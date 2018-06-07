Военно-транспортный абсурд или просто вредительство?

Свежие новости из мира авиастроения. Первую озвучил вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин – существует возможность возобновить производство сверхтяжёлых транспортников Ан-124 «Руслан». Вторая – началось эскизное проектирование среднего военно-транспортного самолёта Ил-276.

Первая мысль – наконец зашевелились, ура! Вторая – что-то странно всё выходит. Опять всё через одно место. Зачем бодаться с Украиной за права на «Руслан»? Есть же свой проект сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-106, в котором учтён опыт эксплуатации Ан-124. Чтобы восстановить производство «Русланов» в Ульяновске, потребуется не меньше времени и денег, чем на создание собственного самолёта. А что же Ил-276? Ранее его называли Ил-214, затем МТА (Medium Transport Aircraft), и МТС (многоцелевой транспортный самолёт), и, наконец, СВТС (средний военно-транспортный самолёт). Он имеет в активе длиннющий шлейф договоров, переговоров, согласований. Судя по всему, уже окончательно ясно, что Ил-276 как международный российско-индийский проект не состоялся, и принято решение создавать эту машину самостоятельно, на свои деньги.

Во всём виновата Сирия

Военная компания в САР показала крайнюю необходимость обеспечения мобильности и снабжения вооружённых сил. Надёжный воздушный мост между Арабской Республикой и Россией – вопрос номер один для успешного ведения боевых действий против боевиков ИГ[end_short_text] (организация, запрещённая в России) и сдерживания так называемых партнёров в регионе. С тяжёлым транспортником вопрос решён – перенесли производство и начали строить в Ульяновске Ил-76МД‑90А. И модернизировать там же, на мощностях «Авиастар-СП», строевые Ил-76, построенные ещё на ташкентском авиазаводе. Самолёт способен перевозить до 60 тонн грузов и вполне удовлетворяет запросам военных.

С гигантскими «Русланами» всё куда сложнее. Разработчик – «Антонов» (Украина). Уникальные двигатели Д‑18 – «Мотор Сич» (Украина). Да, когда-то самолёты строились в Ульяновске, но в кооперации с украинскими коллегами. А сегодня делать ставку на кооперацию с Киевом может только отчаянный оптимист. Поддерживать лётную годность сверхтяжёлых Ан-124 Военно-транспортной авиации будут специалисты «Ильюшина» – им это поручено правительством страны. Гнать в Киев самолёты Минобороны России и других госструктур для регламентных работ и продления ресурса никто не будет. То, что Ан‑124 необходим вооружённым силам, – факт. Только в его чреве помещаются мобильные установки ЗРК С-300 и С‑400, другая крупногабаритная техника.

И вот в минувшие выходные член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире радиостанции «Говорит Москва» объявил, что авиастроители готовы глубоко модернизировать «Руслан» и возобновить его производство под новым брендом. «По всем международным правилам мы должны нести эту марку – Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этот самолёт. А изменения будут». Он считает, что российские конструкторы внесли не меньший вклад в разработку самолёта по сравнению с украинскими. Трудно спорить – Ан-124 создавался в Советском Союзе, первый полёт совершил в 1982 году, именно под него был построен авиазавод в Ульяновске, ныне АО «Авиастар-СП». То есть моральное право вроде как имеем.

И в этом случае нас ждёт дорогостоящий аттракцион, который грозит вылиться в конфликт с международными авиационными властями, с той же ИКАО. «Антонов» дождётся, когда мы ценой огромных усилий и финансовых вливаний начнём строить модернизированные «Русланы», а затем, потирая ручки, подаст на Россию в суд. Они уже поспешили ответить на планы ОАК через украинское издание «Обозреватель»: «Только разработчик самолёта – ГП «Антонов» – обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и лётной годности самолётов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции». Про экспортные продажи этого самолёта и его эксплуатацию в гражданской авиации можно будет смело забыть.

