Есть в истории мировых конфликтов современности яркие примеры, как непобедимая армия янки показывала всему свету… собственную некомпетентность на таком высочайшем уровне, что только наличие у Вашингтона ядерного оружия сдерживало желание многих диктаторов-сорвиголов высадиться где-нибудь в окрестностях Нью-Йорка. Или навалять заблудшим фермерам в далёкой точке мира, где шишами торчат военные базы Америки.

1983 год. У администрации президента Рональда Рейгана большие проблемы с рейтингами. Чтобы дела поправить, была придумана маленькая «победоносная война». Жертвой выбрана… микроскопическая Гренада, крошечный островок в Карибском море. По замыслу, это должно поднять бойцовский дух нации, которая после позора Кореи и Вьетнама, неудач в Ливане и фиаско с освобождением заложников в Иране — откровенно дрейфовало в полный пацифизм.

Государство Гренада .

Неизвестно, кому в голову пришло назвать этот клочок суши столь громко. Один из наветренных островов в Карибском море, недалеко от побережья Венесуэлы, размером с крупный колхоз из советской глубинки. Правда, населения чуть больше — 90 тысяч человек. Бывшая французская, потом английская колония, получившая полную независимость в 1974 году.

С политикой, как часто бывает во времена «парада суверенитетов», там не задалось. За независимость боролась лейбористская партия с лидером Эриком Гейри, который с помощью головорезов из «Банды Мангустов» (созданной по образцу гаитянских «тонтон-макутов») держал в страхе весь курорт. Из популиста быстро превратившись в диктатора. Не брезгуя политическими убийствами, расстрелами на улицах, расправами над недовольными. Не забывая вести подробный фотоальбом своих личных постельных побед. Исключительно над несовершеннолетними негритянками.

Когда безработица на острове достигла 60%, и он стал испытывать настоящий продуктовый дефицит, Гейри предусмотрительно съехал в город Нью-Йорк. К власти без всякого сопротивления и крови пришёл священник Морис Бишоп, со своей партией марксистского толка. Большой демагог и пламенный оратор, получивший прекрасное образование в Лондоне, начал немедленно действовать. Было создано Народно-Революционное правительство из очень толковых и жёстких управленцев.

Морис Бишоп и Фидель Кастро (Иллюстрация из открытых источников)

Стараясь выглядеть равноудалённым от мировых идеологических распрей, сначала обратился в США и ООН. За помощью государству в решении накопившихся социальных проблем. Мировой клуб стран вообще внимание на просьбу не обратил, Госдепартамент предложил ему… пять тысяч долларов. Лично. Ежемесячно. Товарищ Бишоп рассвирепел и явно обиделся.

Немедленно нашёл друзей на Кубе и в Советском Союзе. Съездил даже в Ленинград, отметился фото-сессией на крейсере «Аврора». Это сработало. Союз и Куба пошептались, выделили деньги под конкретные программы Правительства Гренады. Ударными темпами пошли реформы кредитно-финансовой системы, экономики, общественной жизни. А началось всё массовыми общественными кампаниями… по уборке территорий и сооружения «образовательных комнат» в каждом уголке острова.

Каждый клочок плодородной земли был засажен мускатным орехом, какао и банановыми пальмами, созданы кооперативы. Добровольно-принудительно туда направлялись все безработные и молодые люди старше 14 лет. Начали строиться предприятия по переработке и производству собственного продовольствия. Куба за пару лет создала и передала Гренаде целый рыболовный флот из небольших катеров и мелких траулеров. Безработица исчезла почти полностью.

Чтобы иметь регулярный доход в валюте, была развёрнута программа по развитию «народного туризма» для иностранцев с очень демократичным ценником. Через выходцев из стран Карибского бассейна прошла масштабная рекламная кампания на территории США, особенно плотно окучивались студенческие кампусы университетов. Молодежь Америки взвизгнула от радости, месяц тропического рая на Гренаде стоил дешевле 5 дней в той же Мексике.

(Иллюстрация из открытых источников)

Программу расширили. Ежегодно 600 американских студентов-медиков «проходили практику» на острове в специальном кампусе, посильно помогая днём системе здравоохранения Гренады, а вечерами и ночами устраивая мир оголтелого капитализма с оргиями. Никакого запрета на предпринимательство и индивидуальный частный бизнес. Страна попёрла верх.

