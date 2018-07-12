«Аполлон – 13»: „Космический” полёт по маршруту „космодром – Северная Атлантика – Мурманск” (2)

Самое время познакомиться с описанием внешнего вида мурманской капсулы, которое оставил нам А.В. Благов. Он специализировался на разработке спускаемых аппаратов космических кораблей. А капсула «Аполлона» это и есть спускаемый аппарат. А.В. Благов так описывает увиденную им мурманскую капсулу [7].

Нет, и такой вариант в случае мурманской капсулы не проходит, поскольку при парашютных испытаниях должна сбрасываться капсула, практически тождественная настоящему космическому кораблю. Потому что спуске на парашюте проверку проходит не только парашютная система, но и сам корабль. Дело в том, что в момент приводнения капсула испытывает сильный удар. Могут образоваться неожиданные течи воды. В итоге, капсула может попросту утонуть. Но как проверить капсулу на такое воздействие, если в ней нет ни окон, ни люка?

На самой вершине мурманской капсулы видны широкие раструбы, служащие для выпуска парашютов. Может быть, мурманская капсула использовалась для обработки надёжности системы парашютного спуска? Например, сбрасывалась с самолёта с высоты 7-10 тысяч метров?

Обратите внимание, что у «мурманской» капсулы нет люка. Нельзя же считать люком некий трапецеидальный вырез, наглухо закрытый накладкой, привинченной несколькими десятками болтов? И окон (иллюминаторов) у этой капсулы нет. Глухой котёл, да и только. Поэтому исключаются все мыслимые варианты использования мурманской капсулы с присутствием внутри неё астронавтов.

Сам ледокол виден на заднем плане. Его легко опознать по номеру на его борту – «280».

2) эта капсула прилетела из стратосферы (то есть, из ближнего космоса)

1) эта капсула не предназначена для пребывания в ней астронавтов, и

Завинченное на много болтов отверстие, тёмно – серые пятна на поверхности капсулы и её почерневшее дно показывают, что:

Илл.6. Другая фотография мурманской капсулы (а) и её фрагмент (б). Снято перед погрузкой на американский ледокол.

Вот теперь мы можем со знанием дела разглядывать мурманскую капсулу. Фотография, приведённая на илл.1, не позволяет её хорошо рассмотреть – не тот ракурс, не то качество. Но есть более подходящая для этой цели фотография (илл.6).

Эта капсула не вызывает никаких вопросов. Есть дверца люка – значит, в капсулу могут свободно и быстро заходить и выходить из неё люди. Видны два иллюминатора (какой дом без окон?). Такое «котельное железо» вполне могло использоваться для тренировок эвакуации астронавтов после приводнения капсулы. То, что оно не снабжено системой парашютного спуска (отсутствуют патрубки для выпуска парашютов), – не смущает. Просто на этой капсуле могут отрабатываться именно вопросы эвакуации.

Посмотрим сначала, как выглядит настоящая тренировочная капсула «Аполлона» (илл.5), чтобы было с чем сравнивать.

Для всего личного состава советского ВМФ это были обычные учения необычного масштаба. И только очень немногие знали, что под их прикрытием будет осуществлена важнейшая спецоперация – захват в Атлантике муляжа «лунного» «Аполлона-13».

Так что в апреле 1970 года было и кому найти находку, и кому доставить её в Мурманск. (Апрель, кстати, вполне вписывается в расплывчатое уэйдовское «начало 1970 года» ).

На всякий случай запомним, 29 скрытно развёрнутых судов и кораблей, 43 подводные лодки и 19 авиаполков . Кто-нибудь представляет себе, как можно скрытно в океане развернуть надводный корабль? Один? А 29? Но развернули, уже к 11-му, думаю, развернули. (Первый эшелон).

«К 14 апреля было завершено скрытное наращивание сил до 60 % стратегических ПЛ и до 40 % остальных сил постоянной готовности, и формирование ударных группировок флота.В Атлантическом океане, Норвежском и Баренцевом морях были развёрнуты силы в количестве 40 подводных лодок, в том числе 10 атомных, 21 надводного корабля и восьми вспомогательных судов, а также силы авиации флота в полном составе — 10 авиаполков. От взаимодействующих объединений участвовали 3 подводные лодки Балтийского флота, 4 авиаполка Дальней авиации, 5 авиаполков и эскадрилья 10-й Отдельной армии ПВО.

