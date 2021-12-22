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Перспективный двигатель ПД-14

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Познавательно о разработке перспективного двигателя для отечественной гражданской авиации, производство которого стартовало в прошлом году.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7313760.html
Метки: авиация, Видео, промышленность, технологии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28704 5554
    Русофил только что

      Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году.[9] Двигатель начал разрабатываться в 2008 году, первые наземные испытания прошли в 2012 году, первые лётные испытания — в 2015. В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю «сертификат типа», подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.[5] Первый полёт на серийном самолёте МС-21-310 состоялся в декабре 2020.[10] Разрешение на серийное производство было получено в феврале 2021[11]. Первое коммерческое использование ПД-14 планируется на самолёте МС-21-310 в 2022.[12]
      ———
      16 лет
      миллиарды денег
      Нo
      Как двигатель запoрoжца на фoне Бoинг
      Еще в 2015 году Американская корпорация Pratt & Whitney, запустила в коммерческую эксплуатацию свой новый двигатель PW1000G, который по своим техническим характеристикам точь в точь напоминает Российский ПД-14.
      ———
      Не надo ждать самoлей и автo.
      в РФ этo делать не будут.

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