Полная расшифровка пресс-конференции Владимира Путина

Вчера Президент России Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию.

Она является 14-й с 2001 года и первой с момента вступления Путина в должность президента на новый срок в мае этого года.

Вступительное слово

Займу несколько секунд, чтобы сказать об итогах года. У меня последние данные. За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Растет грузооборот и объем розничной торговли, а также повышается потребительский спрос.

Зафиксирован незначительный, но положительный тренд роста реальных доходов. Инфляция чуть-чуть подросла, поэтому мы выйдем за ориентир ЦБ.

Сокращается безработица, в прошлом году она побила исторический минимум, в этом будет еще ниже — 4,8%. Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы.

Впервые с 2011 года мы имеем профицит федерального бюджета. Растет Фонд национального благосостояния. Продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась.

Вопрос о проработанности критериев выполнения, эффективности нацпроектов

Нам нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Для этого нужно сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях развития. Невозможно просто раздать деньги, больше 20 трлн рублей.

Было создано 12 нацпроектов и план развития инфраструктуры. Прежде всего — образование, здравоохранение, наука. Затем — производство, экономика, цифровая экономика, робототехника.

Почему мы собирались в Ялте и обсуждали это с коллегами, говорили, как организовать работу? Потому что есть проблемы с контролем над исполнением. В чем фишка? В том, что деньги федеральные, а значительная часть работы в регионах, и они должны быть настроены на достижение конкретного результата.

Некоторые говорят, что это невозможно. Но именно они и должны добиваться результата. Пусть думают. Не хотят, не могут — пусть освободят места для тех, у кого больше оптимизма. Кое-что нужно скорректировать в плане показателей.

Вопрос о том, на что опирается правительство в своих прогнозах, и о том, доволен ли Путин командой Медведева

При Кудрине рост экономики был 1% за год, так что, как говорят у нас, нечего на зеркало пенять. Я его очень уважаю, прислушиваюсь к его рекомендациям. С 2008 по 2018 год рост экономики больше 4%. Но этот рост был неравномерный.

Читайте также: Украина втайне заключила соглашение на поставку российского ядерного топлива

Был мировой финансовый кризис, мы не были его причиной, он на нас сказался. 2014–15 годы — еще один кризис, обрушение цен на нефть.

Нельзя считать механически. ВВП страны — один из главных показателей. Нам необходимо обеспечить темпы роста ВВП. Вы сказали, что рост будет по 2% в ближайшие 2 года.

Но после 2021 года правительство планирует рост 3%. Нам нужно войти в другую лигу экономик. Занять 5 место по объемам — это нам по силам. Командой Медведева я в целом доволен.

Вопрос о профиците бюджета, НДС, росте тарифов

У нас впервые за долгое время профицит бюджета. Но мы нефтедобывающая страна. В результате экономического кризиса мы были вынуждены тратить нефтедоллары, чтобы выполнить социальные обязательства. Мы хотим снизить эту зависимость. Повышение НДС с этим связано. Мы при этом сохранили множество всяких льгот.

Я рассчитываю на то, что это будет разовое явление. Ставка была поднята и для того, чтобы избежать роста цен, инфляции. Рост НДС приведет к росту стоимости услуг, в том числе и связанных с ЖКХ, поэтому в два этапа будут повышены и тарифы.

Вопрос о состоянии промышленности и темпах роста

Легкая промышленность развивается еще быстрее, чем тяжелая. Растет производство продовольствия, одежды, обуви. Достаточна ли поддержка? Нет. Поэтому мы наметили ряд программ по поддержке разных отраслей производства до 2024 года.

По основным отраслям отработаны отдельные программы.

Вопрос про войну

Есть опасности сегодняшнего дня. Мы наблюдаем развал международной системы сдерживания гонки вооружений. Сейчас мы слышим, что Россия получила преимущество при действовавшем договоре.

Но это же инструмент сохранения паритета. Сейчас США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы обеспечиваем баланс. Скоро закончится действие договора СНВ-3.