Так вот в апреле 1970 года этот «фокус» у американцев не прошёл бы. Потому что как раз ко времени старта «Аполлона-13» начались мощнейшие учения советского ВМФ «Океан», и в Атлантику загодя вошли десятки советских военных кораблей.

Найти американскую капсулу в водах Атлантики и взять её «без спросу» – это ещё полдела. Её ещё надо доставить в советский порт. До Мурманска – тысячи миль океана, и на этом пути любой корабль НАТО может остановить «рыбака», досмотреть его и отнять американское имущество.

Наша точка зрения: 1970 год подходит по многим признакам и, как год потери, и как год находки!

Примечательно, что в современном варианте статьи Уэйда [5в] пассаж об «Аполлоне-13» исчез. Видимо в НАСА поняли, что в данном случае указанный пропагандистский приём не только не сработал, но дал обратный результат.

«специалисты ЦКБМ ездили в Мурманск посмотреть на этот «подарок судьбы»… В общем, это был металлический, очень хорошо сделанный из толстого оцинкованного железа, без следов коррозии, габаритно-весовой макет командного модуля Apollo. Судя по всему, технология изготовления была рассчитана на небольшую серию. К сожалению, до нас дошел только комплект светового поискового маяка с оригинальной оптической схемой остекления фонаря. Все было предельно просто… Даже теплозащита никак не имитировалась».

Всё в этом описании согласуется с нашей версией о том, что «на Луну» стартовали муляжи космических кораблей.

«Судя по всему, технология изготовления была рассчитана на небольшую серию»…

А как же иначе? Ведь американцы объявили всего об 11 полётах ( А-7 , А-8, А-9 , А-10, А-11, А-12, А-13, А-14, А-15, А-16 и А-17). Номера А-7 и А-9 якобы летали на низкую околоземную орбиту, остальные – якобы на Луну. Всего для этой программы требовалось 11 муляжей. Поэтому конструкция муляжа и была рассчитана на малую серию. Сравните это с нашим кораблём «Союзом». Он впервые появился в конце 60-х. И служит до сих пор (разумеется, постоянно совершенствуясь). Наверное, уже пара сотен «Союзов» побывала на орбите. «Союз» сегодня является единственным кораблём, который доставляет экипажи на международную космическую станцию. Так что, если корабль создаётся по настоящему, а не имитируется, то у него очень долгая жизнь и очень большая серия.

«Даже теплозащита никак не имитировалась».

А зачем имитировать или, тем более делать, теплозащиту для изделия, которое и на низкую околоземную орбиту не выходило? При спуске же с меньших высот металл, хотя и сильно нагревается, но и без теплозащиты выдерживает вхождение в полные слои атмосферы.

Теперь посмотрим на поверхность мурманской капсулы. Обратим внимание на обширные тёмно – серые участки на её поверхности и некоторые отдельные серые потеки на более светлой поверхности. И почерневшее дно! Откуда они взялись?

Грязь? Может быть, она облепила мурманскую капсулу? Право, это трудно представить! Прежде чем попасть в плен, капсула «умылась» в морской воде. После доставки в СССР её почти пять месяцев обследовали наши специалисты. Неужели, они её испачкали? И, наконец, неужели советская сторона настолько не уважала себя, что не позаботилась представить капсулу в чистом виде? Абсурд!

Ржавчина? То, что поверхность капсулы проржавела, исключается. «Без следов коррозии» – отмечал А.В. Благов. А ведь Благов осматривал капсулу лично, а не по фотографии. Думается, что конструктор-проектант спускаемых космических аппаратов не нуждался ни в чьей подсказке, чтобы распознать следы коррозии.

Нагрев! Остаётся ещё одна возможность: считать, что и тёмные поля, и отдельные тёмные следы на капсуле – это последствия сильного разогревания капсулы, рассекавшей встречные потоки воздуха. Они возникли, прежде, чем капсула достаточно затормозилась и в дело смогли вступить парашюты. Тепловое воздействие на боковую поверхность было вполне умеренным, так что отдельные участки этой поверхности сохранили свою изначально светло – серую окраску.

Напомним, что мурманская капсула, согласно А.В. Благову, была сделана из оцинкованного железа и не имела теплозащиты. Поэтому она не могла прилететь с орбиты. Не имея теплозащиты, она просто бы сгорела и развалилась на куски при возвращении с орбиты.