Повод к войне.

Но наступил момент истины. Морис Бишоп поднял свои прежние лондонские связи, очень заинтересовал инвесторов дальнейшим развитием туристического бизнеса. Был срочно нужен современный аэропорт. Создали консорциум, где 50% акций принадлежали англичанам и финнам, 40% — Кубе и 10% — Правительству Гренады. Кубинцы немедля приступили к строительству воздушной гавани, укладывая тоннами американский асфальт…

США этот момент (на государственном уровне) откровенно проморгали, не посчитали нужным даже «выразить озабоченность». Но сидящий в Нью-Йорке педофил Гейри развернул истеричную кампанию в прессе, вопя на всю ивановскую: «Куба строит военно-воздушную базу!». «Точно!» — сказали в администрации Белого Дома. Немедленно придумав несколько фантазийных проектов, как туда скоро придёт Советский Союз и развернет ещё и военно-морскую составляющую.

Пресса США немедленно тему развила, сообщив об огромных запасах вооружения, которое тайно завезли на Гренаду. Очень в точку! Куба действительно передала Правительству Бишопа 3600 единиц стрелкового оружия производства СССР, ЧССР и США, сотню ручных гранатомётов, несколько минометов калибром 82 мм, безоткатные орудия и зенитные пулемёты. Если быть точнее, «партийная армия» острова обладала пятью сотнями бойцов с АКМ, пятью ЗУ-23, восемью счетверёнными ДШК. На ходу были восемь БТР–60 и вечно ремонтируемые пара БРДМ-ов.

Вместе с оружием прибыли кубинские военные советники и специалисты, которые были приписаны к воинской части №5520 в количестве 47 душ. В 1980 появились 600 строителей с Острова Свободы. Все они имели за плечами трёхгодичную обязательную воинскую службу по призыву, некоторые — африканский опыт революционных войн. Через год Гавана сформировала из них строительный батальон, назначив 64 офицера из вооружённых сил Кубы. Так на Гренаде появился… строящий аэропорт стройбат.

(Иллюстрация из открытых источников)

Но американцы не сидели без дела. Нажав на нужные рычаги, Революционное Правительство Гренады свергли, Бишопа… как-то случайно пристрелили. Причём это сделал его давний друг детства и соратник по партии Бернард Коард. Очень удивлялся и недоумевал публично, как же это безобразие приключилось… мы ведь мирные люди, хотим некоторых косметических преобразований, у нас… произошла небольшая «фракционная борьба».

После переворота он лично едет к американским студентам в их бордель с блек-джеком и … студенческий городок, и сообщает: ничего страшного не стряслось, продолжайте пить, гулять и шляться по девицам с низкой социальной ответственностью. А литр рома теперь будет на 30% дешевле по предъявлению американского паспорта.

Ура! — проорали воодушевленные студенты, тут же забыв про этого странного человека. Стали готовиться к отправке домой по требованию ректората. Их должны были вывезти партиями по 80 человек два советских АН-24. График был официально утверждён, даты назначены.

Начало великой войны.

Совсем другую точку зрения на события имел Белый дом. «Независимые СМИ» США взорвались на следующий день после переворота жирными заголовками: «требуем от администрации Рейгана освободить американских студентов! Английского губернатора! Необходимо уничтожить кубинскую угрозу!». Пентагон взял под козырёк, сформировав войсковую группировку из 10 тысяч солдат, пяти танков и тридцати амфибий-БТР.

Около полуночи 20 октября 1983 года 4-ая эскадра десантных кораблей ВМС США получила приказ взять курс на юг и занять позицию в 500 милях к северо-востоку от Гренады. 23 октября они приняли радиограмму от министра обороны США Каспера Уайнбергера о проведении операции «Вспышка ярости» (Urgent Fury).

Сразу всё пошло наперекосяк. За сутки перед вторжением было решено разведать пляжи высадки. Три группы «морских котиков» на катерах «зодиак» были выброшены с военно-транспортного «Геркулеса». Один катер запутался в стропах, погиб вместе с четырьмя бойцами. Вторая группа пробила днище на рифах, их выловили днём позже. Третья, спалив весь бензин, на веслах смогла пристать к острову и завязла по уши в болоте.