Никаких переговоров нет. Не нужен? Ладно, мы переживем. Но человечество это подводит к опасной черте. Существует тенденция понижения порога применения. Хотят создавать заряды малой мощности. Но это может привести к глобальной ядерной катастрофе.

Все, что предлагается, на грани ошибки. Из Мирового океана стрельнула ракета — хрен знает, с ядерным она зарядом, не с ядерным.

Вопрос о судьбе задержанных украинских военных

Провокации всегда плохи. Они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнерам? Ради рейтинга действующего президента? Можно двигаться спокойно, без провокаций.

Сейчас Петр Алексеевич вроде переместился с 5-й позиции на 2-ю или 3-ю. В районе 12%. Наверное, он свою задачу выполнил — за счет интересов страны.

Что касается будущего украинских военнослужащих… Их ведь послали, рассчитывая, что кто-то погибнет. Слава Богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства решат, что с ними делать.

Вопрос от украинского журналиста о состоянии отношений двух стран, Донбассе

Вы считаете жителей Донбасса гражданами Украины. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Украинские власти. Блокировали территорию, которую считают своей, стреляют по гражданам, которых считают своими. Мы оказываем людям на этих территориях гуманитарную помощь, чтобы их окончательно не съели и не порвали.

И будем это делать. А политика Киева обречена на провал. Как урегулировать отношения? Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и порядок. В том числе и на территории Донбасса.

Украина остается нашим крупнейшим торговым и экономическим партнером. Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интересы украинского народа, такая ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто у власти в России.

Вопрос о концертах рэперов и вмешательстве государства, а также об инициативе Клишаса наказывать за негативные высказывания о государстве

Что касается потери и приобретения авторитета у молодежи, я вспоминаю трагические моменты. Роту десантников, 96 человек против 2 тысяч, в живых остались только шестеро. Вот герои, вот молодежь. А если взять волонтеров. А поисковиков.

Их тысячи. Все молодые люди. У нас этот слой колоссальной глубины. Это опора сегодняшнего дня и будущего России. Среди них и рэперы есть. Ответственность за поругание флага и символов есть везде.

Если есть ответственность вне Интернета, то она должна быть и в Интернете. Так что ничего особенного не вижу. По поводу задержания рэперов — это не нужно, это ни к чему не ведет.

Вы говорите: поют с матерком, ну и пусть поют. Но искусство существует не для того, чтобы потакать низкому профилю культуры. Искусство должно поднимать этот уровень. Но хватать и не пущать нельзя.

Есть, правда, другие вещи. Вот мы же не ругаемся на Совете по культуре. Зачем потакать в другом? Зачем нам нужна пропаганда наркотиков? Это же деградация нации, мы что, хотим деградировать? И поощрять это нельзя, смотреть на это безучастно нельзя.

Противодействовать нужно по-другому. Или вот стало модно пропагандировать суицид. Что, пойдем все повесимся? Чур я не первый. Просто действовать нужно аккуратно. Грубо запрещать нельзя.

Вопрос о договоре с Японией и островах

При заключении мирного договора вопросы безопасности крайне важны. На Окинаве крупнейшая американская база. Для нас это непонятная, закрытая часть, мы не понимаем степень суверенности Японии при принятии решений такого рода.

Читайте также: В Симферополе упал беспилотник с украинскими листовками (ВИДЕО)

Мы знаем, что губернатор Окинавы против решений по укреплению базы. И люди против. Но ничего поделать они не могут. Они против укрепления военно-воздушной части американских сил. Но это происходит. Что будет происходить без заключения мирного договора, мы не знаем. Но и принимать решение без такого знания мы не можем. И мы не считаем, что у американцев там оборонительное оружие.

Мы стремимся при этом к заключению мирного договора. Мы с премьер-министром Абэ убеждены, что нынешнее положение ненормально. Движение вперед есть.

Договорились об открытии японского рынка для российской мясной продукции. Есть и другие подвижки. Жизнь заставит все нормализовать, хотя процесс сложный.