Капсула не могла быть сброшена на парашюте с транспортного самолёта. Потому что при сбросе с самолёта, капсула пролетает небольшое расстояние от самолёта, после чего вступает в действие парашютная система. Никакого существенного нагрева при этом, конечно, быть не может. В этом случае капсула опустилась бы на воду такая же чистая, какой её выбросили с самолёта.

Эта капсула «упала из космоса», точнее из ближнего космоса, то есть из стратосферы

Воспользуемся ещё раз теми крохами информации, которые достались нам от показной американской гласности. В «Нью-Йорк Таймс» мы ничего не найдём. Поэтому обратимся к публикациям в более мелких изданиях. В подавляющем большинстве из них повторяется рефрен о том, что в Мурманске якобы передана тренировочная капсула ВР-1227. И нигде не приведён прямой текст сообщения ТАСС, направленного в США. Тем не менее, некоторые издания, хоть и частично, но передали отдельные прямые строки ТАСС. Прочитаем ещё раз сообщение из Kingsport News, Saturday, September 5, 1970 (всего одну строку!):

Kingsport News , суббота, 5 сентября, 1970 Kingsport News, Saturday, September 5, 1970

Русские возвращают американский лунный корабль



ВАШИНГТОН (UPI) — … ТАСС сообщило, что капсула была запущена в космос…

Прочитаем несколько строк из сообщения из The Stars and Stripes, Sunday, September 6, 1970:

The Stars and Stripes, воскресенье, 6 сентября, 1970 The Stars and Stripes, Sunday, September 6, 1970

Россия заявляет, что найдена и будет возвращена капсула Аполлона



МОСКВА (UPI) — Советы вытащили из океана американскую космическую капсулу – компонент программы полётов на Луну «Аполлон», и в эти выходные они собираются вернуть её американским официальным лицам, заявило государственное информационное агентство ТАСС.

Заявление ТАСС из трёх параграфов, сделанное днём в пятницу, дало первые подозрения, что у русских есть какой-то американский космический аппарат.

«Экспериментальная космическая капсула, запущенная по программе Аполлон и найденная в Бискайском заливе советскими рыбаками, будет передана представителям США», — говорится в нём.

«Советы сообщили, что у них имеется нечто упавшее из космоса и принадлежащее нам, и что это находится в Мурманске…

Теперь добавим к американской информации то, что нам удалось установить путём собственного анализа: а именно то, что:

мурманская капсула не спустилась с орбиты,

мурманская капсула не была сброшена на парашюте из транспортного самолёта.

С какой же высоты тогда прилетела мурманская капсула? Ответ возьмём из «золотой середины». Будем считать, что капсула упала с той высоты, которая находится между потолком полёта транспортных самолётов (≈10 км) и низкой околоземной орбитой (≈ 200 км). То есть, капсула упала из достаточно высоких слоёв стратосферы (несколько десятков км).

Итак:

1) «Советы» вытащили из Атлантического океана американскую космическую капсулу – компонент программы полётов на Луну «Аполлон». Неопределённое слово «нечто»указывает на то, что «Советы» недоговаривают что-то существенное. И это «нечто» «упало из космоса».

2) Неоднократно повторенные в американских источниках слова «упавшее из космоса» вполне справедливы. Только надо бы добавить одно уточняющее слово – «упавшее из ближнего космоса».

Капсула имеет вид усечённого конуса. Такая капсула вторгается в плотные слои атмосферы дном вперёд и с небольшим наклоном к своей продольной оси. Поэтому и дно капсулы обжигается более сильно, чем боковые стенки. И это прекрасно видно на илл.6. Стенки от нагрева только посерели, а дно (виден его край) почернело.

Так, что же за капсула стоит перед нами на илл.6? Она – 1) не тренировочная, 2) на орбите не была, и 3) прилетела из стратосферы.

Остаётся одно – перед нами муляж космического корабля «Аполлон». И номер его – «13», потому что дело происходит в 1970 году, а в этот год НАСА запускало только «Аполлон-13».

Слово «муляж» не следует путать со словом «макет». Макетирование широко используется при создании новой техники. На макетах отрабатывают те или иные функции будущего цельного изделия. От муляжа же требуется только совпадение его внешних форм с формами обозначаемого космического корабля. Его можно сравнить с манекеном, стоящим в витрине магазина. Сидит хорошо костюм на манекене – и ладно!

Почему американцы не топили муляжи «Аполлонов, а спасали их?