(Иллюстрация из открытых источников)

Операцию не отложили, бравая армия США вломилась на Гренаду без всякой разведки. В пять утра по местному времени морпехи получили грустную разведывательную сводку с самолёта: взлётная полоса аэропорта грамотно заставлена строительной техникой. В округе — тишина. Вояки из воздушного наблюдения не смогли даже заметить позиции двух зениток, хотя утюжили над ними небо почти трое суток.

План поменяли… в воздухе (десант уже находился на борту транспортных самолётов). Решили выкидывать солдат со сверхмалых высот. А тем временем морская пехота США, под прикрытием дождя, высаживалась в 20 милях от столицы Гренады, застав врасплох роту местных новобранцев. На том успехи и закончились.

В точке Порт-Сэйл операция превратилась в театр военного абсурда. Пять «Ганшинов» MC-130Es и один AC-130H (по плану) должны кружить над островом, постепенно присоединяя к себе «Геркулесы» с десантом. Как только все соберутся, нужно выстроиться в колонну и начать массовую высадку. Две дюжины машин тяжело начали заход на точку. Но как только головной AC-130 оказался над Порт-Сэйлнз, немедленно попал под огонь зенитных орудий (стреляли одна ЗУ-23мм и пара счетверённых ДШК образца 1943 года).

Командир «рейнджеров» полковник Хантер запаниковал, забыв отдать приказ о приостановке десантирования, перенацелил все AC-130 на уничтожение этого гренадского антиквариата. Строй распался, в небе началась толчея. Два «Геркулеса» начали сбрасывать «рейнджеров»… с высоты 250-300 метров. А атакующие «летающие батареи» AC-130 наполучали от не дрогнувших зенитчиков кучу пробоин, три самолёта еле убрались восвояси. Так и не высадив десант.

(Иллюстрация из открытых источников)

Прошло ещё полчаса, колонна транспортов сделала два круга над аэропортом. Наведя порядок в строю, проутюжив все окрестности из авиационных пушек, 250 рейнджеров были сброшены с очень малых высот. От полного истребления их спасло только малое число защитников аэропорта — три десятка бойцов прислуги зенитных орудий лихорадочно откапывали свои засыпанные позиции.

Рейнджеры сообщили: оказываем помощь покалеченным, но готовы к продолжению великой войны. Немедленно появились несколько групп самолётов LTV-7E Corsair с авианосца «Индепендент», начав бомбёжку целей на острове. Первые же бомбы и ракеты… ударили по психлечебнице острова. Вместо штаба форта Руперт. Острословы Пентагона, после «победоносной войны» проводившие следствие по развернувшемуся там бардаку… назвали этот эпизод «бомбёжка психов».

Война в разгаре .

Но худо-бедно самая лучшая армия мира начала вторжение. «Кобры», наконец, навели прицелы, сровняли «зенитный холм» над аэродромом, подавив аж целых две позиции из четырёх. В половину восьмого утра там вспыхнул форменный бой, крайне обеспокоивший командование на авианосцах. Группы десантников, подходившие к точке сбора, азартно начали стрелять друг в друга.

Огонька подбрасывали защитники аэропорта и расчёты уничтоженных зениток на холмах. Они закрепились на ВВП, продолжали стрелять из личного оружия. Сопротивление 22 бойцов… удалось подавить только к полудню. Хотя как подавить. У них закончились патроны даже к трём имевшимся пистолетам. Три сотни бравых «рейнджеров» застали их спокойно сидящими вокруг советской радиостанции, откуда лилось обращение командования США к защитникам острова:

«Американские солдаты находятся на острове не для того, чтобы сражаться с героическими кубинскими воинами, прославившими себя в боях в Анголе, Эфиопии, Никарагуа. Отдавая дань мужеству и самоотверженности горстки кубинских героев, американцы ни на секунду не сомневаются, что кубинцы и здесь готовы сражаться до последнего патрона. Но на Гренаде американцы ничем не угрожают Кубе. Кубинцы не связаны с Гренадой союзническими обязательствами».

