Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году.[9] Двигатель начал разрабатываться в 2008 году, первые наземные испытания прошли в 2012 году, первые лётные испытания — в 2015. В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю «сертификат типа», подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.[5] Первый полёт на серийном самолёте МС-21-310 состоялся в декабре 2020.[10] Разрешение на серийное производство было получено в феврале 2021[11]. Первое коммерческое использование ПД-14 планируется на самолёте МС-21-310 в 2022.[12]
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16 лет
миллиарды денег
Нo
Как двигатель запoрoжца на фoне Бoинг
Еще в 2015 году Американская корпорация Pratt & Whitney, запустила в коммерческую эксплуатацию свой новый двигатель PW1000G, который по своим техническим характеристикам точь в точь напоминает Российский ПД-14.
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Не надo ждать самoлей и автo.
в РФ этo делать не будут.