И даже если этот самолёт назовут не «Руслан», а «Слон», украинцев это не остановит. Почему «Слон»? Да потому что на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском ЦАГИ представил концепт перспективного сверхтяжёлого транспортника под названием «Слон». Очень сильно напоминающий Ан-124. Длиннее, большей грузоподъёмности, около 180 тонн, но внешне вполне узнаваемый.

Есть ещё одно ключевое препятствие для создания сверхтяжёлого дальнего транспортного самолёта, что «Руслана», что «Слона» или Ил-106. Нет отечественного двигателя большой мощности… ПД‑35 с тягой от 35 тонн и выше находится на стартовой позиции, значит, до готовности предсерийных образцов пройдёт не менее десяти лет. И вся эта публика – что в погонах, что в правительстве, делает вид, что не знают: в знаменитом КБ им. Кузнецова разработан и почти прошёл лётные испытания уникальный двигатель НК-93. С фантастической тягой в 22 тонны, малошумный и недорогой. На складах КБ их лежит 9 штук на ответственном хранении. Для завершения лётных испытаний надо всего 300 млн рублей. Но дело по его умерщвлению, начатое министром Христенко и Погосяном, продолжает министр Мантуров. А это значит – бестолковые и малограмотные жуликоватые чиновники продолжат дразнить гусей в Киеве и раздуваться от собственной значимости. Чтобы в результате заняться любимым делом – пойти с поклоном в кабалу к западным двигателестроительным концернам. Но, пардон, как же санкции? Да и не в правилах Минобороны принимать на вооружение авиатехнику с иностранными комплектующими.

Туполев не ко двору

На десятом этаже в здании концерна «Туполев» пылится полноразмерный макет среднего военно-транспортного самолёта Ту-330. Про этот самолёт можно говорить много и долго. Конструктивно это высокоплан, с рампой, двумя двигателями на пилонах под крылом. Грузоподъёмность – до 35 тонн. То есть золотая середина между лёгким (до 6 тонн грузов) турбовинтовым военно-транспортным Ил-112В, который готовят в Воронеже к первому полёту в этом году, и тяжёлым Ил-76. Основной средний военный транспортник Ан-12 (до 21 тонны), который строили с 1957 по 1973 год, можно сказать, ушёл со сцены, его фактически нет. С 1981 года он выпускается в Китае под названием Shaanxi Y-8. Но это не про нас.

В нулевых годах уже начали делать стапели в Казани и готовились строить первые 10 самолётов Ту-330. Но появился конкурент в виде украинского Ан-70, у которого «Туполев» выигрывал по всем параметрам. Но лоббисты продавили антоновскую машину. А с 2005 года Михаил Погосян вообще запретил любое упоминание перспективных туполевских разработок. Под каток попали Ту-330, Ту‑334, Ту-324 и Ту-414. Поэтому смотрю и дивлюсь на Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 года №728, где в пункте 13 записано: «Создание Ту-330 грузоподъёмностью 35 т – 2002–2012 гг., ОАО «Туполев», КАПО. Сертификация в 2012 г.» Это Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

А самолёта, как вы понимаете, нет. И вот сегодня, вместо обоснованного военными Ту-330, на который готова рабочая конструкторская документация, запускают эскизное проектирование Ил-276. Он имеет меньшие габариты грузовой кабины, меньшую грузоподъёмность. Опять игры лоббистов?

Что интересно, именно Ту-330 изначально проектировался сразу под несколько двигателей. Пермский ПС-90А, самарский супердвигатель, опередивший время НК-93 и зарубежные соответствующего класса тяги. Сразу вспоминаются подлые отмазки чиновников Минпромторга и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), что НК-93 не делают потому, что для него нет самолёта. Картина неприглядная – угроблен перспективнейший двигатель, нет среднего военно-транспортного самолёта с выдающимися характеристиками. Ответственность за нанесение вреда государству никто не понёс, торжество абсурда в авиастроении продолжается. Может, стоит В. Путину заменить явных и тайных вредителей в Минпромторге и ОАК на грамотных специалистов, а заодно возродить МАП – министерство авиационной промышленности? Надоело удивляться…

Царь, проснись!!!