Кстати, американцы слово сдержали. Кубинцев, сдавшихся по всем правилам, вернули домой. С оружием! Но неприятности возле аэропорта для бравых янки не закончились. Три БТР-60 и около 40 бойцов стройбата кубинцев пошли в контратаку. Одним броском заставив улепётывать «рейнджеров» к лесу. Подбить из гранатомётов кружащиеся советские машины американцы не сумели, стали истошно вызывать «воздух».

(Иллюстрация из открытых источников)

Прибыла дюжина вертолётов огневой поддержки AH-1TS. Они-таки загоняли два БТРа и смогли их сжечь. Но бой длился ещё час. Кубинцы, израсходовав весь боезапас, в полном порядке отступили, уведя с собой одну изрешеченную бронемашину.

В более комичные переплёты попали хвалёные «морские котики». Особо удачливый взвод смог захватить радиостанцию «Свободная Гренада», напугав до жути находящихся там четырёх штатских специалистов. Наладили трансляцию «пластинки», призывавшей защитников острова из числа кубинцев сложить оружие. Но как только первые фразы прозвучали в эфире, к ним пожаловали гости.

Лейтенант «партийного спецназа» Прайм собрал… кхе-кхе, боевую группу: один БРДМ, один миномёт и 20 солдат. Атаковал. «Котики» отстреливались минут двадцать, засоряя эфир криками о помощи. Когда им сообщили, что вся ударная авиация при деле… взорвали трансмиттер радиостанции и пустились наутёк к пляжу. Там их подхватило на борт эвакуационное судно.

Другая группа «котиков» должна была «освободить» губернатора острова сэра Пола Скуна. Он сидел на Гренаде декоративным чучелком, поскольку страна формально не выходила из состава блока Британского Содружества. Никакой реальной власти у него не было, лишь необременительные церемониальные приёмы в «честь королевы». Американская разведка доложила: губернатор находится в своей резиденции под охраной вооружённой пистолетами полиции.

«Котики» ринулись освобождать ничего не подозревающего сэра Скуна, который в этот момент вёл телефонный разговор с Лондоном. Ему на выручку вылетели два «Чёрных ястреба». Один из вертолётов угодил под перекрёстный огонь стрелкового оружия и двух ручных пулемётов ПК, оба пилота получили ранения, немедля отправившись лечиться на вертолётоносец «Гуам», забыв высадить десант.

Вторая машина сбросила по «шнурам» 13 «котиков», но те сразу потеряли рацию. Захватив резиденцию, «освободив» крайне ошарашенного губернатора и разоружив трёх полицейских, — заняли круговую оборону. Гренадцы подогнали три бронетранспортёра, огнём КПВТ заставив защитников убраться в подвал. Один-единственный снайпер «котиков» засел на втором этаже и всячески пугал пехоту атакующих довольно метким огнём.

На авианосцах сообразили: дело дрянь. Послали на выручку и для огневого прикрытия сразу две «Кобры». Не владея обстановкой, не имея даже примерного представления о творящемся на берегу… авиаторы вышли прямиком на стволы малокалиберных зениток Форта Фредерик. Были, как на учениях, сбиты. Увязавшийся за ними вертолёт CH-46 «Морской рыцарь» с подкреплением был превращён в решето, совершил жёсткую посадку на пляже.

(Иллюстрация из открытых источников)

Гордость американского спецназа ,

подразделение «DELTA» была высажена в Ричмонд-Хилл на вертолётах «Чёрный Ястреб». Задержавшись на 45 минут, якобы из-за плохой погоды (банально заблудились). Бестолково кружа по округе, они привлекли к своей шумящей винтами стае нездоровый интерес защитников. Опять же кубинских стройбатовцев, собравших рядом с собой пару дюжин не разбежавшихся гренадцев «береговой охраны».

Когда точку высадки бравые «дельтовцы» опознали, их ждал очень горячий приём. Кинжальным зенитным огнём одного-единственного ДШК был сбит UH-60A «Блэк Хоук» и «Хьюз» MH-6, погибли пилот и получили ранения шесть членов экипажа. Высадку в панике провели, но с места бравые янки не тронулись, потребовав через полчаса… эвакуацию. Гордость американской армии немедля вывезли вертолётами. Которые наполучали в хвосты немало прощальных пробоин.