Вопрос об отношениях с США и задержаниях

Мы не будем действовать по кодексу Хаммурапи, око за око. Нужно действовать аккуратно, не станем хватать ни в чем не повинных людей, чтобы их обменять. В чем может признаться Бутина? Она не исполняла заданий государственных органов, что бы она ни говорила под угрозой. Мы будем за всеми процессами следить. Скрипали и Хашогги? Хашогги убит.

Скрипаль, слава Богу, жив, но против России куча санкций, а в случае с Хашогги тишина. Это русофобский подход. Это повод. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали. Цель — сдержать Россию в качестве конкурента.

Про российское гражданство для украинцев из Донбасса

Бюрократия вечна, победить ее невозможно, жить без нее невозможно. Что касается принятия гражданства жителями востока Украины, то мы готовим поправки в законодательство. Мы хотим показать, что не стремимся к расколу ни русского, ни украинского народов.

А украинские власти их растаскивают. И за это им все прощают. Ваш украинский коллега говорил, как тяжело жить в Донбассе. А на Украине лучше что ли? Но власти все прощают. Сейчас придет очередной транш МВФ. Его потратят на то, чтобы выплатить долги в государственном секторе. А следующие поколения будут расплачиваться.

Вопрос про выборы в Хакасии и других регионах, где победили оппозиционеры

По поводу встреч. Только что завершились выборы в Приморье. Поэтому пока и встречи со всеми вновь избранными главами регионов не было. Но разве раньше не было оппозиционеров во главе регионов?

В Смоленске представитель ЛДПР, в Омске мэр — не единоросс. Любому избранному руководителю будем помогать. Но важно, чтобы он сам был на высоте и мог выполнять свои обещания.

Вопрос о влиянии санкций

Россия практически всю свою историю живет в ограничениях и санкциях. Посмотрите дипломатическую переписку конца 19-го и начала 20-го века. Это связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности.

Еще недавно думали, что уже и страны такой нет. Мы защищаем свои интересы — аккуратно, без хамство.

Экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Падение экономики на две трети было связано с падением цен на энергоносители. Санкции — лишь треть, может и меньше.

В ЕС до сих пор высокая безработица, где-то 15%, у нас 4,8%. Это тоже последствия санкционной политики, она и западным странам наносит ущерб. Плюс от этих санкций тоже есть. Доля отечественного транспортного машиностроения — 98%.

По некоторым ключевым направлениям — до 80%. Мы истратили на импортозамещение около 600 млрд рублей. Есть минусы, есть и плюсы. Мы хотели бы, чтобы мировая экономика развивалась без шоков, ограничений и нелегитимных действий.

Вопрос о возможности реставрировать социализм

Думаю, это невозможно. Элементы экономики, социальной сферы связаны с доходами. Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к бедным, выстраивание политики государства на снижение до минимума количества бедных, обеспечение подавляющего большинства услугами здравоохранения и образования — этим мы сейчас и занимаемся.

Вопрос о раздельном сборе мусора

Мы никогда этим не занимались, всегда сваливали все вместе. Тонны мусора было некуда девать. С развитием промышленности количество мусора только увеличивается. В Тихом океане целые острова пластика, размером с Францию. Нам для начала нужно ликвидировать незаконные свалки и запустить индустрию переработки.

Понимаю людей, которые выступают против строительства заводов. Но нужно просто, чтобы заводы были качественные и эффективные, заимствовать положительный опыт, например, Токио. Мы должны до 2024 года поставить 200 перерабатывающих заводов.

Вопрос об аналоге Крымского моста через реку Лену

Крымский мост — это и символ, и возможности для развития полуострова. То же самое относится и к мосту через Лену.

Нужно точно подсчитать стоимость моста. Нужно посмотреть, есть ли возможность развития города на другом берегу Лены, выхода на месторождения, создания инфраструктуры.

Вопрос об отношениях с Китаем

Растет уровень доверия, мы решили все проблемы, доставшиеся нам со времен СССР, сотрудничаем на международной арене, и это фактор, оздоровляющий мировую обстановку.