Муляжи «Аполлонов», согласно [3,4], приводнялись в акватории Атлантического океана к юго-западу от Азорских островов. Американцы считали, что их трюк с запуском «Аполлонов» в Атлантику не известен противнику. Ещё бы – только на спецоперацию прикрытия «Кроссроуд» четверть миллиарда долларов затратили. И вдруг – такой «подарок» в Мурманске, которого лучше бы не видеть!

А почему американцы спасали муляжи «Аполлонов» в Атлантическом океане? Почему не топили такую опасную потенциальную улику? Почему вместо этого они оснащали муляж парашютной системой для спуска и устанавливали на муляжах световой маяк для облегчения поиска в тёмное время суток? На предмет, предназначенный утонуть, световой маяк не ставят. Наличие светового маяка однозначно указывает на то, что приводнявшиеся муляжи разыскивали и подбирали с поверхности океана американские военные корабли.

Так что, то, что американцы спасали муляжи «Аполлонов» – это факт!

А вот почему американцы обязательно вылавливали свои муляжи, об этом мы можем лишь делать предположения. Верны они или нет – не имеет принципиального значения для выводов статьи! Но поскольку читатели часто задают такой вопрос, то автор готов поделиться своими предположениями.

Одна из возможных причин может заключаться в том, что уже в те годы глубоководные исследовательские аппараты позволяли найти и сфотографировать предмет, затонувший на глубине до 4-5 тысяч метров (в Северной Атлантике большие глубины отсутствуют). И у СССР такие аппараты были! Представьте себе такую ситуацию. Мистификация каждого полёта «Аполлонов» «на Луну» заканчивалась спектаклем приводнения капсул в акватории близ Гавайских островов в Тихом океане. Из этих капсул встречающим спасателям являлись живые и здоровые «астронавты». Весь спектакль широко освещался всеми подконтрольными НАСА СМИ, а от них – и всеми мировыми СМИ. Как бы себя чувствовали американцы, если бы в подходящий момент Советы продемонстрировали бы миру капсулы «Аполлонов», лежащие на дне Атлантического океана и сфотографированные подводными глубоководными аппаратами?

Вторая возможная причина – это то, что внутри муляжей могла располагаться и какая-то ценная аппаратура, представляющая интерес для организаторов и исполнителей лунной аферы. И после спасения муляжа эту аппаратуру из него доставали. Что на это указывает? Да, наличие того самого отверстия на боковой поверхности муляжа (илл.1 и илл.6). В это отверстие легко пролазит человек, что необходимо, если в капсулу нужно поставить некую аппаратуру. Но если эта аппаратура настолько важная, что её надо не только установить, но и изъять из капсулы после её приводнения и спасения, то это отверстие нельзя заделывать наглухо (например, заваривать). Самое простое решение в этом случае – болты! И мы их видим на илл.6.

Как муляж «Аполлона-13» очутился в Мурманске? Подвиг разведчиков.

Как же муляж «Аполлона-13» очутился в Мурманске?

Разведданные о том, что у американцев с Луной дело не чисто, по мнению автора, были у советского руководства уже до 1969 года. Иначе, зачем советские разведывательные корабли устраивали слежку за запусками А-9, А-10 и А-11 в марте, мае и июле 1969 года (см. операция "Кроссроуд")? Два, четыре, и, наконец, семь кораблей радиоразведки послали в нейтральные воды около космодрома. Слежение, по – видимому, позволило установить район падения муляжей «Аполлонов». Иначе бы мурманскую капсулу не нашли. Слишком велик Атлантический океан. Но важно осознать, что до поимки этой капсулы, у СССР кроме подозрений, не было никаких вещественных доказательств лунного обмана. Вот для получения вещественного доказательства и потребовалась спецоперация.

11 апреля 1970 года в 19 часов 13 минут по Гринвичу с американского космодрома стартовал «Аполлон-13» . В акватории океана близ Азорских островов уже был глубокий вечер, быстро переходящий в тёмную тропическую ночь (12 апреля). Очень благоприятное время для тех, кто готов «встретить» приводнившийся муляж вместо его хозяев – американцев. И охрана для «спецрыбаков» была если не рядом, то и не очень далеко. Ведь наращивание сил советского ВМФ в Северной Атлантике продолжалось!

