно, что сейчас творится на одной из самых больших российских рек. Еще совсем недавно полноводная и широкая, Лена сегодня просто на глазах высыхает. Особо сложная ситуация у берегов Якутска. Сотни катеров и кораблей там увязли в иле.

Такой картины здесь не видели еще никогда. Вода ушла настолько быстро, что мелкие катера просто не успели вытащить на берег. Они стоят на песке уже несколько недель.

Вода упала почти на два с половиной метра. Такие отметки для судоходства и навигации просто критические. Ведь для региона Лена является важнейшей транспортной артерией. На мели и грузовые корабли, и их владельцы.

"Большие катера, большие корабли, что на реке, — два метра, метр восемьдесят. Не могут "Метеоры" пройти. Не могут танкера пройти, понимаете. Большой флот, он стоит, не может пройти из-за мелководья", — заявил руководитель компании речных перевозок Борис Строев.

"Сейчас, конечно, ситуация плачевна, потому что мы в прямом смысле заперты. У кого еще более или менее маленькие лодки, могут позволить себе их поднять, а у кого катера покрупнее — все-таки уже сложно. Мы не можем поднять катер и выйти тоже не можем, там глубина меньше 30 сантиметров", — отметил владелец катера Сергей Яныгин.

Масштабы бедствия достигли такого размаха, что под угрозой теперь и все живое. Гибель от засухи грозит многим видам рыб, обитающим на этой территории. Местные рыбаки уже и не помнят, когда в последний раз возвращались с богатым уловом. Ведра у всех пустые.

"Начала река мелеть, и рыба куда-то делась. Сколько не приходим, кидаю — рыбы нету. Остается в магазин идти и там покупать", — говорит рыбак Александр Чигмарев.

Уровень воды побил антирекорд 30-летней давности. И опасения небеспочвенны. Без полива останутся огороды и поля. Еще страшнее для жителей обезвоженных деревень — природные пожары. В них, кстати, специалисты и видят основную причину обмеления реки.

"Да и лесные пожары. Вот этот дым, он начинает разъедать облака, осадки сходят на нет. Была длительная засуха. Даже если дожди выпадают, вода уходит в почву грунтов. Впитывается и не задерживается нигде", — отметил замначальника Гидрометцентра Якутии Вячеслав Шехиров.

По данным метеорологов, в августе ливней тоже ждать не стоит. Это значит, что Лена может обмелеть так, что по ней вообще нельзя будет ходить на чем-то больше обычной надувной лодки.