Вопрос о выводе войск США из Сирии

В целом я согласен с президентом США — вместе мы добились существенных успехов в борьбе с террористами из ИГИЛ*. В этом Дональд прав. А что такое выход? США уже 17 лет в Афганистане и каждый год говорят, что выводят войска.

Мы пока не видим признаков вывода войск. Мы все сделали для создания Конституционного комитета, согласовали список с Асадом, Турция согласилась, Иран согласился, представили список в ООН.

Читайте также: В Кремле объяснили фразу Путина «пусть потом не пищат» (ВИДЕО)

Но вдруг неожиданно с подачи наших партнеров из Франции, США и ФРГ выжидательную позицию заняла ООН, господин-Де Мистура. Надеюсь, что скоро список будет согласован, и начнется политический этап урегулирования, присутствие американских войск при этом не нужно. Если они приняли решение вывести контингент, то это правильно.

Вопрос о том, почему среди нацпроектов нет сельского хозяйства

Сельское хозяйство у нас давно нацпроект, и поддержка будет продолжаться. Не все страны ввели против нас санкции, так что мы не против всех ввели и контрсанкции.

Подавляющее большинство стран мира поставляет продукты на наш рынок, конкуренция сохраняется. У нас был рекордный урожай. Мы выполним все свои обязательства и контакты.

Вопрос про Крым

Если люди проголосовали, это не аннексия. Против людей в Крыму ввели, по сути, санкции. Если аннексия, то за что Украина ввела санкции? Значит, голосование признано? Вот в чем фишка.

Вопрос о том, когда Путин женится

Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать.

Вопрос о позитивной информации, роли журналистики

Сила в правде. В этой формуле заложено призвание СМИ. Только так СМИ могут завоевать доверие людей. В СССР все было политизировано, сейчас идет коммерсализация. В сфере жизненноважных вопросов нужно стремиться к максимальной объективности. Надеюсь, этот тренд сохранится.

Вопрос об Афганистане, о «Талибане»*, перспективах московского формата

Не помню тонкости резолюции, но то, что в Афганистане всё хорошо, — это далеко от реалий. Результаты выборов подсчитываются месяцами. Переговоры с талибами — может, это неизбежно, но нужно понимать, к чему они приведут. Нужно делать это публично, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Я думаю, это лежало в позиции МИДа. Регулирование может быть достигнуто только путем договоренности всех сторон. А до этого мы будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане. Мы будем развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.

Вопрос о протестном потенциале россиян, и протестах во Франции

Нужно обеспечить права граждан на выражение своей позиции. Но все они должны оставаться в рамках закона. События во Франции связаны с повышением цен на бензин, но это спусковой механизм, после чего выплеснулось недовольство в целом, в основном коренных французов. Оценивать действия властей Франции не корректно. Их правительство сознательно пошло на повышение цен.

Вопрос об иностранных агентах, о Бутиной, как смотрит на ситуацию в мировом православии

Что касается первой части вопроса — мы опирались на международный опыт, когда принимали этот закон. Речь идет о том, чтобы структура с иностранным финансированием была зарегистрирована. Я не вижу проблем в правоприминительной практике.

Политическая деятельность таких структур должна быть легализована. Православие. То, что происходит, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. На Украине создали эту раскольническую церковь.

Причем УПЦ МП была полностью независимая, они самостоятельно избирали иерархов. А сейчас какая зависимость от Турецкого патриархата. И деньги. Я думаю, мотив Варфоломея — зарабатывать на этом плюс подсказки Вашингтона.

Это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего развития украинского и русского народов. Меня беспокоит, что за этим идет передел собственности, который может приобрести кровавый характер. Жаль беззащитных безоружных людей.

Вопрос о телевидении

Когда коллеги предлагают двигаться по пути цифры, я согласен, что это улучшает качество и количество каналов. Но я спрашиваю, не останется ли в маленькой деревушке кто-то без телевидения? Мне обещают, что нет. Сейчас проверяют в Твери, потом еще несколько регионов. Была идея переходит резко, но я сказал: нет, нужно действовать очень аккуратно, не все могут себе позволить купить эти приставки.