Наконец, видимость порядка удалось навести. Адмирал Меткалф матерным лаем заставил штаб флота прокладывать точные маршруты движения самолётам и вертолётам, один за другим «тушить» форты острова и узлы сопротивления. Начались массированные авиа-удары, наконец (с шестичасовым опозданием), были переброшены в аэропорт четыре батареи 105-мм гаубиц. Именно их огонь, по наведению групп «рейнджеров», вынудил защитников острова отступить со всех ключевых точек.

(Иллюстрация из открытых источников)

Хотя причина была другой. Радиоперехват показал: у многих кубинцев и немногочисленных гренадцев, не бросивших оружия, … закончились боеприпасы. Их аккурат и было на острове для ведения суточного боя. Точно документировано, что координировавший оборону полковник Педро Тортоло провёл радиоперекличку со своими коллегами — кубинскими «инструкторами». Они доложили: имеют только патроны к автоматам, крайне негусто. Полковник приказал всем безоружным уходить в советскую дипломатическую миссию.

Конец войны .

Но кое-что в пороховницах ещё было, Гренада не собиралась сдаваться. На следующий день американцы опамятовали, решили брать остров по всем канонам военного искусства. Утром 26 октября адмирал Меткалф бросил в бой против оставшихся фортов двенадцать бронемашин и пять M-60A1 «Паттон», придав им батальон морской пехоты. Проутюжив пляж Grand Mal всей имевшейся авиацией, сопротивление к полудню кое-как подавили.

Началась планомерная зачистка острова. Во второй половине дня вдруг вспомнили… ба, ведь нужно «освобождать» студентов! К студенческому городку тут же развернули колонну техники. Которая носорогом ломанулась по единственной дороге без всякой разведки, тут же попав под огонь оставшихся у кубинцев двух мелкокалиберных зениток.

Разогнав по кустам паникующих морпехов и спалив их амфибии, зенитчики последними выстрелами ухитрились ссадить вертолёт «Си Найт», сгоревший у кромки пляжа. Больше воевать было нечем…

Началось американское «кино», спасение несчастных медиков-студентов. Они в страхе просидели по общежитиям кампуса двое суток, под рёв самолётов и вертолётов, грохот бомб и ракет, непрекращающуюся стрельбу. Несмотря на постоянную телефонную связь с ректором, американская армия никак не могла приступить к эвакуации. Хотя были нарисованы подробнейшие схемы с наиболее удачными вертолётными площадками. Но с горем пополам… вывезли. Вырезав кадры, как улыбающаяся молодёжь душевно прощается с местными.

(Иллюстрация из открытых источников)

Было ещё 27 октября, когда кубинцы смогли откопать немного боеприпасов из развалин склада боепитания на территории единственной войсковой части Гренады. Вновь открыв огонь по позициям «рейнджеров» возле аэропорта. На выручку сухопутным «коллегам» вылетели эскадрильи А-7 «Корсар»… славно проутюжив их позиции. Потери от «дружественного огня» — один убитый, 20 тяжелораненых.

Чтобы покончить с упрямым стройбатом, штабные гении на авианосцах наспех соорудили ещё одну десантную операцию. Восемь «Чёрных Ястребов» 82-й воздушно-десантной дивизии устремились к берегу под прикрытием орудий двух эсминцев. После получасового артналёта и бомбежки с «Кобр»… десант прибыл двумя колоннами к цели. Начался тихий ужас.

Первому вертолёту кубинцы позволили сесть без помех. Когда десантники радостно сообщили своим товарищам по рации «Всё чисто!», остальные приблизившиеся к зоне высадки машины встретили как положено, кинжальным огнём из двух замаскированных ДШК. Второй и третий «Ястребы» загорелись и рухнули, четвёртый зацепился винтами за пятый… и перевернулся. Тоже рухнув на землю…

Так, оставшиеся 30 защитников острова продолжали вести свой последний бой. Ухитрившись повредить ещё пару «Black Hawk» прикрытия. Последовал удар авиации, начался непрерывный гаубичный обстрел. Дюжина выживших храбрецов подорвали оставшийся ДШК, гордо утопав в сторону советского консульства без единого патрона. Операция «Вспышка ярости» закончилась.

