Президент РФ Владимир Путин провёл ежегодную Большую пресс-конференцию. Мероприятие прошло в Манеже, из-за сложной эпидемиологической обстановки в зале присутствовали только 507 представителей СМИ.

Традиционно большие пресс-конференции главы государства считаются подведением итогов года. Журналистов не ограничивают в выборе тем общения. Вопросы, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики России, иногда они касаются и личной жизни президента.

Первая тема в этот раз касалась российской экономики и кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства заявил, что экономика нашей страны «оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять».

«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны… Рост ВВП – 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6% – по октябрь включительно. Промышленное производство растёт темпами в 5%, переработка, перерабатывающая [промышленность] – 5,2%… Инвестиции в основной капитал – 7,6% [рост] на ноябрь. В целом по году ожидается 6%, был спад в прошлом году – 1,4%», – сказал он.

По его словам, урожай зерновых в этом году из-за погодных условий составил 123 млн тонн (в прошлом году – 133,5), и «это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал».

Путин также обратил внимание на «рекордные показатели» в стройке: 90 млн кв м – впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.

Президент заявил, что вырос уровень дохода россиян: «Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава Богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост».

Затронул он и тему инфляции: по итогам года она ожидается на уровне 8%. «Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но всё равно рост реальных [доходов] за вычетом этих инфляционных расходов всё-таки 4,1%. По году будет <…> 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средние показатели, я хочу ещё раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, скажут: ну вот, опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать, для того чтобы у нас были определённые ориентиры», – отметил он.

Уровень безработицы, по данным главы государства, стал ниже: до пандемии он был 4,6­­–4,7%, сейчас 4,3%, до конца года может вырасти до 4,4%. «Это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают и определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда, – с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Это серьёзный вопрос», – заметил он.

«Государственный внешний долг чуть-чуть сократился, это минимальные значения в мире, где-то примерно 4%, – продолжил Путин. – Какие ещё важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, правительства и Центрального банка в частности. Международные резервы подросли у нас: были 595 млрд [долларов], стали 625,5. Растёт и Фонд национального благосостояния – 185,2 млрд долларов. Это всё говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике.. Так что в целом я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает – будем вести себя скромно – удовлетворительной оценки. Результаты положительные».

«Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов – мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сказал он.

Одним из факторов экономического роста президент считает рост демографии. Он констатировал, что продолжительность жизни «чуть-чуть сократилась: было 71,5 в прошлом году, стало 70,1». По его словам, это «одно из негативных последствий пандемии».

«У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьёзно увеличить это к 2024-му, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю – ещё раз хочу это подчеркнуть – про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную. Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится и является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста», – отметил Путин.

Кроме того, для роста экономики, по его оценке, необходимы: развитие инфраструктуры, повышение производительности труда (начиная от образования, цифровизации и заканчивая здравоохранением). «Они [все эти программы] у нас практически все свёрстаны, мы знаем, что надо делать», – добавил глава государства.

«Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики – а это огромная для нас цифра, 4,5 % ВВП в прошлом году, и в этом году почти 1% ВВП – мы же не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы же… даже при поддержке пострадавших отраслей экономики всё нацеливали на сохранение рабочих мест. Мы всё нацеливали на поддержку людей с небольшими доходами, особенно уязвимыми в этой ситуации», – сказал он.

Президент заявил, что бюджет страны носит социально ориентированный характер и выразил уверенность, что соцрасходы в 2022 году превысят 4 трлн рублей. Путин напомнил, что власти повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, расширили поддержку семей с детьми, делали единоразовые выплаты людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации, и т.п.

Оценивая работу правительства по поддержке бизнеса, глава государства отметил, что выработана поддержка всем ведущим отраслям, в том числе крупным предприятиям. Ряд мер пошёл на пользу крупным отраслям и предприятиям, при этом малые и средние – общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи – страдали в первую очередь, и помощь им оказывалась в первых рядах.

«Ряд мер продлён, вы знаете об этом. На это выделялись и выделяются крупные ресурсы из федерального бюджета… Хочу отдать должное нашим коллегам, всё это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом… В целом, люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой», – заметил он.

Что касается работы руководителей регионов, то они, по мнению Путина, «проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений». «Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратко увеличилась. Это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат», – констатировал он.

Отдельно президент остановился на теме вакцинации. Путин считает, что она находится на недостаточно высоком уровне: так, около 70 млн россиян сделали первую прививку первым компонентов, 70 с небольшим сделали два укола, всего это 59,4% коллективного иммунитета страны.

«Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95%», – указал он.

По его мнению, не стоит вводить какие-либо меры преследования за отказ от вакцинации. «Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить… Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определённых мер… Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьёмся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны», – пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что прививка — главный способ в борьбе с COVID-19. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом Путин выступил против уголовного наказания за призывы к отказу от вакцинации.

Один из вопросов касался дела об отравлении оппозиционного блогера Алексея Навального. Президент обратил внимание на то, что западные страны так и не предоставили Москве ни одного материала, которые бы могли подтвердить возможное отравление россиянина.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, ни одного про этот "Новичок" или как его там… Так что про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить», – сказал он.

Журналист телеканала ВВС поинтересовался, почему за последнее время «так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и иноагентами»?

«Мы не запрещаем работу этих организаций… Они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный», – заявил Путин, отметив, что от организаций-иноагентов лишь требуется честно заявить об источниках своего финансирования. В то же время он признал, что с выполнением этого закона в России «есть вопросы».

«Если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня», – напомнил президент.

«Теперь [что касается вопроса] по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей: есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе её развития существуют определённые нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете», – сказал Путин.

Постоянное давление Запада на Россию он объяснил тем фактом, что западные страны считают нашу страну слишком большой даже после распада СССР. «Такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», – отметил он.

Говоря об Украине, российский лидер обратил внимание на то, что после развала Советского Союза «часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами РФ, прежде всего на Украине». Москва «с этим смирилась», более того, «способствовала становлению новых государств» и работала «со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались». В 2014 году, напомнил Путин, на Украине произошёл «кровавый госпереворот».

«После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить. Перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала, – заявил российский лидер. – …Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году, и так возник кризис, который сегодня развивается».

Минские соглашения президент назвал «единственно возможными», но Киев их не выполняет. Кроме того, украинские власти выдавливают русских и русскоязычных жителей страны. Путин напомнил, что в республике был принят закон о государственном украинском языке, ограничивающий сферу использования русского. «Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто не выпячивают, но они есть», – заметил он.

«Ну хорошо, это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят: война, война, война, – продолжил Путин. – Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют". И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и, думая об этом, что-то делать. Второй вариант – это в целом создание на этой территории такой "анти-России" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше? Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. "Крымскую платформу" зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: "Ну ладно, с Крымом всё, забыли". Нет! Толкают и туда тоже».

Глава государства подчеркнул, что Россия «должна думать о перспективах обеспечения своей безопасности «даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу». Именно поэтому Москва направила в Вашингтон свои предложения по стратегической безопасности.

«Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить, – сказал президент. – В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути».

Отвечая на вопрос журналиста Sky News, Путин подчеркнул: «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это США своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?».

Президент поинтересовался, как бы, по мнению, корреспондента, американцы отнеслись, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставила свои ракеты?

Он напомнил, что в 90-е годы Штаты обещали: «ни одного дюйма на восток». «Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чём речь, поймите же вы, в конце концов, – заявил он. – Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, Бог с ним, не в НАТО – на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чём идёт речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют».

Говоря об отношениях России и Белоруссии, Путин отметил, что единая валюта двух стран – возможный в будущем вопрос, но сначала нужна синхронизация в экономике.

«Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, Бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счёт», – сказал он.

При этом президент назвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и его команду «непростыми переговорщиками» по вопросам интеграции. «Но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому [дальнейшей интеграции] идти», – добавил он.

Что касается ситуации на газовом рынке, то Путин обратил внимание журналистов, что «Газпром» является единственной компанией в мире, которая не только поставляет весь объём газа по имеющимся экспортным контрактам, но и увеличивает его. «И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12%, или на 20%, около 20% уже в дальнее зарубежье, увеличивает и в Европу в целом поставки. По-моему, это вообще единственная компания мировая, которая вот так себя ведёт», – заметил он.

Ответил глава государства и на вопросы о традиционных ценностях. По его словам, российское общество морально защищено от западного гендерного «мракобесия».

«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – это женщина, а мужчина – мужчина. Мама – это мама, отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», – сказал он. Путин отметил, что особенность и сила российского общества заключается в том, что государство складывалось как многоконфессиональное и многонациональное.

Что касается спорта, то, по его мнению, женский спорт может исчезнуть из-за допуска на соревнования сменивших пол мужчин. «Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё в каком-то другом виде спорта. [В таком случае] женский спорт перестанет существовать совсем. Здравый смысл должен быть какой-то?» – добавил он.

Президент также назвал неприемлемым решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами, заявил Путин.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, ТАСС