По – видимому, выдающуюся роль в этой спецоперации сыграла советская АПЛ К-8. «Приключениям» этой АПЛ посвящено достаточно много произведений жанра «исторического романа», причём, понять, что в них является вымыслом писателя, а что отражает реально произошедшие события, очень непросто. Эти источники утверждают, что с АПЛ К-8 произошла драматическая история, причиной которой был пожар. Все эти произведения (16 источников!) также проанализированы в статьях [3,4].

Беспристрастный же анализ, осуществлённый авторами работ [3,4], показывает, что на К-8 никакого пожара не было. Воспользуемся краткой справкой об истории аварий русских подлодок за 100-летний период [16]:

«С гибнущей подводной лодки спасались редко. Разве что капитан даст команду на всплытие и на оставление корабля. Вот только хватит ли у него на это смелости? Если хватит, то люди останутся живы, а командир пойдет под суд». Александр Покровский, писатель, бывший подводник.

«С 1904-го по 2004-й год на флотах России – СССР – РФ, то есть за 100 лет произошло 69 аварийных случаев с ПЛ, повлёкших за собой гибель людей. http://www.kommersant.ru/doc/599326/print

29 случаев - оргвыводов не последовало,

38 случаев – заключение в крепость при царе, расстрел или лагеря при Сталине, партвыговоры при Брежневе.

Только в 2-х случаях были награждения:

1 (один) случай – 1972 г. Лодка К-19 – 2 награды. Командиру – орден Красного Знамени за спасение лодки с баллистическими ракетами на борту и командиру десятого отсека – орден Красной Звезды за спасение людей. И всё.

1 (один) случай – 1970 г. – 122 награды! Закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждены ВСЕ офицеры, мичманы и матросы экипажа К-8, а командиру присвоено звание Героя Советского Союза».

Итак, в практике не только советского, но и царского подводного флота сложилось, что за настоящий пожар на подлодке её командир (и не только он!) идут под трибунал. За 100 лет на 69 аварийных случаев приходится только 2 случая, когда после аварии ПЛ следовали награды. Причём случаи эти – явно не равнозначные. Один случай – 2 награды двум человекам из всего экипажа, другой случай – 122 награды всему экипажу!

За что наградили весь экипаж К-8? За пожар на собственной подлодке?! Это абсурдно. Кроме того, не бывает пожара без виновников. Хотя бы наказали виновников пожара. Но есть только награждённые. Значит, не было и пожара на К-8!

НАГРАЖДЕНИЕ АБСОЛЮТНО ВСЕГО ЭКИПАЖА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ И СЛАЖЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ВСЕГО ЭКИПАЖА СОВЕРШЁН ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОДВИГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

По мнению авторов [3,4], основанному на различных строго документальных источниках, в спецоперации участвовали и надводные корабли советского ВМФ, и несколько подлодок. Как написал автору данной статьи соавтор работ [3,4]: «Настоящая К-8 воровала, а поддельные К-8 «горели» и отвлекали внимание».

Как технически был осуществлён захват муляжа А-13? Об этом можно только догадываться.

Очевидно, что подлодка должна была всплыть очень точно в районе приводнения муляжа и сделать это сразу после его приводнения. Затем надо было быстро осуществить крепление захваченной капсулы к корпусу АПЛ (возможно, с помощью отряда военных водолазов – сверх положенного штатного состава на лодке была команда из 10-12 таинственных «стажёров»). Поле чего АПЛ должна была быстро погрузиться и уходить, пока американские корабли не подоспели. Причём, уходить с минимальным шумом, потому что на каждом военном корабле есть техника для гидроакустического обнаружения подлодок.

Без слаженных и буквально отточенных действий всего экипажа выполнить всё это невозможно. Ошибка одного человека могла привести не только к провалу всей спецоперации, но и к гибели самой подлодки вместе с экипажем. Это было поистине боевое задание, в котором наказание за ошибку – смерть! Если бы К-8 замешкалась, то подоспевшие американские корабли не стали бы церемониться с ней. Тем более, что основания для её уничтожения у американцев были неоспоримыми со всех точек зрения. Но экипаж К-8 не подвёл, за что и был награждён в полном составе.

Вполне возможно, что описанный вероятный сценарий не смог отразить все основные реальные события. Но в том, что именно К-8 сыграла выдающуюся роль в захвате капсулы, сомнений нет. Об этом говорит 100%-ное награждение правительственными наградами всего экипажа.