Как может отразиться на России Brexit

Мы заинтересованы в восстановлении отношений с Британией, у нас работают флагманы британской экономики. Что касается Brexit . Референдум прошел. Тереза Мэй должна исполнять волю народа. Что ей делать? Посмотрю на реакцию, если на Brexit наплюют. В чем тогда смысл прямой демократии?

Вопрос про отношения с Арменией

У нас ничего не рухнуло, нам нечего восстанавливать, нужно развивать то, что создано.

Вопрос о том, не заигрались ли представители Газпрома

Надо, конечно, посмотреть, куда они там летали, что смотрели. Газпром работает в Германии и спонсирует Шальке 04. Посмотрю, куда они летают и на чем. Но газоснабжение в стране растет. Растут и продажи газа, основные доходы от экспорта. Газпром исходит из экономической целесообразности, но есть еще и социальные проблемы, обеспечение газом территорий.

Вопрос о гибели российских журналистов в ЦАР, ЧВК Вагнера и Евгении Пригожине, а также об аресте Льва Пономарева

Все мои повара — сотрудники ФСО, все это люди военные, если кто-то хочет приклеить ярлыки, это их дело. Есть даже такое понятие, как безопасное питание, мы его никому, кроме ФСО не передаем. По поводу Вагнера. Все должны оставаться в рамках закона. Можем закрыть ЧВК. Но там работает более 1 млн человек. Случившееся в ЦАР — трагедия.

У погибших остались близкие люди. Но ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку, не уведомив власти. Они приехали не как журналисты, а как туристы. Насколько мне известно, покушение совершили местные группировки. Мы держим ситуацию под контролем по дипломатическим каналам. Хочу через вас выразить соболезнование близким погибших.

Читайте также: На Херсонщине крестьяне жестоко избили десантников ВСУ

Про Льва Пономарева. Мы обсуждали этот вопрос. Суд принял это решение из-за призывов к несанкционированных акциях. Я не ставлю под сомнение справедливость этого решения.

Вопрос о пенсионной реформе

Я считаю, что раньше нельзя было этого делать, была низкая продолжительность жизни, соотношение работающих и неработающих было другим. Но количество работающих пенсионеров становится все меньше.

Да, сейчас это можно закрыть, 5–7 лет будем жить спокойно, но потом страна все равно будет вынуждена это сделать, но делаться все уже будет резко. Если бы я не видел объективных тенденций, я бы не разрешил это сделать. Понятно, что это вещи неприятные. Но неизбежные.

Вопрос о пытках в колониях и Цеповязе

Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры. Нужен и гражданский контроль. У нас есть соответствующие комиссии. Надеюсь, они сыграют свою позитивную роль.

Голые цифры — это не показатель того, что жить стало лучше или хуже. Рост зарплаты за год — больше 6%. Кто-то посмотрит и скажет: у меня этого нет. Это усредненная цифра. Объемы продаж — это показатель, отражающий реальное положение дел.

Последние годы у нас был минус по реальным располагаемым доходам населения. И вот только сейчас, в конце этого года будет небольшой плюс, если мы не будем учитывать выплаты пенсионерам в конце года. Растут объемы продаж. Растет покупательная способность, она возрождается.

Вопрос о Турции, об отношении к личности Ататюрка

Он вписал яркую страницу в сохранение и восстановление турецкой государственности и был большим другом России. Ататюрк создал современное турецкое государство.

Сегодня мы должны быть довольны развитием российско-турецких отношений, мы находим компромиссы по урегулированию сирийского кризиса. И наши турецкие партнеры также находят такие компромиссы. Наши экономические связи укрепляются. Турция — страна НАТО и в то же время проводит независимую политику. Велика роль президента Турции.

Вопрос о долларе, который покидает Россию, о блокчейне

В целом объемы расчетов в мире в долларах чуть-чуть снизились, сейчас это 62 с небольшим процента. А в России — 69%, так как наша нефть котируется в долларах. Объемы наших золотовалютных резервов снижаются.