(Иллюстрация из открытых источников)

Выводы .

На авиабазу «Эндрю» после великой победоносной войны привезли богатые трофеи, выставив на обозрение опешившей публике: один БТР-60 (без капли горючего и боекомплекта), сломавшийся БРДМ без единого патрона, один миномёт, две зенитки, пулемёт ДШК и два ящика с автоматами Калашникова. Всё!

А что же с доблестными кубинцами? Американская пресса рассказывала… о 2 тысяч, о 12 тысячах, даже о 22 тысячах защитниках острова. На самом деле это легко проверить, их имена известны на Острове Свободы, каждого лично встречал у трапа прибывающих самолетов товарищ Фидель. Было всего 250 человек стройбата. Оружие они похватали только тогда, когда испуганные «партийные солдаты» Гренады разбежались.

Остальные их 400 сослуживцев по строительным работам даже не покинули своих казарм-общежитий. 47 военных советников-офицеров, воевавших с американцами с первого до последнего часа «Вспышки ярости», укрылись в дипмиссии СССР. В плен попали 14 раненных кубинцев, погибло — 24. Из них только один кадровый военный, лейтенант. Да ещё секретарь по идеологии. Местных погибло… 12 человек.

Официальные американские потери в ходе операции составили: 19 убитых, 116 раненных. Были полностью уничтожены 8 вертолётов, не подлежали ремонту и были списаны 3 самолёта и 12 винтокрылых машин.

Это официально. Фидель Кастро, правда, сообщил другие цифры. Около полутора тысяч убитых и раненых. Но где тут истина — неизвестно. Статистика военных потерь армии США — крайне «тёмная лошадка».

Важно другое. Как планировалась и проводилась столь масштабная «великая война». Как начали всплывать крайне позорные факты после её окончания. Когда началась безобразная грызня между ВВС и десантниками. Весь мир хохотал, когда последние подали… в суд на «летунов». За их безалаберность и низкую профессиональную подготовку. Неверные точки выброски, постоянные обстрелы. Дело замяли, конечно…

(Иллюстрация из открытых источников)

Едва встретив сопротивление (даже единичного блок-поста), целые подразделения морпехов и «рейнджеров» залегали, начинали окапываться. Каждый требовал авиационную поддержку. При штурме той же психбольницы эти великие вояки передрались между собой. Вызвав на головы друг друга самолёты и вертолёты собственного рода войск. Несколько раз!

На самом деле, США сконцентрировали не 10 тысяч военнослужащих для проведения операции, в два раза больше. Непрерывно подбрасывая в течении недели новые и новые подкрепления. Но главный смех тоже не в этом: дотошные американские журналисты подсчитали… количество врученных за это «сражение» наград, розданных до конца 1983 года. Оно превысило число военнослужащих (включая тыловиков на базах), участвовавших в захвате Гренады.

Вот так, простые работяги с острова Свободы во главе с пятью десятками правильно подготовленных офицеров, опозорили великую и непобедимую державу. Из заслуживающего внимания вооружения имели лишь станковые ДШК (12,7 мм) и восемь БТР-60ПБ.

(Иллюстрация из открытых источников)

Всё остальное было рухлядью с советских складов времен Великой Отечественной (кроме «Калашей», конечно). Но даже эти мелкокалиберные зенитки (37 и 57 мм) ухитрялись дырявить хвалёных асов Америки, летающих за порогом скорости в 600 км/ч.

А по поводу американских потерь… Когда Вашингтон устроил закрытые судилища над несколькими коммунистами Гренады, взятыми в плен подле аэропорта, в обвинении был пункт о… гибели 50-ти одних только «рейнджеров».

Вот и думай после этого, куда подевалась из поля зрения на несколько лет знаменитая «Дельта». Когда американские журналисты попытались взять хоть одно интервью после операции… на базе нашёлся только штабной персонал, никогда не покидавший Америку. Да-да… секретность. Хотя товарищ Фидель прямо сказал — она была целиком уничтожена.

Автор: Исторические напёрстки