А как после пленения фальшивый «Аполлон-13» был доставлен в Мурманск? Можно уверенно сказать только то, что приплыла она на одном из судов советского ВМФ.

Почему же американцы так упорствуют в том, что мурманская капсула была простым котельным железом? Потому что, как написано в [3], «единственной возможностью вернуть капсулу «Аполлона-13» домой на глазах у общественности было лишь представить эту капсулу, как «котельное железо»».

Это – краткое изложение лишь части материалов подробного исследования, проведённого авторами [3,4]. Любознательный читатель найдёт в этих работах множество дополнительных материалов.

Роковое заблуждение брежневского руководства СССР

С момента поимки Советским Союзом мурманской капсулы для США возникла угроза разоблачения лунной аферы с предоставлением капсулы как улики в качестве доказательства. Это грозило как для самих США, так и для всей западной системы ценностей трудно прогнозируемыми по масштабу, но однозначно негативными последствиями. Почему же советское руководство не воспользовалось этой возможностью? Ведь именно по его распоряжению и была организована блестящая по исполнению и грандиозная по масштабу спецоперация по захвату капсулы А-13.

Дело в том, что с приходом в 1964 году к власти партийного руководства во главе с Генеральным секретарём Л.И. Брежневым прежняя политическая линия, заключавшаяся в противостоянии с Америкой, стала разворачиваться в сторону налаживания дружеских отношений с США. Это не означало прекращения гонки вооружений и противостояния по множеству отдельных конфликтов. Потому что американцы не станут договариваться со слабым «партнёром».

Короче, брежневское руководство начало искать точки сближения (по его мнению!) с руководством США. Так зарождалась так называемая политика разрядки международных отношений. Она коснулась и вопросов космического соперничества США и СССР. Первые переговоры в этом направлении начались ещё в 1966 году [9].

С поимкой муляжа капсулы «Аполлона-13» у СССР появилась возможность усиления давления на американцев. Чем больше знаешь, тем больше можно запросить в обмен на молчание. И советское руководство решило использовать полученный козырь не для разоблачения американцев, а для торга с ними по важнейшим вопросам мировой политики.

Суть сделки была проста и примерно такова:

СССР закрывает глаза на американский обман с Луной, а США взамен начинает сотрудничать с СССР и в политике, и в экономике.

Это означало, что за обещания американской дружбы советское руководство продавало лидерство СССР в космосе, а вместе с ним и её международный престиж страны. Более глупой и недальновидной сделки трудно представить!

Показательно, что капсулу вернули в сентябре 1970, а всего через месяц, в октябре начались новые переговоры по сотрудничеству в космосе. А с 1971 года косяком пошли советско-американские соглашения такого рода, о которых ранее и мысли не возникало [9].

К разочарованию советского руководства политика разрядки прожила недолго – лишь до тех пор, пока американская пропаганда не закрепила в сознании человечества образ США, как победителя в лунной гонке и, соответственно, как ведущей научно-технической державы.

Для советского руководства политика разрядки закончилось в полном соответствии с известной поговоркой – «пошёл за шерстью, вернулся стриженным».

К 1980 году американцы окончательно покончили с политикой разрядки и демонстративно объявили бойкот Всемирной Олимпиаде, проводившейся в Москве. А 1991-й стал концом самого СССР, как единого государства. В мире остался один гегемон – США. Завершить этот отрезок хочется словами академика РАН, советника президента РФ С. Глазьева [10]: «хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними.Они свои отношения строят исключительно на позиции доминирования. Как мы видим на протяжении всей многовековой истории, они стремятся подчинить себе партнера и заставить его плясать под свою дудку».

Заключение

Не «котельное железо» увозил в сентябре 1970 года из Мурманска американский ледокол «Южный ветер»! На его палубе стояло убийственное для США вещественное свидетельство лунной аферы – муляж капсулы «космического» корабля «Аполлон-13», запущенный с космодрома якобы на Луну, но летевший в Атлантику.

Взятие в плен этого муляжа – это выдающийся подвиг советских разведчиков! Всех – от рядового водолаза до высокопоставленных авторов и организаторов этой операции.

И остаётся только глубоко сожалеть, что результаты этого подвига были использованы советским высшим политическим руководством самым бездарным образом.

Илл.7. Американский ледокол «Южный ветер» с мурманской капсулой возвращается в США

http://www.aulis.com/odyssey_apollo.htm

Доктор физико-математических наук Попов А.И.