Убирают рекламы обменных курсов, что вызывает вопросы граждан. Запрета хождения доллара нет. Реклама обменных курсов — это наведение порядка в сфере денежного оборота, борьба с серыми конторами. Роль рубля как резервной валюты немного возрастает, прежде всего, в расчетах между странами ЕврАзЭС.

Для укрепления рубля как резервной валюты надо: сократить волатильность, это удается в последнее время, держать низкую инфляцию. Надо совершенствовать механизмы расчетов между хозяйствующими субъектами и финансовыми организациями.

Вопрос от WSJ об угрозе со стороны России, хочет ли Путин править миром, цель внешней политики

Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром. И он не в Москве. У США большие расходы на оборону. Про Россию — это штамп, чтобы решать внутриблоковые вопросы, надо же против кого-то сплачиваться.

В Восточной Европе процветает русофобия, чтобы обеспечить свое внутриполитическое благополучие. Это эксплуатация фобий прошлого. Наша главная цель — обеспечить благоприятные условия для развития России, укрепления нашей страны внутри и для того, чтобы она заняла место как равный партнер среди равных на международной арене.

Вопрос про обманутых дольщиков

Это острая проблема. Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядок и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства.

Мы должны прекратить практику привлечения денег граждан, связанную с безответственным затем поведением. Деньги изымаются, а люди вообще ничего не получают. В этом корень зла. Нужно решать эту проблему, даже если это приведет к изменениям показателей в строительном секторе. Пострадавшим людям нужно помочь и не закрывать глаза на масштаб этой проблемы.

Вопрос о встрече с Трампом

Мы видим, что «родимые пятна прошлого еще присутствуют», но надеюсь, что мы достигнем дна наших отношений и начнем подниматься. Будет ли встреча с Трампом — я не знаю. Мы всегда говорим, что готовы, в том числе говорить по Сирии, по КНДР, по двусторонним отношениям. Нет такого суперглобального интереса — с США оборот уменьшается, Трамп продвигает идею возрождения экономики.

Думаю, что работа с Россией в этой сфере имеет значение. Сейчас поменяется власть в Конгрессе, будут новые атаки на действующего президента. Меня беспокоит, что внутри у них происходят изменения.

Трамп победил, но не хотят эту победу признавать. Или в Британии. Брексит прошел, а никто не хочет признавать. Это серьезный процесс. И западные эксперты уже рассуждают на эту тему. Все равно мы должны выстраивать двусторонние отношения.

Вопрос о здоровье Путина

Не дождетесь! Моё здоровье — как у всех. Занимаюсь спортом, в межсезонье гриппы и т. п. Сейчас все в порядке.

Предложение о создании министерства идей РФ. У нас МЭР должно выполнять эту функцию, но готов обсудить наполнение, чем оно должно заниматься.

Вопрос о допинге

Мы сами в значительной степени виновны. Применение допинга ведь было. Но этого никогда не было на государственном уровне. Мы не смогли организовать должным образом работу по борьбе с допингом.

Наверное, на 100% мы от допинга не избавились, но работа была проведена колоссальная. Это не только наша беда, он есть во всем мире. Мы должны стремиться к нулевому применению. Сейчас в РФ находится комиссия ВАДА. Надеюсь, элемент политизации в этой сфере будет полностью изжит.

Вопрос о лекарствах

Нужно наводить порядок многовекторно. Наши аналоги ничем не хуже импортных. нужно, чтобы врачи больше думали о лечении пациентов, а не о сотрудничестве с производителями. Но это не значит, что нужно полностью избавляться от импортных лекарств.

На 700 млн мы проэкспортируем наших лекарственных препаратов. 30% — это отечественные препараты на внутреннем рынке. Сейчас мы производим 80% жизненно необходимых лекарств. Все больше это не просто дженерики, а первоначальная субстанция, которая изготавливается в России. Медицинская промышленность работает.

Читайте также: В Европарламенте рассказали о «рождественском подарке» для России

*Запрещенная в РФ террористическая организация.